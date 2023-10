Lorsque Joe Biden a remporté l’élection présidentielle aux États-Unis il y a trois ans, le mouvement pro-palestinien espérait un changement positif dans la politique américaine à l’égard de la Palestine. Le prédécesseur de Biden, Donald Trump, avait dirigé une administration fasciste qui avait pleinement adopté le programme et la vision de l’extrême droite israélienne. On pensait que c’était le pire gouvernement américain pour les Palestiniens… jusqu’à présent.

Aujourd’hui, Biden a pleinement souscrit à l’agression génocidaire d’Israël contre Gaza, approuvant le blocus complet qui a coupé l’électricité, l’eau, la nourriture et les médicaments, et justifiant le massacre quotidien de centaines de civils palestiniens.

Il a dissimulé les crimes de guerre d’Israël et repris la propagande israélienne, notamment l’affirmation selon laquelle son armée n’aurait pas pris pour cible l’hôpital arabe al-Ahli, où plus de 470 Palestiniens ont été tués. Il a même remis en question le nombre de morts à Gaza, sous-entendant atrocement que les Palestiniens mentent.

Biden a véritablement surpassé Trump dans la déshumanisation fasciste des Palestiniens.

Mais soyons réalistes : les États-Unis n’ont jamais été un intermédiaire honnête dans ce qu’ils appellent « le conflit palestino-israélien ». Au contraire, il a toujours maintenu une politique pro-israélienne et a complètement ignoré les droits fondamentaux du peuple palestinien.

Washington n’a jamais essayé d’exercer son influence pour réaliser des progrès substantiels vers une paix fondée sur la justice. Pendant ce temps, il a inondé Israël d’une aide militaire pour aider son armée à renforcer son emprise sur la Palestine occupée. Même l’administration du président américain Barack Obama, considéré comme le gouvernement américain le plus « progressiste » dirigé par une personne de couleur, a accordé à Israël un programme d’assistance militaire de 38 milliards de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis.

Le soutien inconditionnel à Israël est une caractéristique constante des deux côtés de la division politique aux États-Unis. À chaque saison d’élection présidentielle, il y a toujours eu une compétition féroce entre les candidats pour prouver leurs références « pro-israéliennes ».

Même lorsque les administrations américaines ont tenté de donner l’impression de répondre aux demandes et aux besoins palestiniens, elles ne l’ont jamais fait dans l’intérêt palestinien. L’administration Biden, par exemple, est revenue sur la décision de son prédécesseur de refuser des fonds à l’Autorité palestinienne, de fermer la mission palestinienne à Washington et de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Mais il l’a fait dans le but de maintenir un système d’oppression à plusieurs niveaux créé par les accords d’Oslo pour décharger Israël de sa responsabilité, en vertu du droit international, de subvenir aux besoins de la population palestinienne qu’il occupe.

Le fait que la vie et le bien-être des Palestiniens ne la concernent pas a également été clairement démontré par la décision de l’administration Biden de s’impliquer directement dans le génocide en cours en le finançant, en armant Israël de l’apartheid, en opposant son veto à toute résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu, et même envoyer des porte-avions dans la région.

La position américaine à l’égard des Palestiniens rappelle, sans surprise, l’attitude de ses premiers colons européens à l’égard des Amérindiens.

Comment ça? Permettez-moi de développer.

Les États-Unis ne se soucient pas des Palestiniens. Ils ne sont pas considérés comme pertinents pour la politique étrangère américaine. Perturber l’alliance centrale des États-Unis avec la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient n’est pas envisageable, et certainement pas à cause d’une « sordide petite question de droits de l’homme ». Les États-Unis n’imaginent pas que les Palestiniens obtiendront un jour justice selon leurs propres conditions.

Les États-Unis ne se soucient pas du peuple palestinien. Ils ne sont reconnus que comme des « fauteurs de troubles ». Par conséquent, les États-Unis n’ont jamais eu pour objectif de « résoudre » le « problème palestinien », mais plutôt de l’éliminer.

Ainsi, même si les États-Unis réalisent que le « problème palestinien » déstabilise la région, c’est, du point de vue de leur élite politique, uniquement parce que les Palestiniens ne veulent tout simplement pas se taire et s’en aller – de la même manière que les autochtones. Les Américains, les Autochtones et d’autres nations autochtones étaient considérés comme un « problème » par les colons européens.

Le point de vue américain est que les Palestiniens sont fondamentalement une petite population indigène embêtante qui n’acceptera pas tranquillement la « réalité » (la colonisation) afin que l’alliance américano-israélienne puisse se poursuivre sans être perturbée. C’est pourquoi le soutien au génocide des Palestiniens est une politique acceptable à Washington. Après tout, la nation américaine a elle-même été fondée sur le génocide d’une population autochtone.

Indéniablement, les États-Unis sont tout à fait pragmatiques quant à leurs intérêts et objectifs en matière de politique étrangère. Il ne pense pas avoir besoin des Palestiniens qui sont, après tout, pauvres, faibles et géographiquement microscopiques. Tant que les États-Unis ne seront pas obligés de voir la situation différemment, ils continueront à ignorer les droits des Palestiniens à la vie, à la justice et à la liberté.

Changer la politique américaine envers la Palestine nécessite deux choses : changer l’environnement international qui façonne et oriente les options et prérogatives de politique étrangère américaine ; et faire pression sur le gouvernement américain de l’intérieur en mobilisant stratégiquement les groupes de pression qui ont un réel poids sur les deux principaux partis politiques.

Quant à nous, Palestiniens, comme à tout autre peuple souffrant du colonialisme, de l’occupation et de l’apartheid, nous devrions envoyer un message fort aux colonialistes, dirigés par les États-Unis, que les règles du jeu ont changé et que nous reviendrons au table de négociation seulement après l’apartheid, Israël aura respecté le droit international.

Premièrement, Israël doit retirer ses troupes des terres qu’il occupait en 1967 ; deuxièmement, il doit abroger toutes les lois discriminatoires à l’égard de la population palestinienne indigène, y compris la loi sur l’État-nation ; et troisièmement, il doit mettre en œuvre la résolution 194 des Nations Unies autorisant le retour des réfugiés palestiniens.

On ne s’attend pas à ce qu’Israël réponde positivement, comme il ne l’a jamais fait à ces demandes légitimes. Mais le régime d’apartheid d’Afrique du Sud non plus ne l’a pas fait jusqu’à ce que la communauté internationale intervienne et lui impose des sanctions et le boycotte.

Une fois cela fait, nous devrions procéder au démantèlement de la solution raciste à deux États et ouvrir la voie à la seule alternative démocratique : un État démocratique laïc sur la terre historique de Palestine qui donne l’égalité à tous ses citoyens, sans distinction de religion, d’appartenance ethnique, et le genre.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.