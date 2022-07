En coup à Poutine, la Turquie n’exclura pas la Suède et la Finlande de l’OTAN

Lors de la réunion du G7 dans les Alpes bavaroises qui s’est terminée mardi, les dirigeants des démocraties les plus riches du monde ont cherché de nouveaux moyens de punir économiquement la Russie et d’empêcher sa capacité à faire la guerre. Ils ont approuvé une tactique non conventionnelle.

Dans une tentative agressive mais risquée de saper le financement de la campagne militaire russe, M. Biden a mené un effort pour manipuler le marché pétrolier à une échelle que le monde a rarement vue en essayant d’assembler une version miroir de l’OPEP, le puissant cartel pétrolier.

Au lieu de limiter l’offre pour maximiser les revenus des producteurs de pétrole, comme le fait un cartel, M. Biden essaie de minimiser la quantité qu’un vendeur particulier – Moscou – récolte sur chaque baril. Mardi, il a amené ses homologues du Groupe des 7 à accepter d’aller de l’avant avec un plan qui plafonnerait le prix du pétrole russe, comme un moyen de réduire les revenus de l’exportation la plus importante de M. Poutine.

“Certaines personnes l’appellent une OPEP inversée”, a déclaré Simon Johnson, économiste au Massachusetts Institute of Technology. “Il s’agit d’un cartel qui tente de faire la distinction entre le pétrole russe et les autres pétroles, créant un coin, qui peut ou non faire baisser les prix mondiaux.”

Le pétrole était très à l’ordre du jour alors que le président russe cherchait à consolider son propre soutien à l’étranger mardi, lors d’une excursion qui suggérait la confiance que quel que soit le prix que la guerre fait subir à ses citoyens, sa position à la maison est sécurisée.

Mercredi, M. Poutine doit se rendre à un sommet des dirigeants des pays riverains de la mer Caspienne, la plus grande étendue d’eau enclavée du monde : la Russie, le Turkménistan, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Iran. Les aspects politiques, économiques et sécuritaires de la région caspienne et de ses vastes ressources pétrolières et gazières ont pris une plus grande importance pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.