Trois tentatives infructueuses ont coûté cher au médaillé d’or des Jeux olympiques de la jeunesse Jeremy Lalrinnunga alors qu’il terminait huitième de la compétition de 67 kg au championnat asiatique d’haltérophilie ici lundi. Le joueur de 18 ans, qui détient le record mondial de la jeunesse et asiatique dans cette catégorie de poids, a soulevé 139 kg en arraché et 163 kg en clean and jerk pour un total de 302 kg dans l’épreuve de qualification olympique de niveau or qui a été reportée l’année dernière en raison de la Pandémie de covid19. Participant à une compétition internationale après 16 mois, Jeremy, qui est devenu le premier Indien à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018, a soulevé sans effort 135 kg, soit plus du double de son poids corporel, lors de sa première tentative d’arraché seulement pour faire bouffer son deuxième essai de 139 kg. Cependant, l’athlète Mizo a fait amende honorable en soulevant avec succès 139 kg, un kg de moins que son record personnel, à sa troisième et dernière tentative pour terminer sixième de la catégorie.

En clean and jerk, Jeremy a soulevé 163 kg à son premier essai.

Lors de sa deuxième tentative, Jeremy a encore une fois hésité, échouant à soulever 168 kg, ce qui aurait été un kilogramme de plus que son record personnel qu’il avait réalisé au championnat national en février de l’année dernière.

Jeremy avait l’air un peu mal à l’aise dans la zone d’échauffement alors que la caméra le fixait juste avant sa troisième et dernière tentative.

Avec l’entraîneur national Vijay Sharma et ses collègues haltérophiles indiens, y compris l’ancien champion du monde Mirabai Chanu qui a remporté le bronze la semaine dernière, ce qui l’a motivé, Jeremy est allé pour son dernier ascenseur.

Cependant, l’adolescent n’a pas réussi à soulever à nouveau la barre, agrippant le bas du dos à l’agonie alors qu’il s’éloignait de la scène.

Sharma a confirmé plus tard qu’un problème était apparu dans le genou de Jeremy lors de la deuxième levée propre et jerk.

«Il ne pouvait pas tirer correctement dans le deuxième ascenseur et cela a affecté son genou. L’équipe physio a examiné la question et ce n’est rien de grave, ces choses continuent d’arriver aux haltérophiles », a déclaré Sharma.

Jeremy, qui avait terminé 22e dans la catégorie des 67 kg avant cette épreuve, était en compétition pour améliorer ses points, ce qui l’aiderait à sceller une place olympique sur la base du quota continental.

Malgré une performance décevante, Sharma est convaincue que Jeremy se qualifiera pour les Jeux olympiques de Tokyo.

«D’après mes calculs, il ne devrait pas y avoir de problème (dans la qualification de Jeremy pour les Jeux olympiques)», a-t-il déclaré.

