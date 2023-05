EN DIRECT : dernières nouvelles de la dernière journée de la saison 2022-23 de la Premier League

C’est le dernier jour de la saison de Premier League 2022-23 dimanche, et il y a beaucoup à jouer. Aston Villa, Tottenham Hotspur et Brentford se battent pour la dernière place de l’Europa Conference League; tandis qu’en bas du tableau, deux d’Everton, Leicester City et Leeds United rejoindront Southampton dans le championnat la saison prochaine.

Ne manquez pas un moment de l’action car ESPN vous apporte toutes les dernières mises à jour, commentaires et analyses à partir de dimanche à 10h30 HE.