En dehors de Yellowstone, les villes inondées peinent à se rétablir

FROMBERG, Mont. (AP) – Alors que les autorités se démènent pour rouvrir le parc national de Yellowstone aux touristes après des inondations record dans le sud du Montana, certaines des personnes les plus durement touchées par la catastrophe vivent loin des projecteurs du célèbre parc et s’appuient fortement les unes sur les autres pour sortir leur vie du boue.

Dans et autour de la communauté agricole de Fromberg, la rivière Clarks Fork a inondé près de 100 maisons et gravement endommagé un important fossé d’irrigation qui dessert de nombreuses fermes. Le maire de la ville affirme qu’environ un tiers des maisons inondées sont trop loin pour être réparées.

Non loin de la berge, la roulotte de Lindi O’Brien a été surélevée suffisamment haut pour éviter des dommages majeurs. Mais elle a obtenu de l’eau dans ses granges et ses hangars, a perdu une partie de sa volaille et a vu la maison de ses parents récemment décédés être inondée de plusieurs pieds d’eau.

Les élus qui se sont présentés pour visiter les dégâts à Red Lodge et Gardiner – villes touristiques du Montana qui servent de passerelles vers Yellowstone – ne se sont pas rendus à Fromberg pour voir sa dévastation. O’Brien a déclaré que le manque d’attention n’est pas une surprise étant donné l’emplacement de la ville, loin des principales routes touristiques.

Elle a dit qu’elle n’avait pas de ressentiment mais qu’elle s’était résignée à l’idée que si Fromberg devait se rétablir, ses quelque 400 habitants devront faire une grande partie du travail eux-mêmes.

« Nous prenons soin les uns des autres », a déclaré O’Brien alors qu’elle et deux amies de longue date, Melody Murter et Aileen Rogers, passaient au peigne fin des objets recouverts de boue éparpillés sur sa propriété. O’Brien, professeur d’art à l’école locale, avait réparé la maison de ses parents dans l’espoir de la transformer en location de vacances. Maintenant, elle n’est pas sûre que ce soit récupérable.

« Quand vous êtes fatigué et que vous faites caca, vous pouvez vous arrêter », a déclaré O’Brien à Murter et Rogers, dont les vêtements, les mains et le visage étaient enduits de boue.

Yellowstone rouvrira partiellement mercredi à 8 heures du matin, plus d’une semaine après que plus de 10 000 visiteurs aient été expulsés du parc lorsque le Yellowstone et d’autres rivières ont franchi leurs rives après avoir été gonflées par la fonte des neiges et plusieurs centimètres de pluie.

Mais la moitié nord du plus ancien parc national du pays, qui célèbre cette année son 150e anniversaire, devrait rester fermée tout l’été, sinon plus, ainsi que l’une des principales entrées du parc par le Montana. La fermeture privera les visiteurs de voir Tower Fall et Lamar Valley, l’un des meilleurs endroits au monde pour voir des loups et des grizzlis.

Pendant ce temps, en dehors des centres de population qui bordent le parc, il y a un labyrinthe de routes endommagées. Un pont clé qui mène à la ville de Fishtail s’est effondré, entraînant un détournement de la circulation par une route de comté à une seule voie. Il y a environ 500 personnes à Fishtail.

Lee Johnson et sa femme et sa fille dirigent le restaurant Montasia, ainsi nommé parce qu’il s’agit d’une fusion de la cuisine malaisienne et du Montana. Il a dit que les affaires avaient chuté.

« Quand nous avons ouvert pour la première fois après l’inondation, ça a commencé juste mort. Et vous commencez à avoir ce sentiment de terreur. Ai-je fait tout cela, ai-je investi tout cet argent, ai-je lancé cette entreprise et les gens ne peuvent même plus venir ici ? dit Johnson.

Johnson et son épouse malaisienne Yokie ont repris le bail d’un bâtiment Fishtail historique de 124 ans plus tôt cette année, transférant leur restaurant d’une autre partie de l’État. Pour Yokie, l’entreprise était un rêve devenu réalité.

« N’étant pas du Montana, je voulais posséder quelque chose », a-t-elle déclaré. Se lancer en affaires avec sa famille était son plus grand objectif. Yokie a déclaré que la gestion du restaurant lui donnait de la force alors qu’elle luttait contre le cancer.

« Je ne sais pas combien de temps il me reste, alors le temps qu’il me reste, je veux être avec ma famille, travailler avec eux tous les jours, les voir tous les jours », a-t-elle déclaré.

Johnson a déclaré qu’il était honoré d’avoir la chance de soutenir sa femme et déterminé à garder le restaurant ouvert pendant que les dégâts des inondations seraient réparés.

« Vous attelez votre chariot à cette communauté et c’est juste une question de suivre », a-t-il déclaré.

Matthew Brown et Brittany Peterson, Associated Press