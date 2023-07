En difficulté avec l’équilibre? Cela pourrait être lié à une perte auditive

L’oreille peut sembler simple de l’extérieur, mais c’est en fait un organe compliqué, qui fait bien plus que vous permettre d’entendre ce qui se passe autour de vous. L’ouïe est également essentielle à notre équilibre et, dans certains cas, les aides auditives peuvent aider à améliorer non seulement la fonction auditive, mais également l’équilibre.

Notre sens de l’équilibre provient de l’input visuel, de l’input proprioceptif (également connu sous le nom de kinesthésie ou de notre « sixième sens » qui permet à notre corps de ressentir le mouvement, l’emplacement et l’action) et de notre système vestibulaire qui fait partie de notre oreille interne.

Le système vestibulaire informe notre cerveau des mouvements et de la position de notre tête – des informations comme si nous bougeons ou regardons vers le haut ou vers le bas, à gauche ou à droite, ou si notre tête est inclinée. L’oreille interne est également l’endroit où les ondes sonores sont transformées en énergie électrique que notre cerveau traduit ensuite en sons, rendant l’audition possible en premier lieu.

Parce que l’oreille interne remplit deux fonctions vitales, si une partie ne fonctionne pas correctement, l’équilibre et l’audition peuvent être affectés.

« Alors que de nombreuses cliniques n’effectuent que des tests de base pendant les examens, nous croyons qu’il faut obtenir une image complète avant de poursuivre le traitement. Cela vaut pour tous nos clients, pas seulement pour ceux qui présentent des symptômes supplémentaires en plus de la perte auditive », explique Luke Wiens, propriétaire de Pardon Me Hearing à Kelowna.

« Nous fournissons des tests gratuits et approfondis des trois parties de l’oreille (externe, moyen et interne) pour nous assurer que nous pouvons fournir à nos clients autant d’informations et de soutien que possible. »

Pardon Me Hearing utilise des tests de tympanométrie, des tests de conduction osseuse et aérienne ainsi que des tests vidéo et d’otoscopie standard pour déterminer exactement ce qui cause la perte auditive et évaluer si la perte d’équilibre d’un client est liée à une perte auditive ou est causée par un problème distinct.

« Nous offrons ce service gratuitement pour la même raison que nous ne facturons rien de plus pour les moules personnalisés », déclare Wiens. « Nous croyons que la capacité d’entendre ne devrait jamais être considérée comme un luxe. En réduisant nos coûts, nous sommes en mesure d’aider davantage de personnes âgées non seulement à améliorer leur qualité de vie grâce à l’audition, mais également à réduire les risques de chute, dus également à la perte d’équilibre. »

