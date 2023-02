EN DIRECT : Le marathon de bingo s’imprègne de l’esprit du Carnaval de Vernon

Une foule presque pleine était présente au centre d’activités Haliina de Vernon pour la première session du marathon de bingo du carnaval d’hiver de Vernon le mardi 7 février. (Roger Knox – Morning Star) Mary Viala, 80 ans, organisatrice de bingo au centre d’activités Halina de Vernon, a servi d’appelant pour la première session du marathlon de bingo du carnaval d’hiver de Vernon, le mardi 7 février, au centre Halina. (Roger Knox – Étoile du matin) Flo Kenney, de Vernon, avait la carte Pick 8 gagnante lors de la première session du marathon de bingo du carnaval d’hiver de Vernon, le mardi 7 février, au Halina Activity Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Pas de problème si vous manquez un numéro lors du marathon de bingo du carnaval d’hiver de Vernon, qui a lieu le mardi 7 février au centre d’activités Halina. Vérifiez simplement le grand tableau à chaque extrémité de la pièce. (Roger Knox – Étoile du matin) Les joueurs de Lake Country, Bonnie Larocque (à gauche) et Chris Calcutt, surveillent de près leurs cartes lors du marathon de bingo du carnaval d’hiver de Vernon, le mardi 7 février, au Halina Activity Centre. Chaque femme a remporté au moins un match. (Roger Knox – Étoile du matin)

Elle aurait peut-être raté le premier prix de 1 900 $ et changé par une poignée de chiffres.

Mais Flo Kenney de Vernon était satisfait du prix de consolation de 116 $ lors du match Pick 8 lors de l’une des sessions de l’après-midi du marathon de bingo du carnaval d’hiver de Vernon le mardi 7 février au centre d’activités Halina de Vernon.

Pick 8 est un jeu où les joueurs choisissent huit des 75 numéros de bingo sur leur carte. L’appelant du bingo – dans ce cas, la toujours vive Mary Viala, 80 ans, membre de longue date du conseil d’administration du Halina Center – tire alors un numéro du groupe I, qui est I-16-to-I-30.

Quel que soit le numéro tiré, les joueurs espèrent que leurs huit numéros choisis seront appelés avant le numéro sélectionné afin de gagner la totalité du jackpot Pick 8. Si les huit numéros sont appelés après le numéro sélectionné, le joueur avec le bingo remporte le lot de consolation.

Viala a attiré I-30, au grand plaisir de la foule presque pleine au Halina Center.

Cependant, il a fallu à Kenney environ 10 numéros supplémentaires avant de pouvoir crier au bingo.

Les sessions du Bingo Marathon ont commencé à 12 h et 15 h, avec d’autres à 18 h et 21 h et sont ouvertes aux joueurs de 19 ans et plus. Chaque session comprend 13 jeux, des prix en espèces pour tous les jeux, et tous les jeux devaient être joués en durée.

« Nous avons ici des gens de Salmon Arm, Lake Country, Kelowna et West Kelowna », a déclaré Diana Williamson, directrice du Halina Activity Centre. “Nous n’avons pas eu une foule comme celle-ci pour le bingo depuis avant COVID.”

Viala accueille le bingo au centre les mardis et vendredis.

