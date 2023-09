En conversation avec l’écrivain Hassan Aourid sur le tragique tremblement de terre au Maroc | Nouvelles sur les tremblements de terre

« Ce tremblement de terre n’est pas un simple incident, mais une véritable catastrophe d’une ampleur sans précédent pour le Maroc. C’est une véritable tragédie », a déclaré à Al Jazeera Hassan Aourid, l’écrivain et universitaire marocain, alors qu’il réfléchissait au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays vendredi et qui, selon lui, a laissé la nation sous le choc.

L’ancien responsable gouvernemental est l’une des figures intellectuelles les plus importantes du Maroc et est actuellement professeur à l’Université Mohammed V de Rabat.

Pour Aourid, les secousses du séisme de magnitude 6,8, dont l’épicentre se trouve au centre du Maroc, près de la ville historique de Marrakech, ont secoué tout le monde à travers le pays, les laissant horrifiés et profondément attristés.

Ce puissant séisme est le plus important à avoir frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis 120 ans. Cela a fait sortir les gens de leur lit dans les rues et a fait tomber des bâtiments dans des villages de montagne et des villes anciennes aux infrastructures faibles.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées et le bilan devrait s’alourdir à mesure que les sauveteurs peinent à atteindre les zones reculées durement touchées.

Même si la famille immédiate d’Aourid a été épargnée, il a exprimé un profond sentiment de choc, de tristesse et de peur, sentiments partagés par des millions de Marocains.

« Par rapport aux tremblements de terre précédents, comme celui qui a frappé une ville en 2004, la portée de cette catastrophe est encore plus large, laissant des cicatrices indélébiles sur notre population », dit Aourid.

En 1960, un séisme de magnitude 5,8 a frappé près de la ville marocaine d’Agadir et a causé des milliers de morts. En 2004, un séisme de magnitude 6,4 près de la ville côtière méditerranéenne d’Al Hoceima avait fait plus de 600 morts.

Alors que le gouvernement a déclaré trois jours de deuil national, Aourid affirme que la douleur et le chagrin persisteront bien au-delà de cette période, alors que la nation est aux prises avec l’ampleur du désastre.

Défis, réponse du gouvernement

Le Maroc est confronté à de nombreux défis à long terme pour faire face à cette catastrophe, mais les priorités immédiates incluent le sauvetage des survivants coincés sous les décombres et la fourniture d’un abri, de nourriture et de soins médicaux à ceux qui ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance, explique Aourid.

« L’impact psychologique sur les survivants doit également être pris en compte. Mais au-delà de ces préoccupations immédiates, les efforts de reconstruction doivent inclure le renforcement des infrastructures pour résister aux futurs tremblements de terre – une leçon précieuse à tirer de cette tragédie », note-t-il.

Le séisme des années 1960 a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, n’ont pas été construits pour résister à de telles secousses.

Aourid affirme que la réponse du palais royal à la crise a été rapide et globale, en décrivant un plan visant à reconstruire les maisons et à soutenir les personnes touchées.

Dans un communiqué publié samedi, le palais a exposé ses mesures pour faire face à la crise, notamment la fourniture d’eau potable, de nourriture et de tentes aux zones touchées par le séisme, ainsi que la reprise rapide des services publics.

Malgré la réponse rapide aux niveaux national et international, le bilan final des victimes et l’ampleur des dégâts restent incertains.

« Le tremblement de terre a frappé pendant la nuit, bloquant de nombreuses familles dans leurs maisons. À mesure que les missions de sauvetage se poursuivent, de nouvelles victimes risquent d’être découvertes et le nombre de morts va malheureusement augmenter », déclare Aourid.

De même, l’ampleur totale des destructions est encore inconnue, certains villages étant rasés et d’autres partiellement endommagés.

Outre les pertes en vies humaines, d’importants sites historiques ont été détruits par le séisme.

« L’une de nos plus grandes pertes est la mosquée Tinmel. Un ami qui travaille à la protection des sites historiques de Marrakech m’a appelé en sanglotant suite à son effondrement. Il a présenté ses condoléances comme si Tinmel était une personne décédée », raconte Aourid.

La mosquée du XIIe siècle a été construite par la dynastie des Almohades, qui régnait sur une grande partie de l’Afrique du Nord et de l’Espagne. La dynastie médiévale a établi sa première capitale dans les montagnes reculées du Haut Atlas avant de s’emparer de Marrakech.

Les médias marocains ont rapporté que certaines parties de la mosquée Tinmel s’étaient effondrées et que des photographies circulant en ligne montraient des murs effondrés et d’importants tas de débris.

Certains bâtiments de la vieille ville de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ont subi de lourds dégâts, mais certains sites importants, notamment la place Jemaa el-Fna et la mosquée Kutubiyya, semblent être restés intacts.

Lueur d’espoir

Même si les efforts de reconstruction seront étendus et longs, exigeant des ressources et du temps considérables, la réponse internationale et le soutien aux victimes ont apporté une lueur d’espoir à Aourid et à de nombreux autres Marocains.

« Le soutien international que nous avons ressenti, notamment de la part du monde arabe et musulman, est énorme. J’ai reçu des messages de personnes de nombreux pays de la région – Qatar, Tunisie, Liban, Algérie, Mauritanie, etc. Cette solidarité contribue à apaiser notre douleur », déclare Aourid.

« L’élan de soutien de pays comme l’Algérie n’est pas non plus passé inaperçu. La solidarité en période de tragédie transcende les différences politiques, soulignant les liens humains et culturels profondément enracinés entre nous », ajoute-t-il.

À la suite du séisme, l’Algérie voisine a proposé d’ouvrir son espace aérien pour permettre aux vols d’aide humanitaire ou d’évacuation médicale de voyager vers et depuis le Maroc. Il a également proposé d’envoyer des équipes d’urgence pour aider.

L’Algérie avait fermé son espace aérien aux avions marocains après que son gouvernement a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021 pour une série de questions, notamment un différend sur le territoire du Sahara occidental.

Bien que répondre à la crise soit la priorité immédiate, cet événement tragique a le potentiel de remodeler et d’améliorer les relations entre les nations à long terme, estime Aourid, qui ajoute que la crise pourrait également remettre en question les idées fausses entre les deux pays.

«Certaines idées fausses parmi les Algériens à propos des Marocains pourraient changer après cette tragédie», explique-t-il.

Malgré l’ampleur sans précédent de cette crise et les blessures qu’elle laisse derrière elle, Aourid est certain qu’elle fera ressortir le meilleur des gens, démontrant la force de la solidarité humaine dans les moments d’adversité.

« Alors que le Maroc fait face aux conséquences de cette catastrophe, on peut espérer qu’il en ressortira plus fort et mieux préparé pour l’avenir », dit-il.