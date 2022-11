En Colombie, le forage paie les factures. Les dirigeants du pays veulent quitter le pétrole.

Mme Muhamad, 45 ans, a déjà travaillé pour Shell, l’une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, en tant que consultante en matière de risques environnementaux et de droits humains. Elle a perdu ses illusions lorsqu’elle a réalisé que sa vision «écotopique» autoproclamée d’aider Shell à passer à des sources d’énergie autres que le pétrole et le gaz était peu probable.

Elle et sa collègue, la ministre de l’énergie et des mines Irene Vélez, 40 ans, ont toutes deux passé une grande partie des deux dernières décennies à travailler avec des communautés marginalisées.

«Je me considère comme une universitaire militante», a déclaré Mme Vélez. Elle a obtenu un doctorat axé sur les mineurs d’origine afro-colombienne et a enseigné un cours universitaire sur les économies extractives avant de devenir ministre. « L’une des choses que j’ai apportées au gouvernement est une bonne compréhension des vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés et la confiance que ce que nous essayons de résoudre est important », a-t-elle déclaré.

Les deux ministres voient leur proposition de transition énergétique comme un “gran giro”, ou un grand tournant, qui éliminerait progressivement le pétrole et le charbon et réorienterait l’économie d’exportation colombienne vers l’écotourisme et la production de denrées alimentaires comme les céréales et les avocats.

Lors d’entretiens, ni Mme Muhamad, ni Mme Vélez, ni la vice-présidente de M. Petro, Francia Márquez, ne se réengageraient pleinement à l’engagement de campagne d’arrêter les nouveaux permis pétroliers, affirmant plutôt que des consultations sur ce plan étaient toujours en cours. Après des manifestations organisées en partie par des compagnies pétrolières, M. Petro tweeté l’assurance que la production et l’exploration pétrolières “se poursuivaient normalement”.