En direct : le géant suédois des batteries Northvolt va construire une usine de 7 milliards de dollars au Québec

Les meilleures histoires du jour

Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger.

11h11

Le géant suédois des batteries Northvolt construira une usine de 7 milliards de dollars au Québec

L’entreprise commencera la construction de l’usine de batteries juste à l’extérieur de Montréal plus tard cette année, la production devant démarrer en 2026. Elle cible des clients tels que Volkswagen AG, Volvo Cars et Bayerische Motoren Werke AG (BMW) en Amérique du Nord.

Le financement gouvernemental s’élèvera à environ 1 milliard de dollars chacun, du Canada et du Québec, pour la construction, principalement sous forme de prêts qui pourraient être partiellement annulés si Northvolt remplit certaines conditions. En contrepartie de sa part, le Québec achète une participation de 420 millions de dollars américains dans Northvolt.

L’usine devrait employer 3 000 personnes dans sa première phase, a rapporté le Financial Times.

Financial Post, avec des rapports supplémentaires de Bloomberg et du Financial Times

10h20

Les Bourses sont ouvertes : le TSX en hausse, Wall Street mitigée

Photo de Spencer Platt/Getty Images

Wall Street se maintient proche de son plus bas niveau depuis juin alors que les actions dérivent.

Le S&P 500 était en baisse de 0,1 pour cent peu après l’ouverture de jeudi, toujours en bonne voie pour connaître de loin son pire mois de l’année. Le Dow Jones a augmenté de 12 points et le Nasdaq composite a baissé de 0,4 pour cent.

Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a enregistré un gain, en hausse de 0,15 pour cent.

Les actions ont chuté ce mois-ci alors que Wall Street accepte de plus en plus une nouvelle normalité dans laquelle les taux d’intérêt resteront élevés pendant un certain temps.

The Associated Press

10h15

Les postes vacants baissent à nouveau en juillet

Statistique Canada affirme que le nombre de

en juillet a chuté de 5,8 pour cent à son plus bas niveau depuis mai 2021.

L’agence indique que le nombre de postes vacants a diminué de 43 100 à 701 300 au cours du mois, poursuivant une tendance à la baisse constante depuis juin de l’année dernière.

D’une année sur l’autre, Statistique Canada indique que le nombre de postes vacants a diminué de 28,1 pour cent, soit 273 700.

Le nombre d’emplois non pourvus dans le commerce de détail a diminué de 10 800, ou 12,8 pour cent, tandis que le secteur de l’hébergement et de la restauration a connu une baisse de 10 400, ou 11,6 pour cent.

Le taux de postes vacants – qui correspond au nombre de postes vacants en proportion de la demande totale de main-d’œuvre – a diminué de 0,3 point de pourcentage à 3,9 pour cent en juillet.

Statistique Canada indique qu’il y avait 1,7 chômeur pour chaque poste vacant en juillet, contre 1,5 en juin et 1,2 au début de l’année.

La Presse Canadienne

9h45

Costco vend des lingots d’or aux Canadiens – échantillons gratuits non inclus

Photo de Costco.ca

Costco Wholesale Corp. s’est lancé dans le jeu de l’or, et non, il n’y aura pas d’échantillons gratuits. Le détaillant à grande surface a commencé à vendre des lingots directement aux Canadiens, à l’exception des acheteurs du Manitoba.

Les barres semblent s’envoler des étagères. Richard Galanti, directeur financier de Costco, a déclaré lors d’une conférence téléphonique le 26 septembre que le détaillant ne pouvait pas garder l’or en stock.

« J’ai reçu quelques appels que les gens ont vus en ligne disant que nous vendions des lingots d’or d’une once », a-t-il déclaré. « Oui, mais lorsque nous les chargeons sur le site, ils disparaissent généralement au bout de quelques heures et nous en limitons deux par membre. »

La société limite également le nombre de transactions qu’un client peut effectuer, les membres étant autorisés à acheter uniquement tous les sept jours, à un maximum de deux lingots d’or. Aucun retour ou remboursement n’est autorisé.

Ian Vanadaelle

8h45

Les changements apportés au CUEC sont « inutiles », selon un sondage de la FCEI auprès des propriétaires d’entreprises

Photo par Ernest Doroszuk/Toronto Sun/Postmedia

Quatre-vingts pour cent des propriétaires ont déclaré que la prolongation par Ottawa de la date limite du prêt était « inutile », selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

La prolongation offre de « faux espoirs », a déclaré la FCEI, car elle n’accorde pas aux propriétaires plus de temps pour profiter d’une subvention d’exonération de prêt d’une valeur allant jusqu’à 20 000 $. Ce délai, initialement fixé au 21 décembre 2023, n’a été prolongé que de 18 jours.

« Tout l’été, les propriétaires de petites entreprises de partout au pays ont dit aux députés qu’ils avaient besoin d’une prolongation du délai de remboursement des prêts CUEC afin de conserver la partie remboursable. Ottawa a été informé de l’ampleur du problème et le gouvernement a été informé des enjeux. Malheureusement, leurs appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd », a déclaré Dan Kelly, président de la FCEI.

Quatre-vingt-sept pour cent des propriétaires interrogés ont déclaré que prolonger le délai de remise jusqu’à la fin de 2024 serait « grandement bénéfique » pour leurs opérations.

Poste financier

8h15

La Banque du Canada commencera à réduire ses taux au deuxième semestre 2024, selon Desjardins

Photo par Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Les difficultés économiques à court terme du Canada s’atténueront l’année prochaine lorsque la croissance reviendra et que la Banque du Canada commencera à réduire son taux directeur, selon une nouvelle prévision de Deloitte Canada.

Des perspectives américaines meilleures que prévu et une croissance démographique continue compenseront une partie de la pression à la baisse due à l’endettement élevé des ménages, à la montée en flèche des paiements d’intérêts et à une inflation obstinément persistante, a déclaré la société dans son dernier rapport sur les perspectives économiques, publié jeudi.

«Nous avons une économie qui se remet sur pied au premier semestre de l’année prochaine», a déclaré Dawn Desjardins, économiste en chef chez Deloitte Canada, co-auteur du rapport.

« La reprise s’accélérera au cours du second semestre 2024, car c’est à ce moment-là que nous prévoyons que la Banque du Canada sera en mesure de s’éloigner des taux d’intérêt élevés avec lesquels nous vivons aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Le rapport estime que le PIB augmentera de 1 pour cent cette année et de 0,9 pour cent l’année prochaine. Deloitte Canada avait prédit plus tôt que le PIB se contracterait de 0,9 pour cent en 2023.

Les deux prochains trimestres s’annoncent toutefois difficiles pour l’économie canadienne, a déclaré Desjardins.

« L’économie canadienne est entrée dans une période difficile et la croissance sera probablement négligeable », a-t-elle déclaré. « En fait, nous avons quelques trimestres négatifs dans les prévisions. »

La Presse Canadienne

7h30

Lululemon et Peloton s’associent

Les actions de Peloton Interactive Inc. sont en hausse dans les échanges avant commercialisation après l’annonce d’un accord avec le géant canadien Lululemon Athletica Inc. pour exploiter ses entraînements en ligne et s’associer dans le domaine des vêtements.

L’accord fera de Lululemon, basé à Vancouver, le principal partenaire de Peloton en matière de vêtements de sport, tandis que Peloton, basé à New York, sera le fournisseur exclusif de contenu numérique de fitness de Lululemon.

Les abonnés aux services numériques de Lululemon auront également accès à différents niveaux de cours numériques Peloton, en fonction de leur niveau de paiement.

L’accord intervient alors que Lululemon décide de cesser de vendre son écran de fitness numérique appelé Studio Mirror et de mettre fin à son abonnement aux applications numériques uniquement.

Peloton, quant à lui, a connu une période difficile qui a vu son fondateur démissionner de son poste de PDG l’année dernière. L’entreprise s’efforce de se renommer en tant qu’entreprise de technologie de la santé.

La Presse Canadienne

Bourses : avant la cloche d’ouverture

Les actions sont en baisse aujourd’hui, secouées par de nouvelles craintes concernant le secteur immobilier chinois après la suspension de la négociation des actions du groupe Evergrande, très endetté, à Hong Kong.

Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde et se trouve au centre d’une crise du marché immobilier qui pèse sur la croissance économique de la Chine.

Ce n’est qu’une des nombreuses inquiétudes des investisseurs ce mois-ci qui ont fait de septembre le pire mois de l’année pour les actions. Une autre menace est la fermeture du gouvernement américain, alors que Capitol Hill menace de se retrouver dans une impasse qui pourrait entraîner la fermeture des services fédéraux dans tout le pays dès ce week-end.

Ce matin, les contrats à terme sur le Dow Jones sont en baisse de près de 0,1 pour cent et les contrats à terme sur le S&P 500 sont pratiquement inchangés.

Le principal indice boursier du Canada a clôturé hier soir en baisse de plus de 100 points malgré la vigueur des valeurs énergétiques alors que le prix du pétrole a grimpé. L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 120,17 points à 19 435,98.

Le pétrole WIT a brièvement bondi hier à 95 dollars le baril, son prix le plus élevé depuis août de l’année dernière, avant de réduire ses gains. Il s’échangeait à 93,45 $ US ce matin.

La demande étant résiliente, de nombreux acteurs du marché considèrent désormais le pétrole à 100 $ US comme une fatalité, même si le dollar se redresse et que les inquiétudes concernant les taux d’intérêt mondiaux élevés persistent.

Associated Press, La Presse Canadienne et Bloomberg

Que regarder aujourd’hui

Ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne est parmi les intervenants à la TOUT EN 2023 à Montréal, un événement axé sur l’intelligence artificielle, la gouvernance et la façon dont elle transforme les industries.

Le Club canadien organise un forum sur Propriété autochtone et avenir économique du Canada à Toronto

Postes vacants au Canada et croissance de l’emploi les chiffres pour juillet seront publiés à 8 h 30 HE et confirmeront probablement que la demande de main-d’œuvre continue de ralentir. Nous obtiendrons également les derniers chiffres sur le produit intérieur brut réel des États-Unis.

Gains les sorties aujourd’hui incluent BlackBerry Ltd., Aritzia Inc. et Nike Inc.

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg