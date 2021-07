Après un match passionnant, l’Italie s’est imposée 4-2 aux tirs au but pour se qualifier. Plus tôt, le but de Federico Chiesa à l’heure a donné l’avantage à l’Italie, mais le remplaçant espagnol Alvaro Morata a égalisé à 10 minutes de la fin.

