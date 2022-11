En direct: les travailleurs de l’éducation de l’Ontario refusent de reculer

Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario ont officiellement débrayé aujourd’hui malgré la législation adoptée à Queen’s Park qui rend la grève illégale.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 55 000 travailleurs de soutien tels que les concierges, le personnel administratif et les travailleurs de soutien à l’éducation, a déclaré être en grève « jusqu’à nouvel ordre », insinuant que la grève se poursuivra la semaine prochaine.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre de l’Éducation Stephen Lecce ont adopté jeudi une loi anti-grève pour imposer un contrat de quatre ans aux travailleurs de l’éducation qui les empêche de faire grève.

Dans le cadre du projet de loi, les travailleurs en grève pourraient être passibles d’une amende quotidienne pouvant aller jusqu’à 4 000 $, tandis que le syndicat pourrait être giflé d’une amende de 500 000 $.

Si la peine maximale est imposée, la facture quotidienne pourrait s’élever à 220 millions de dollars par jour.

CTV News Toronto a une couverture en direct de l’action professionnelle ci-dessous.

2h30 de l’après-midi

En photos : Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario manifestent à Queen’s Park.

13h54

La police estime que la taille de la foule à l’extérieur de Queen’s Park a atteint entre 8 000 et 10 000 personnes, selon Heather Butts de CTV National News.

13h43

Dans des documents obtenus par CTV News Toronto, Lecce appelle les dirigeants syndicaux qui, selon lui, “ont conseillé, procuré, soutenu, autorisé, menacé ou encouragé une grève illégale”.

Il nomme Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, et Fred Hahn, président du SCFP-Ontario, en particulier.

Le ministre allègue également que le syndicat “a appelé ou autorisé ou menacé d’appeler ou d’autoriser” la grève vendredi.

13h30

Un employé du SCFP qui travaille dans une école secondaire de l’Ontario depuis près de 20 ans dit que son salaire a légèrement changé au cours de la dernière décennie.

“Au cours des 10 dernières années, j’ai reçu une augmentation de 0,85 % et nous savons tous quel a été le taux d’inflation des 10 dernières années… c’est pourquoi beaucoup de nos membres ont quitté l’industrie.”

13h20

CTV News Toronto capture la scène au-dessus de Queen’s Park alors que le débrayage de masse a lieu.

13h10

Mark Hancock, président national du SCFP, a déclaré que le syndicat sera représenté par un avocat lors d’une audience cet après-midi.

«Il y a eu une première audience de la commission du travail hier soir. Il y en aura un autre à 15h30 aujourd’hui”, a-t-il déclaré à CTV News Toronto.

« Le conseiller juridique du SCFP sera là pour défendre le droit de nos membres de protester contre la loi inconstitutionnelle du gouvernement Ford, qui prive les travailleurs de leurs droits fondamentaux.

12h54

Les travailleurs et sympathisants du SCFP ont dressé des piquets de grève près des bureaux des députés à Waterloo, Kitchener et Cambridge.

Voici les dernières nouvelles sur la situation de CTV News Kitchener.

12h24

Lecce a expliqué les prochaines étapes pour le gouvernement provincial alors qu’il demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario de déclarer officiellement le débrayage illégal.

“Nous avons présenté la soumission à la Commission des relations de travail internes hier, franchement, après l’adoption de la loi étant donné que le syndicat a confirmé qu’il poursuivait maintenant cette grève illégale”, a déclaré Lecce au CP24.

“Nous espérons avoir des nouvelles aujourd’hui ou demain potentiellement, sur les conclusions. En attendant, nous allons utiliser toutes les pressions et franchement, tous les leviers de la législation pour ramener les enfants à l’école. Nous avons mis en place une attente claire de la part de nos conseils scolaires d’utiliser tous les pouvoirs, toutes les autorités pour ouvrir autant d’écoles pour autant d’enfants qu’il est humainement possible. »

12h05

Lecce demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario de déclarer la grève et les actions des dirigeants syndicaux illégales.

Le ministère de l’Éducation annonce qu’il y aura une audience publique diffusée en direct à 15h30

11h45

Unifor vient d’annoncer qu’il fait un don de 100 000 $ pour aider les travailleuses et travailleurs de l’éducation en grève du SCFP frappés par des amendes gouvernementales.

« Le syndicat national et l’ORC feront chacun un don de 50 000 $, pour un total de 100 000 $ au soutien de grève du SCFP pour le paiement des amendes imposées en raison du projet de loi 28 sur les briseurs de grève, la loi adoptée le 3 novembre 2022, qui prive les travailleuses et travailleurs de l’éducation de leur statut protégé par la Charte. droit de grève et qui imposait un contrat antidémocratique », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

11h10

La Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO), qui est solidaire du SCFP, a publié la déclaration suivante en réponse à l’utilisation par le gouvernement Ford de la clause dérogatoire pour adopter une loi antigrève jeudi :

10h53

Bird a déclaré que la planification en coulisses au TDSB était en cours afin de faire passer rapidement les étudiants à l’apprentissage «synchrone», si nécessaire.

“Si l’action au travail se poursuit la semaine prochaine, nous passerons aussi rapidement que possible à l’apprentissage à distance synchrone en classe, évidemment, le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré à CP24.

Il a déclaré qu’il existe déjà des plans en place pour distribuer des ordinateurs aux étudiants qui n’ont pas le leur à la maison si l’action au travail se poursuit pendant une période prolongée.

Les mises à jour du TDSB parviendront aux parents et au personnel au fur et à mesure que les nouvelles se développeront, dit Bird.

10h33

Plus de 100 manifestations ont lieu aujourd’hui, ce qui a entraîné la fermeture d’écoles dans toute la province. Voici les conseils scolaires du nord-est de l’Ontario fermés, ainsi que les emplacements de leurs lignes de piquetage locales.

10h25

Le porte-parole du Toronto District School Board (TDSB), Ryan Bird, a confirmé au CP24 que les écoles seront fermées lundi et pour la durée de la grève.

À compter du vendredi 4 novembre et pendant toute la durée de la grève du SCFP, toutes les écoles du TDSB seront fermées pour l’apprentissage en personne de tous les élèves. Lisez notre dernière mise à jour sur le travail ici : https://t.co/r8uBgKeVvf — Conseil scolaire du district de Toronto (@tdsb) 3 novembre 2022

10h12

La durée de la grève, qui aura un impact sur la durée de fermeture des salles de classe, est encore inconnue. Cependant, Walton dit aux parents d’avoir un plan d’urgence pour lundi car ils s’attendent à frapper la ligne de piquetage indéfiniment jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu.

“Nous voulons être de retour devant nos enfants dès que possible, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière lorsque vous supprimez nos droits garantis par la Charte, lorsque vous supprimez nos droits humains et en plus de cela, vous ne donnez pas d’argent supplémentaire pour les services et vous ne fournissez pas à ces travailleurs un salaire décent. »

10h

Laura Walton, présidente du Conseil des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, se tient devant le bureau de Lecce. Elle dit que le ministre ne s’est jamais vraiment présenté à la table de négociation.

En réponse aux amendes imminentes que le gouvernement Ford a menacées de faire grève aux travailleurs de l’éducation – jusqu’à 4 000 $ par jour pour chaque individu ou 500 000 $ par jour pour le syndicat – Walton a déclaré que les membres du SCFP sont “protégés” par le syndicat plus qu’ils ne le sont par le gouvernement.

“Mais je pense que la plus grande question est de savoir de quoi ce gouvernement a-t-il si peur? Qu’il soit prêt à prendre ces mesures extraordinaires pour faire pression sur les travailleurs afin qu’ils cessent de se battre pour ce qui devrait être le leur? Et je pense que c’est la plus grande question plus que tout autre autre bien, plus que toute autre législation. Qu’est-ce que Doug Ford, qu’est-ce que Stephen Lecce, de quoi ont-ils peur ?”

9h40

Le président du SCFP, Fred Hahn, partage avec le CP24 une réponse émotionnelle à la participation à la grève :

“J’avais prévu qu’il y aurait une foule ici ce matin, mais en m’approchant et en parlant à nos membres, je suis submergé d’émotion parce que je sais qui sont ces travailleurs. Je sais que ce sont principalement des femmes. Je sais que leurs salaires sont lamentablement bas, 39 000 $ en moyenne. Je sais que la plupart d’entre eux sont licenciés en été. Et pourtant, ils sont prêts à se lever et à se battre pour eux-mêmes, à se battre pour leurs étudiants et leurs soutiens et en fait, ils se battent pour chaque travailleur dans cette province.

9h08

“Cela annule définitivement la Charte des droits et libertés, n’est-ce pas?” a déclaré un manifestant au CP24 en tenant une pancarte rose du SCFP à l’extérieur de Queen’s Park.

Un autre a ajouté : “Oui, c’est tout à fait ça. Nous serons bruyants et fiers.”

8h45

De nombreux partisans des travailleurs de l’éducation tiennent des pancartes se moquant de Ford et de Lecce. L’un dit : “Méfiez-vous des serpents à Queen’s Park”, tandis qu’un autre dit : “Dumb and Dumber”.

8h30

Plus de 1 000 partisans sont déjà arrivés à l’extérieur de Queen’s Park, à peine 30 minutes après le début officiel de la grève.

Lorsqu’on a demandé à un manifestant pourquoi il était là, il a répondu au CP24 : « Pour défendre les droits et pouvoir négocier notre liberté.

Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario font la grève devant Queen’s Park le 4 novembre 2022. (Brian Weatherhead/CTV News Toronto)

8h12

En réponse à la protestation “illégale” du SCFP, Lecce a publié la déclaration suivante.

« Immédiatement après la proclamation de la Loi sur le maintien des élèves en classe, nous avons déposé une requête auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en réponse à la grève illégale du SCFP. La procédure a débuté hier soir et se poursuivra aujourd’hui. Rien n’importe plus en ce moment que de ramener tous les élèves dans la salle de classe et nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour le faire.

8h

La grève a officiellement commencé. À Queen’s Park, la principale plaque tournante où les travailleurs de l’éducation se rassemblent, beaucoup brandissent des pancartes de soutien indiquant «No Cuts to Education» et «Cuts Hurt Kids».

Dès 6 heures du matin, les organisateurs ont commencé à s’installer pour la journée.

7h35

#Enseignants est à la mode sur Twitter au Canada. Bien que les enseignants ne soient pas en grève. Ce sont les travailleurs de l’éducation, tels que les gardiens, le personnel administratif et les travailleurs de soutien à l’éducation, qui participent à une grève de masse aujourd’hui.

#SCFP est également à la mode, qui est le nom du syndicat représentant les membres de la grève et signifie Syndicat canadien de la fonction publique.

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais si les travailleurs du SCFP sont essentiels pour garder les écoles ouvertes et les enfants en classe… alors ils sont également suffisamment essentiels pour recevoir un salaire décent. Je vous exhorte : Soutenez les travailleurs du SCFP… et opposez-vous partout aux salaires de misère. #JeDeboutAvecSCFP — Dr Amit Arya (@AmitAryaMD) 3 novembre 2022

7 h

Déjà, les gens commencent à s’installer pour la journée à l’extérieur de Queen’s Park en ce matin sombre et brumeux.

Les partisans commencent à se rassembler à Queen’s Park pour une grève des travailleurs de l’éducation en Ontario le vendredi 4 novembre 2022.

6h35

Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario se rassembleront à Queen’s Park pour un rassemblement qui devrait commencer à 8 h

Les travailleurs de l’éducation feront également du piquetage devant les bureaux des députés locaux.

6h20

Comment on est venu ici? Pourquoi le SCFP fait-il grève en Ontario?

Il s’agit d’une ventilation complète de ce que le SCFP demande dans ses négociations avec le gouvernement Ford, y compris ce qu’est la clause nonobstant.

6h15

Vous ne savez pas quoi faire de vos enfants aujourd’hui ? Voici une liste de certains programmes entièrement supervisés en cours d’exécution.

5h30

Voici une liste complète des commissions scolaires qui fermeront en raison du débrayage massif d’aujourd’hui.