En direct : les actions de Shell s’envolent grâce à l’attention renouvelée portée au pétrole

Les gros titres du jour

9h40

D’autres signes du ralentissement de l’économie canadienne

Les ventes manufacturières au Canada en août ont été plus faibles que prévu, selon les données publiées aujourd’hui.

L’augmentation de 0,7 pour cent est principalement due aux prix, en particulier dans le secteur du pétrole et du charbon, et les volumes ont diminué de 0,7 pour cent, a déclaré Andrew Grantham, économiste à la CIBC.

Grantham a déclaré que ces ventes et les données sur le commerce de gros, qui ont augmenté de 2,3 pour cent, sont conformes à la première estimation d’une croissance modérée du produit intérieur brut pour août de 0,1 pour cent.

8h54

Tourmaline Oil va racheter Bonavista Energy dans le cadre d’un accord de 1,45 milliard de dollars

Photo de Jim Wells/Postmedia News

Tourmaline Oil Corp. a annoncé lundi un accord pour acheter Bonavista Energy Corp. dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 1,45 milliard de dollars.

Dans le cadre de l’acquisition, Tourmaline Oil paiera 725 millions de dollars en actions et 725 millions de dollars en espèces, moins la dette nette de Bonavista à la clôture.

Tourmaline a déclaré que l’accord représente un élément important de la stratégie de consolidation en cours de l’entreprise, ajoutant des décennies de stocks et complétant ses actifs existants de Deep Basin en Alberta.

« Les actifs de Bonavista sont une extension naturelle des opérations existantes de Tourmaline dans le Deep Basin où la société est déjà le plus grand producteur », a déclaré Tourmaline dans un communiqué. déclaration

L’opération devrait être finalisée dans la seconde quinzaine de novembre, sous réserve des approbations réglementaires et boursières habituelles.

En plus de l’acquisition, Tourmaline a annoncé qu’elle augmenterait son dividende de base trimestriel à compter du quatrième trimestre à 1,12 $ par action sur une base annualisée, contre 1,04 $ par action.

Le conseil d’administration de Tourmaline a également déclaré un dividende spécial de 1,00 $ par action qui sera versé le 1er novembre aux actionnaires inscrits le 24 octobre.

La Presse Canadienne

8h29

L’Ontario présentera un projet de loi visant à restituer des terres à la Ceinture de verdure

Photo de Tara Walton/Fichiers de la Presse Canadienne

Le ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario devrait présenter lundi un projet de loi visant à restituer des parcelles de terrain à la ceinture de verdure protégée.

Le gouvernement du premier ministre Doug Ford a annoncé en novembre 2022 qu’il retirait 15 sites de la Ceinture de verdure afin d’y construire 50 000 logements.

Mais après des mois de protestation publique et de rapports du vérificateur général et du commissaire à l’intégrité selon lesquels le processus favorisait certains promoteurs, Ford a déclaré le mois dernier qu’il revenait sur son plan et a promis de ne plus retirer de terres de la Ceinture de verdure.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, qui a repris le dossier après la démission de Steve Clark le mois dernier, a déclaré qu’il restituerait les terrains au moyen d’un nouveau projet de loi qui codifiera également les limites de la Ceinture de verdure.

Cela signifie que tout changement futur devra passer par le pouvoir législatif et ne pourra pas être apporté uniquement par voie réglementaire – comme l’ont fait les conservateurs l’année dernière.

Le projet de loi devrait être présenté quelques jours seulement après que la GRC a annoncé qu’elle avait lancé une enquête sur la décision du gouvernement d’ouvrir certaines parties de la Ceinture de verdure au développement.

La Presse Canadienne

8h14

La société de capital-investissement Blue Wolf Capital va racheter Logistec pour 1,2 milliard de dollars

Photo de Graham Hughes/La Presse Canadienne

Une société de capital-investissement a signé un accord pour acheter Logistec Corp. dans le cadre d’une acquisition qui valorise l’entreprise québécoise à environ 1,2 milliard de dollars.

Dans le cadre de cet accord, Blue Wolf Capital Partners LLC, en partenariat avec Stonepeak, une société d’investissement alternative spécialisée dans les infrastructures et les actifs immobiliers, paiera 67 $ par action en espèces pour la société.

Logistec affirme que l’accord est le point culminant d’un examen d’alternatives stratégiques qu’il a lancé le 19 mai à la demande de son actionnaire principal, Sumanic Investments Inc.

Les actions à droit de vote subalterne de catégorie B de la société ont clôturé en baisse de 28 cents à 57,32 $ à la Bourse de Toronto vendredi.

Logistec, basée à Montréal, offre des services spécialisés de manutention de fret dans 60 ports et 90 terminaux en Amérique du Nord. Elle possède également une activité de services environnementaux axée sur la réhabilitation des infrastructures hydrauliques et l’assainissement des sols.

La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des autorités réglementaires, des actionnaires et des tribunaux, devrait être finalisée au premier trimestre 2024.

La Presse Canadienne

7h18

Shell atteint un record alors que le nouveau PDG profite au maximum des prix élevés du pétrole

Les actions de Shell PLC ont atteint un niveau record alors que la hausse des prix de l’énergie et la concentration accrue du nouveau directeur général sur les activités principales du pétrole et du gaz ont attiré les investisseurs.

Les actions de la société ont atteint 2 763 pence à Londres aujourd’hui, soit une multiplication par trois par rapport au plus bas de 878,3 pence de l’ère pandémique il y a trois ans.

La reprise des prix fait suite à une série de pivots stratégiques opérés par Shell sous différents dirigeants. Alors que les prix du pétrole et du gaz se sont effondrés pendant les confinements dus à la pandémie de COVID-19, Ben van Beurden, alors directeur général, a réduit le dividende de l’entreprise des deux tiers, a accéléré sa transition vers des formes d’énergie plus propres et s’est engagé à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Le successeur de Van Beurden au poste le plus élevé, Wael Sawan, a maintenu l’objectif carbone du milieu du siècle, mais oriente une plus grande proportion des investissements de l’entreprise vers le pétrole et le gaz. Il cherche à séduire les investisseurs en leur offrant des rendements plus élevés grâce à une concentration « impitoyable » sur la performance et la discipline financière.

La hausse des actions de Shell a été alimentée par la hausse des prix des matières premières, en particulier du gaz naturel en Europe, « et par les changements stratégiques annoncés par le nouveau PDG en juin, qui attireront probablement davantage d’investisseurs », a déclaré Allen Good, analyste de Morningstar.

Cependant, Good souligne que les « problèmes de change » font également partie de la montée en puissance de Shell. « Les actions basées sur le dollar américain restent en dessous de leurs plus hauts, ce qui explique en partie la baisse de la livre sterling et de l’euro. »

Bloomberg

Bourses : avant la cloche d’ouverture

Les contrats à terme sur actions américaines ont fluctué et les bons du Trésor ont chuté alors que la prudence prévalait dans le cadre des efforts diplomatiques visant à contenir le conflit Israël-Hamas.

Les marchés étaient globalement plus calmes aujourd’hui après la ruée de la semaine dernière vers les actifs refuges, alors que les investisseurs attendent de nouveaux développements au Moyen-Orient. La guerre est une préoccupation supplémentaire pour les traders déjà occupés à interpréter les perspectives économiques et les taux d’intérêt, au moment même où la dernière saison de publication des résultats bat son plein.

Les contrats du S&P 500 et ceux du Nasdaq 100 se sont stabilisés après les baisses à Wall Street en fin de semaine dernière. Pfizer Inc. a chuté en pré-commercialisation après que le géant pharmaceutique a réduit ses prévisions de revenus et de bénéfices. Apple Inc. a chuté après qu’une étude ait révélé des ventes décevantes du nouvel iPhone. Les valeurs énergétiques européennes ont été stimulées par les récentes hausses des prix du pétrole, Shell PLC ayant atteint un niveau record.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté, récupérant une partie de la baisse de 19 points de base de la semaine dernière. Le pétrole brut Brent s’est maintenu à près de 91 dollars américains le baril, après avoir bondi de près de 6 pour cent vendredi. L’or est tombé.

Que regarder aujourd’hui

Le Banque du Canada publiera aujourd’hui son enquête sur les perspectives des entreprises et son enquête sur les attentes des consommateurs canadiens, avant la décision de la Banque sur les taux d’intérêt et le rapport sur la politique monétaire le 25 octobre.

Directeur général de Suncor Énergie Rich Kruger doit comparaître aujourd’hui devant les législateurs à Ottawa pour expliquer les remarques qu’il a faites aux investisseurs en août concernant la nécessité pour l’entreprise de se recentrer sur ses principaux actifs liés aux sables bitumineux.

Les données du jour : Ventes et commandes des fabricants et du commerce de gros du Canada, toutes deux pour le mois d’août.

Gains: Charles Schwab Corp.

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg