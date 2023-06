En dehors du tribunal de Miami où Trump comparaîtra, les médias sont jusqu’à présent plus nombreux que les manifestants

MIAMI (AP) – Des centaines de journalistes du monde entier se sont rassemblés mardi devant le palais de justice du centre-ville de Miami où l’ancien président Donald Trump doit faire sa première comparution pour des accusations criminelles qu’il a indûment détenues sur des documents classifiés.

Des manifestations étaient prévues plus tard dans la journée par les partisans de Trump qui ont critiqué les accusations de crime, bien que le nombre de partisans de Trump et de ceux qui s’y opposent ne représentait qu’une fraction de la foule par rapport aux médias présents mardi matin. Des journalistes de Chine, du Royaume-Uni, d’Australie, de France, du Luxembourg, de Nouvelle-Zélande, d’Allemagne et de Suisse faisaient partie des centaines de journalistes qui ont convergé vers le palais de justice. Certains d’entre eux ont passé plusieurs jours à camper dans la chaleur étouffante.

L’attention internationale et les foules attendues étaient un autre signe de la nature extraordinaire de l’événement et de la personne au centre de celui-ci. Un accusé au pénal pas comme les autres, Trump est le premier ancien président à comparaître devant un juge fédéral pour des accusations criminelles. Il est également en tête du peloton républicain pour l’investiture présidentielle de 2024 et a jusqu’à présent conservé son statut de favori même s’il a dû faire face à d’autres problèmes juridiques.

La sécurité était renforcée. Une ligne de police à bande jaune et environ une demi-douzaine de véhicules de la police fédérale formaient une barricade, éloignant les gens d’un passage couvert bordé de palmiers et de l’entrée publique du palais de justice fédéral moderne, en grande partie en verre, de Wilkie D. Ferguson. Un hélicoptère de la police est parfois passé au-dessus de la tête et environ deux douzaines de policiers de Miami ont fait le tour du périmètre du bâtiment à bicyclette.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré que la ville était prête à gérer toute manifestation qui se produirait et que les forces de l’ordre locales avaient de l’expérience dans la gestion de grandes manifestations.

La foule du début de mardi comprenait ce qui est maintenant un incontournable d’une apparition ou d’un rassemblement de Trump. Des gens qui vendent des t-shirts avec le visage de Trump dans une fausse photo d’identité, avec de grandes lettres indiquant « NON COUPABLE », d’autres colportant des chapeaux, mais aussi, convenant à Miami, des mangues.

Certains avaient des drapeaux Trump 2024, soutenant sa candidature à la présidence. Un autre homme, qui s’oppose à Trump, portait des rayures de prison en noir et blanc et tenait une pancarte indiquant « LOCK HIM UP ». Parfois, les gens se croisaient avec des mégaphones en duel.

Parmi ceux qui sont arrivés tôt figuraient le duo père-fils Florencio et Kevin Rodriguez, arrivés aux États-Unis il y a quinze ans en tant que demandeurs d’asile fuyant la dictature à Cuba.

Vêtu d’une chemise sur laquelle on peut lire « Jésus est mon sauveur, Trump mon président », le jeune Rodriguez, Kevin, a déclaré qu’il était possible que Trump soit coupable d’avoir conservé illégalement des documents classifiés.

Mais il a remis en question l’équité de la procédure à la lumière de ce qu’il a qualifié d’attitude laxiste des procureurs envers le président Joe Biden et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton – qui ont tous deux également été accusés d’avoir mal géré des renseignements classifiés, mais sans aucune intention de cacher leurs actions. .

« Même s’il est coupable, nous le soutiendrons toujours », a déclaré Rodriguez alors qu’un contingent de policiers de Miami passait à vélo.

« Nous n’abandonnons jamais nos amis – ceux qui aiment ce pays et notre liberté », a-t-il ajouté, soulignant l’opposition farouche de l’ancien président au gouvernement communiste cubain.

Certains sont venus contrer les partisans de Trump. Jack Kaplan, 68 ans, a conduit à deux heures de Fort Pierce, où est basé le juge chargé de l’affaire. Avec une copie de l’acte d’accusation apposée sur un presse-papiers et une pancarte indiquant « Trump is Toast », le concessionnaire automobile à la retraite a déclaré qu’il célébrerait avec une bouteille de vin rouge Mouton Rothschild de 1 400 $ si l’ancien président était enfermé.

« J’ai déjà la bouteille dans ma cave à vin », a déclaré Kaplan alors qu’un partisan de Trump portant une pancarte indiquant « Keep America Great » passait devant. « Je vais faire une grande fête. »

D’autres partisans de Trump étaient en route. Dans un parking Walmart à Orlando, environ quatre douzaines de personnes vêtues de vêtements rouges, blancs et bleus – certaines portant des T-shirts qui disaient «Donald Trump n’a rien fait de mal» – sont montées à bord de deux bus pour le voyage de quatre heures à Miami. Ils prévoyaient de montrer leur soutien à l’ancien président devant le palais de justice fédéral.

« Il a tant fait pour nous. C’est ce que nous pouvons faire pour lui. C’est ce que nous devons faire pour lui », a déclaré Laurie Pettengill, qui a traversé la moitié de l’État depuis Homosassa Springs sur la côte du golfe de Floride pour faire le voyage.

Le voyage a été organisé par une organisation appelée l’Assemblée républicaine de Floride.

Miriam Ramirez portait une pancarte ornée de petits drapeaux américains qui disait « Puerto Republican Assembly Present for Trump! » Elle a déclaré que les accusations fédérales étaient une continuation du harcèlement des procureurs auquel Trump était confronté depuis des années.

« Cela dure depuis qu’il est devenu président », a-t-elle déclaré.

Alors que les partisans de Trump montaient à bord des bus pour le voyage, qui était initialement prévu pour accueillir quatre bus pleins de personnes, une femme seule, Danette Chialtas, leur a crié dessus, les qualifiant de traîtres pour avoir soutenu Trump.

« Il est jugé pour espionnage, et ils le permettent », a déclaré Chialtas en désignant les bus.

Le journaliste d’Associated Press, Michael Schneider, a contribué depuis Orlando. Burnett a rapporté de Chicago.

Joshua Goodman et Sara Burnett, Associated Press