En Colombie, 42 morts lors des manifestations, selon l’agence des droits humains

Les manifestations sont organisées alors que les infections à coronavirus atteignent des niveaux records en Colombie, où plus de 78000 personnes sont décédées du COVID-19, la maladie qui peut être causée par le virus. Au cours de la semaine dernière, la Colombie a enregistré en moyenne plus de 15 000 nouvelles infections par jour. Le taux actuel d’infections est cinq fois plus élevé qu’au début du mois de mars.