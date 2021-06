« En colère et traumatisée », Britney Spears qualifie la tutelle d’abusive

Une Britney Spears émue a appelé mercredi la tutelle de 13 ans qui a contrôlé sa vie comme stupide et abusive, affirmant qu’elle se sentait traumatisée et en colère et voulait retrouver sa vie. Dans une déclaration de plus de 20 minutes, la pop star Spears, 39 ans, a déclaré au juge de Los Angeles supervisant l’arrangement qu’elle souhaitait que cela se termine.

« Je veux juste retrouver ma vie », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit. Je suis traumatisée… Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir », a-t-elle déclaré. Spears a déclaré que ses fréquentes publications optimistes sur son compte Instagram étaient des mensonges. « Je suis tellement en colère et je suis déprimée. Je pleure tous les jours », a-t-elle ajouté.

Spears a prononcé ses remarques par téléphone, ses premières déclarations publiques sur l’arrangement approuvé par le tribunal qui a été mis en place pour la première fois en 2008 lorsqu’elle a souffert d’une crise de santé mentale.

« Je crois vraiment que cette tutelle est abusive », a déclaré Spears, ses mots dégringolant si vite que le juge lui a demandé de ralentir. « Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle et ma direction qui ont joué un rôle clé dans la punition – madame, ils devraient être en prison. »

Elle a dit qu’elle avait été forcée dans un établissement de santé mentale qui lui a coûté 60 000 $ par mois après avoir annulé ses spectacles prévus à Las Vegas début 2019. Elle n’a pas joué depuis fin 2018. La juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, a déclaré qu’elle aurait besoin d’une pétition soumise à le tribunal a demandé qu’il soit mis fin à la tutelle avant qu’elle ne puisse agir.

Spears n’a jamais officiellement demandé la résiliation de l’accord. Aux termes de la tutelle, elle devra démontrer qu’elle peut assumer la responsabilité de ses affaires personnelles et financières.

Penny a félicité Spears d’avoir pris la parole. « Je sais qu’il a fallu beaucoup de courage », a déclaré Penny. « Je veux juste vous féliciter à nouveau d’avoir vraiment avancé et d’être sorti pour faire entendre vos pensées, non seulement par moi-même mais par tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire. »

La dernière fois que Spears a parlé directement au juge, c’était en mai 2019, mais le tribunal était fermé au public et son témoignage a été scellé. Mercredi, la chanteuse a déclaré qu’elle voulait que les gens entendent ce qu’elle avait à dire.

L’ancien phénomène adolescent a déclaré qu’elle voulait se remarier et avoir un bébé. Mais elle a dit qu’elle avait un dispositif contraceptif qu’elle voulait retirer, mais qu’elle n’était pas autorisée à aller chez le médecin « parce qu’ils ne veulent plus que j’aie d’enfants ».

Spears, qui sort avec son petit ami Sam Asghari depuis cinq ans, a la garde à 30% de ses deux enfants avec son ancien mari Kevin Federline.

A l’extérieur du palais de justice, plusieurs dizaines de fans, dont beaucoup vêtus de rose et brandissant des pancartes « Free Britney », se sont rassemblés pour soutenir le chanteur de « Stronger ».

L’année dernière, Spears a entamé la procédure légale pour retirer son père, Jamie Spears, de la gestion d’affaires personnelles allant de ses soins médicaux à la visite de sa villa isolée à l’extérieur de Los Angeles. Jamie Spears est également co-conservateur des finances du chanteur.

Jamie Spears a déclaré mercredi dans une déclaration lue par son avocat qu’il était « désolé de voir sa fille souffrir et souffrir autant ». M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup. »

La chanteuse a cependant qualifié son père d' »ignorant » et de contrôlant. « Il aimait chaque minute, le contrôle qu’il avait. Il adorait ça », a-t-elle déclaré.

Spears s’est plainte qu’elle n’avait pas été autorisée à se faire faire les ongles ou les cheveux, ou qu’elle n’avait pas eu de massage ou d’acupuncture depuis un an. « C’est embarrassant et démoralisant ce que j’ai vécu », a-t-elle déclaré. « Je me sens victime d’intimidation. Je me sens exclu et seul. »

Pendant la tutelle, la chanteuse a fait un retour fin 2009 et a joué, sorti des albums et fait des tournées mondiales solidement jusqu’à fin 2018.

Les détails de ses problèmes de santé mentale n’ont jamais été divulgués, mais Spears a déclaré mercredi que les médecins l’avaient mise sous lithium et qu’elle « se sentait ivre ».

La tutelle inhabituellement longue a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années grâce au mouvement #FreeBritney basé sur les fans, un documentaire de 2021 et une série de documents judiciaires divulgués.