En danger de devenir obsolète ?

Deux mois après sa première annonce, l’ordinateur portable MateBook D 15 de Huawei est enfin disponible à l’achat au Royaume-Uni. La nouvelle a été confirmée par un communiqué de presse officiel, qui a également révélé de nombreuses fonctionnalités clés de l’appareil.

Un processeur Intel Core i5-1135G7 et une carte graphique intégrée Iris Xe sont les principaux changements, mais les modèles utilisant les dernières puces Ryzen 5 5500U et Ryzen 7 5700U sont disponibles à l’international. Les deux offrent des performances nettement améliorées sur papier, bien que le prix de départ de 749,99 £ / 735 $ US le reflète. Toutes les configurations offrent 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Cependant, à part le passage du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6E (qui n’aura probablement pas d’effet significatif), il n’y a pas d’autres changements significatifs dans le nouveau MateBook D 15. Il a le même écran LCD 15,6 pouces que son prédécesseur , les mêmes lunettes fines comme des rasoirs et le même placement de webcam maladroit. Ce manque de changements n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il est symptomatique de la gamme d’ordinateurs portables de Huawei dans son ensemble. Mis à part l’écran légèrement plus petit, le MateBook D 14 2021 est un portrait craché de son grand frère. Vous obtenez les mêmes puces Ryzen que le MateBook D 15 – la seule mise à niveau par rapport au modèle de l’année dernière. C’est une histoire similaire en ce qui concerne le MateBook X Pro haut de gamme. Le modèle 2021 a également des composants internes mis à jour, mais ne parvient pas à résoudre certains des principaux problèmes de son prédécesseur. Il a conservé le même design depuis le lancement de l’original en 2019, et il commence à avoir l’air daté.



Ensuite, il y a le MateBook 14, un excellent polyvalent qui figure toujours en tête de notre meilleur classement des ordinateurs portables. Le prix de milieu de gamme signifie que ses seuls changements mineurs sont plus acceptables, mais sans innovation, il sera bientôt dépassé par la concurrence. Le plus petit MateBook 13 a reçu des mises à niveau tout aussi maigres ces dernières années. Cela ne veut pas dire que les ordinateurs portables de Huawei sont de mauvais appareils, loin de là. Ils font toujours partie de nos rafles d’ordinateurs portables dans diverses catégories, et il est peu probable que cela change de si tôt. Mais il est difficile de croire que Huawei ne pourrait pas être plus expérimental en ce qui concerne les ordinateurs portables. La société chinoise persiste obstinément avec une webcam dans le clavier afin de maintenir des lunettes ultra-fines, mais elle produit un angle profondément peu flatteur pour les appels vidéo. Il n’y a pas non plus de convertibles dans la gamme MateBook actuelle, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être utilisés comme tablette ou en mode tente. Les téléphones pliables comme le Mate X2 montrent de quoi Huawei est capable. C’est un appareil étonnant d’un point de vue matériel, déçu uniquement par le manque de services mobiles Google. Cependant, il n’y a pas de tels problèmes lorsqu’il s’agit d’une version complète de Windows fonctionnant sur les ordinateurs portables Huawei.



Bien sûr, un manque relatif d'innovation n'est pas exclusif à Huawei. Dell, HP et Acer pourraient tous être accusés de ne pas avoir fourni de mises à niveau importantes ces dernières années, tandis que les puces M1 des derniers MacBook d'Apple sont toujours associées à un design daté. On peut dire que Microsoft a été l'entreprise la plus ambitieuse en matière de nouveau matériel. Le Surface Pro X a contribué à populariser le 2-en-1 basé sur ARM, tandis que les appareils à double écran tels que le Surface Duo et le Surface Neo (s'il devait être lancé) représentent la vision de Microsoft pour l'avenir des PC. Des fabricants comme Huawei n'ont pas encore pleinement montré leur main à cet égard, mais il est possible que cela fasse une réelle impression. D'ici là, espérons que la société accordera la priorité aux mises à niveau importantes de sa gamme d'ordinateurs portables existante.