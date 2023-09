En compétition pour la gloire des Jeux asiatiques, l’équipe indienne d’e-sports League of Legends part pour Hangzhou

New Delhi, le 22 septembre 2023 : l’équipe indienne de stars de League of Legends a entamé son voyage à Hangzhou pour concourir en tant que meilleure équipe d’Asie centrale et d’Asie du Sud dans son titre respectif lors des prochains Jeux asiatiques 2022, prévus du 25 septembre au 29.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, date, lieu et plus d’actualités18

L’unité stellaire, dirigée par Akshaj Shenoy (Kai), et comprenant Samarth Arvind Trivedi (CrankO), Mihir Ranjan (Lotus), Sanindhya Malik (Deadcorp), Aakash Shandilya (Infi), Aditya Selvaraj (Krow) a dominé le Central et Événement de classement en Asie du Sud et décroché la première place des 19e Jeux asiatiques. Les matchs de League of Legends du tournoi débuteront sous la forme d’un tournoi à la ronde, suivis des quarts, des demi-finales et de la grande finale, prévus le 29 septembre.

EN SAVOIR PLUS: Skyesports et MOGO unissent leurs forces pour accueillir le premier championnat collégial d’esports d’Inde avec une cagnotte de plus de 10 L INR – News18

Au total, 19 équipes notables de League of Legends du continent s’affronteront pour décrocher une médaille historique au tournoi. Tous les matchs jusqu’à la finale se joueront au format Best of 3 tandis que les matchs pour la médaille d’or et la médaille de bronze seront disputés au format Best of 5.

Partageant ses réflexions sur le tournoi, Akshaj Shenoy, skipper de l’équipe de League of Legends, a déclaré : « Représenter l’Inde sur cette grande scène est un honneur pour chacun d’entre nous. Le parcours jusqu’à Hangzhou depuis les qualifications nationales a été marqué par le dévouement et le travail acharné, et maintenant, en tant que meilleure équipe d’Asie centrale et d’Asie du Sud, nous sommes déterminés à rendre notre nation fière. Je voudrais exprimer ma gratitude à ESFI pour avoir rendu tout cela possible et nous avoir fourni non seulement du matériel de jeu de qualité supérieure, mais également les conseils et le coaching appropriés pour renforcer nos chances de remporter cette médaille. Notre objectif est de créer l’histoire de l’Inde.

L’équipe a assuré sa place aux Jeux asiatiques 2022 en triomphant lors de la finale des Championnats nationaux d’esports (NESC), organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI) l’année dernière. Afin de garantir que l’équipe performe au mieux de ses capacités, ESFI s’est récemment associée à FITGMR Inc., une société renommée de technologie et de formation Esports pour fournir un coaching en jeu et un entraînement de performance de qualité supérieure à ses athlètes.

Dans le cadre de l’association, l’équipe de League of Legends a suivi un programme de formation rigoureux et complet de quatre mois sous la direction de son entraîneur Samuel Boudrie alias Boc, qui a encore amélioré la qualité et l’expertise de l’équipe en tant qu’unité. L’entraîneur qui a déjà travaillé avec l’organisation Esports de renommée mondiale Cloud9, a également voyagé aux côtés de l’équipe pour les aider à améliorer leurs performances lors du tournoi.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : trois athlètes de Wushu de l’Arunachal Pradesh se voient refuser un visa pour Hangzhou – News18

« Notre équipe League of Legends est l’une des meilleures d’Asie et leur performance exemplaire lors de l’événement de classement témoigne de leurs prouesses. Nous pensons qu’ils ont ce qu’il faut pour exceller à Hangzhou et faire briller l’Inde sur la scène internationale de l’Esports. J’adresse mes meilleurs vœux à l’équipe pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même et règne en maître », a déclaré M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF).

L’une des principales agences de communication sportive et Esports du pays, Artsmith-Concepts & Visions, continue de soutenir la Fédération Esports of India en tant que partenaire de communication officiel.

Après avoir été présenté comme événement de démonstration en 2018, l’Esports fera ses débuts à part entière en tant que sport médaillé officiel aux Jeux asiatiques 2022. L’événement Esports se tiendra au China Hangzhou Esports Center du 24 septembre au 2 octobre, et le les athlètes concourront pour des médailles d’or dans sept titres différents.

L’Inde participera cependant à quatre des sept titres : DOTA 2, EA Sports FC Online, League of Legends et Street Fighter V : Champion Edition. Le tirage au sort officiel visant à déterminer les dates et les adversaires des quatre titres aura lieu le 22 septembre.

Les rencontres d’EA Sports FC Online débuteront le 24 septembre tandis que les rencontres de Street Fighter V: Champion Edition sont prévues du 26 au 28 septembre. Les affrontements DOTA 2 devraient avoir lieu du 29 septembre au 2 octobre.