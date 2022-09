En Corée du Sud, le poulet frit est le dernier signe des malheurs de l’inflation

C’est pourquoi il a attrapé son appareil photo et rejoint une énorme foule d’acheteurs réclamant du poulet frit bon marché un matin d’août chez Homeplus, une chaîne d’hypermarchés qui venait de réduire de 12 % ses prix déjà très réduits.

“Il y avait déjà plus de 50 personnes alignées”, a déclaré Park à CNN Business, ajoutant que beaucoup sont arrivés tôt et ont attendu bien plus d’une heure. “Nous avons tous couru ensemble à l’épicerie dès qu’elle a ouvert. C’est là que j’ai ressenti l’engouement pour le poulet frit.”

Le poulet frit est depuis longtemps un favori des consommateurs en Corée du Sud – et maintenant il souligne également les malheurs inflationnistes du pays, les prix alimentaires à tous les niveaux pesant davantage sur les portefeuilles ces derniers temps.

Le coût moyen du poulet frit en Corée du Sud a augmenté de 11,4 % en août par rapport au même mois il y a un an, dépassant les hausses de prix d’autres plats populaires tels que Kimchi ragoût ou barbecue de bœuf, selon les données gouvernementales.