Deux otages américains enlevés en Israël par des terroristes du Hamas auraient été remis en liberté vendredi.

« En réponse aux efforts qataris, les Brigades Al-Qassam ont libéré deux citoyens américains (une mère et sa fille) pour des raisons humanitaires et pour prouver au peuple américain et au monde que les affirmations de Biden et de son administration fasciste sont fausses et sans fondement. « , a déclaré le Hamas dans un communiqué, selon le Temps d’Israël.

Les responsables américains et israéliens n’ont pas immédiatement commenté cette déclaration, mais Israël a confirmé que la libération avait eu lieu.

Deux des otages, la mère et la fille Yehudit Tai et Natali Shoshana Raanan, ont été libérés par l’organisation terroriste Hamas et transférés à la frontière israélienne via la Croix-Rouge. Ils sont en route vers une base militaire dans le centre d’Israël où leurs familles sont anxieuses… pic.twitter.com/xCGFfVEQa1 – Israël (@Israël) 20 octobre 2023

Les deux hommes ont été identifiés comme étant une mère et sa fille, Judith et Natalie Raanan, qui ont été emmenées par le Hamas au kibboutz Nahal Oz, dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza. Fox News signalé pour la première fois.

La Douzième chaîne israélienne a déclaré que des « sources israéliennes » avaient confirmé la libération des femmes qui devaient arriver en Egypte peu avant 21 heures, heure locale.

Les femmes, originaires de l’Illinois, ont été libérées en raison de la santé déclinante de leur mère. Ils seraient soignés dans un centre de la Croix-Rouge, CNN revendiqué.

Le rabbin Meir Hecht a déclaré à Israel 12 que la mère et la fille étaient en visite en Israël pour un voyage spécial afin de célébrer l’anniversaire d’un parent et d’observer une fête juive. « C’est comme si notre communauté avait été violée », a déclaré Hecht.

Des terroristes armés ont enlevé plus de 200 personnes, dont au moins 10 Américains, dans le cadre d’un massacre barbare de civils israéliens lors de l’attaque matinale du 7 octobre.

En l’espace de quelques heures seulement, des milliers de roquettes ont été lancées sur Israël tandis que les terroristes massacraient plus de 1 400 Israéliens.

L’armée israélienne a annoncé vendredi qu’elle pensait que la majorité des otages emmenés à Gaza étaient toujours en vie.

Cette histoire se développe.