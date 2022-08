En course pour gagner, les conservateurs britanniques accusés d’ignorer les crises

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Alors que la Grande-Bretagne traverse un été torride et se prépare à un bilan financier froid à l’automne, les appels au gouvernement conservateur pour qu’il agisse se font de plus en plus forts. Mais les conservateurs sont occupés à choisir un nouveau chef, à travers une élection de parti prolongée dont les priorités semblent souvent éloignées de l’agitation croissante du pays.

Les factures énergétiques des Britanniques ont grimpé en flèche – et de nouvelles hausses sont à venir – alors que la guerre en Ukraine comprime les approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz. La Banque d’Angleterre prévoit une longue et profonde récession plus tard cette année, parallèlement à une inflation de 13 %. Pendant ce temps, les températures en Grande-Bretagne ont atteint 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) en juillet pour la première fois, et des millions de personnes sont confrontées à des limites d’utilisation de l’eau alors que la terre verte et agréable de l’Angleterre sèche en un brun desséché.

Il y a peu de sentiment de crise parmi les conservateurs alors que la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak sillonnent le pays pour courtiser les 180 000 membres du parti qui choisiront un successeur au Premier ministre sortant Boris Johnson. Dans le cadre du système parlementaire britannique, le vainqueur de la course à la direction des conservateurs – qui sera annoncé le 5 septembre – deviendra également Premier ministre, sans qu’il soit nécessaire d’organiser des élections nationales.

Les membres conservateurs sont en grande partie d’âge moyen ou plus âgés, pour la plupart de la classe moyenne ou aisés, et leurs opinions ne reflètent pas toujours celles du pays dans son ensemble.

“J’aimerais voir de vraies politiques conservatrices”, a déclaré Helen Galley, une avocate et responsable conservatrice locale participant à une réunion des candidats dans la ville balnéaire anglaise d’Eastbourne. « Une fiscalité faible, un État plus petit, moins de réglementation, libérant l’industrie et le commerce des réglementations de l’UE. … Une certaine autonomie et un sens des responsabilités envers vous-même.

Ces priorités se reflètent dans les discours de campagne de Truss et Sunak, qui affirment qu’ils s’attaqueront à la crise du coût de la vie grâce à des mesures à long terme pour stimuler l’économie. Truss dit qu’elle réduirait les impôts des particuliers et des entreprises plutôt que de donner aux gens des « aumônes ». Sunak dit qu’il s’attaquera à l’inflation avant de baisser les impôts et offrira une aide non spécifiée aux personnes qui ont du mal à payer leurs factures.

Les critiques disent qu’aucun des candidats ne saisit l’ampleur de la crise. Des millions de ménages sont confrontés à une crise financière en octobre, lorsqu’un plafond sur les factures d’énergie des ménages lié aux prix de gros est ensuite relevé. Le cabinet de conseil Cornwall Insight prévoit que le ménage moyen paiera alors plus de 3 500 livres (4 200 $) par an pour le gaz et l’électricité, soit plus du double du montant de l’année précédente – avec une nouvelle hausse prévue dans la nouvelle année.

Martin Lewis, un champion de la consommation qui gère le site Web populaire Money Saving Expert, a averti que “nous sommes confrontés à un cataclysme financier national potentiel”, avec des millions de personnes incapables de chauffer leur maison cet hiver.

L’ancien Premier ministre Gordon Brown, qui a dirigé le Royaume-Uni pendant la crise financière mondiale de 2008, a appelé Johnson, Truss et Sunak à se réunir et à élaborer un budget d’urgence en vue d’une “bombe à retardement financière” en octobre.

“Ce n’est pas seulement qu’ils dorment au volant – il n’y a personne au volant pour le moment”, a déclaré Brown, membre du parti travailliste d’opposition, à la chaîne ITV.

L’appel de Brown a été repris par Tony Danker du groupe d’affaires de la Confédération de l’industrie britannique, qui a déclaré “nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre un été d’inactivité du gouvernement pendant que la course à la direction se déroule”.

Mais avec l’ajournement du Parlement pour ses vacances d’été et Johnson qui passe ses dernières semaines au pouvoir, les grandes politiques sont en attente. Les quelques annonces gouvernementales de ces dernières semaines ont été décidément modestes – l’une était un plan d’un «groupe de travail sur le chewing-gum» pour éliminer les taches collantes des rues de la ville.

Le porte-parole de Johnson, Max Blain, a déclaré que le dirigeant sortant n’était pas autorisé à faire des “interventions budgétaires majeures” pendant la période de transition, et que tout nouveau remède au coût de la vie devait être décidé par le prochain Premier ministre.

“Le Parti conservateur – et donc le gouvernement – a une conversation complètement différente avec le public”, a déclaré Alan Wager, chercheur associé au Royaume-Uni dans un groupe de réflexion sur l’Europe en mutation. “Et c’est une période assez sérieuse pour avoir cette très grande disjonction.”

Les manifestants anti-pauvreté et écologistes ont poursuivi Truss et Sunak lors d’événements de campagne – un rappel du monde en dehors de la bulle conservatrice. À Eastbourne, plusieurs militants du climat qui s’étaient infiltrés dans la foule se sont levés pour chahuter Truss pour ne pas avoir réussi à lutter contre la crise climatique. Ils ont été enlevés aux chants de “Out, out, out” du public conservateur.

L’environnement n’a guère figuré dans le concours. Truss et Sunak disent qu’ils maintiendront l’objectif du gouvernement de réduire les émissions de carbone de la Grande-Bretagne à zéro net d’ici 2050, tout en proposant des politiques qui rendraient cela plus difficile.

Truss soutient la fracturation hydraulique et la reprise de l’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord et annonce qu’elle suspendra les prélèvements verts utilisés pour financer des projets d’énergie renouvelable. Sunak veut interdire les nouveaux parcs éoliens terrestres, bien qu’il soutienne l’éolien offshore et davantage d’énergie nucléaire pour réduire l’empreinte carbone de la Grande-Bretagne.

Les sondages du parti suggèrent que Truss a probablement une avance inattaquable dans le concours. Sunak est considéré avec suspicion par certains conservateurs pour avoir quitté le gouvernement en proie au scandale le mois dernier, une décision qui a contribué à faire tomber Johnson. L’ancien ministre des Finances a été décrit par les opposants comme un quasi-socialiste très taxé et dépensier en raison des milliards qu’il a dépensés pour soutenir l’économie pendant la pandémie de coronavirus.

Truss se présente comme une perturbatrice qui « aura l’audace » de réduire les impôts et de réduire les formalités administratives – un message que de nombreux conservateurs souhaitent entendre.

Robbie Lammas, membre du parti, qui faisait partie d’un contingent “Liz for Leader” à l’événement d’Eastbourne, a déclaré qu’il aimait la “vision plus optimiste” de Truss sur l’économie.

“C’est bien d’être audacieux et bon de défier l’orthodoxie”, a-t-il déclaré.

Une autre membre de l’auditoire, Wilhelmina Fermore, a déclaré qu’elle était “sur la clôture”, mais qu’elle penchait pour soutenir Truss parce qu’elle “est plus engageante et je pense qu’elle se rapporte aux gens dans la rue”.

Pourtant, ce qui plaît au Parti conservateur ne plaît pas nécessairement au pays. Et Chris Curtis, responsable des sondages politiques à la société de recherche Opinium, affirme que les promesses économiques des candidats se heurteront bientôt à la dure réalité.

“Liz Truss peut croire tout ce qu’elle veut qu’elle va pouvoir résoudre ce problème grâce à des réductions d’impôts, mais il y a une grande partie de la population qui est sur le point de se faire marteler”, a-t-il déclaré.