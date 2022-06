En deux heures, Washington va dans deux directions sur les armes à feu

« En termes simples », a-t-il ajouté, « il n’y a aucune base historique pour que New York déclare effectivement l’île de Manhattan un » lieu sensible « simplement parce qu’elle est surpeuplée et généralement protégée par le département de police de la ville de New York. »

Bien que la décision majoritaire n’aborde pas explicitement la réglementation fédérale des armes à feu, les avocats du ministère de la Justice évaluent les conséquences de la décision sur leurs procédures. Certaines restrictions, pensent-ils, comme celle sur le port d’armes dans les tribunaux, resteront en vigueur – mais ils sont moins sûrs des restrictions dans les bureaux de poste, les musées et autres installations où les armes sont actuellement interdites.

Bien que l’on s’attende à ce que le tribunal affaiblisse les lois sur les armes à feu de l’État, le moment était une légère surprise: la plupart des assistants du Capitole et de la Maison Blanche croyaient à la décision très attendue dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen viendrait la semaine prochaine, alors que le tribunal approchait de la coda d’un mandat qui devrait être plafonné par une fin de Roe v. Wade.

Cette semaine, l’accent était mis sur le Sénat, qui avait réussi à trouver un compromis durement gagné sur un ensemble de réglementations sur les armes à feu qui élargirait la vérification des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu de moins de 21 ans, inclurait des partenaires de rencontres sérieux dans une loi qui empêche les agresseurs domestiques d’acheter des armes à feu et fournit des fonds fédéraux pour les lois des États sur le « drapeau rouge » afin de permettre le retrait temporaire d’armes à des personnes jugées dangereuses.

Un vote final sur le paquet, qui devait attirer un certain soutien républicain, était attendu peut-être dès jeudi soir. Cela ferait du 23 juin 2022 l’un des jours les plus importants de l’histoire séculaire troublée de l’Amérique avec des armes à feu.