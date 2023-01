En couple, Yo Gotti et Angela Simmons assistent au match des Grizzlies

Après avoir avoué sans cesse son béguin et réussi à avoir sa fille, Yo Gotti a assisté à un match de la NBA aux côtés de son boo aux couleurs coordonnées.

Comme indiqué précédemment, le rappeur, 41 ans, et Angela Simmons, 35 ans, ont rendu public leur romance le soir du Nouvel An et cela a fait des vagues nationales étant donné que Gotti a d’abord manifesté son intérêt pour “Down in the DM” en 2015.

“Et je viens de suivre Angela (Simmons) / Boy, j’ai eu le béguin pour Angela Simmons / Ils aiment, ‘Merde Gotti, tu es audacieux’ / F— it, I’m gon’ let the world know,” a frappé Gotti.

Deux ans plus tard, le rappeur très persistant a laissé tomber plus de paroles sur le béguin pour Angela sur le morceau “Save It For Me”.

“Passé mon numéro à Angela,” a frappé Gotti. “Je pensais que je l’avais / Son nigga l’a menottée, mariée, ça m’a rendu plus fou / Je le respecte, je passe à autre chose, mais la vérité est que je la veux plus méchante / Peut-être que je dis son nom l’a rendu bouge plus vite/Peut-être que j’étais un G était un peu mauvais pour elle/Mais moi étant un G, j’étais content pour elle.

Maintenant, ils mettent en valeur leur couple en portant des tenues assorties lors de leur première apparition publique. La paire était dans la ville natale de Gotti mercredi pour le Memphis Grizzlies VS. Le jeu des Cleveland Cavaliers et leur couleur est coordonnée en noir et blanc.

Gotti portait Amiri et Louis Vuitton pour le match et Angela portait Adidas pour Balenciaga.

“Tant que je suis à côté de toi”, Angela a légendé une photo de leur soirée.

On dirait que quelqu’un est frappé.

Que pensez-vous du couple d’Angela Simmons et Yo Gotti sur le terrain ?