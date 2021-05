Manchester United a deux matchs en cours contre Man City mais est à 13 points derrière eux. Défaite contre Villa et le titre est celui de City. Dessinez et c’est pratiquement terminé. Gagnez et le combat est toujours en cours.

