Andrew Locker, président de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), a déclaré que de nombreuses entreprises de pêche seraient «absolument moins bien loties par cet accord».

La part des poissons dans les eaux britanniques que le Royaume-Uni peut capturer passera d’environ la moitié maintenant aux deux tiers d’ici la fin de la transition de cinq ans et demi, au cours de laquelle les navires de pêche de l’UE et du Royaume-Uni seront autorisés à accéder à les eaux de l’autre.

Le projet d’accord, publié le lendemain matin du lendemain de Noël, contient de nombreuses pages entièrement consacrées à la politique de la pêche au Royaume-Uni et aux nouvelles relations de l’UE, et affirme les «droits souverains» des États de l’UE et du Royaume-Uni «dans le but d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources vivantes de leurs eaux « .

Cependant, il comprend également une ligne sur « les avantages sociaux et économiques d’une nouvelle période de stabilité, au cours de laquelle les pêcheurs seraient autorisés jusqu’au 30 juin 2026 à continuer à pénétrer dans les eaux de l’autre partie ».

Regardez plus

M. Locker a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune autorisation dans l’accord commercial permettant aux entreprises britanniques d’échanger des quotas de pêche avec les pays de l’UE, ce qui est un élément crucial de la façon dont l’industrie gère ses captures.

Il a déclaré que de nombreuses entreprises de pêche fermeraient leurs portes d’ici la fin de la transition en 2026, a déclaré à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: «Nous allons vraiment, vraiment lutter cette année.»

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

M. Locker a ajouté: «Lorsque Boris Johnson et son gouvernement ont promis le Brexit aux pêcheurs, il a promis qu’aucun de nous ne serait dans une situation pire. Et je peux m’asseoir ici maintenant et vous dire qu’il y a un nombre considérable de représentants et de gens de l’industrie de la pêche, de pêcheurs, de petites familles, de petites collectivités, qui sont absolument plus mal lotis par cet accord.

Il a déclaré que les négociateurs britanniques avaient remporté une «fraction» des quotas de pêche qu’ils avaient promis et ont mis en garde contre la perspective de devoir revoir l’accord à la fin de la période de transition en 2026, le décrivant comme une «boîte de vers».

«Lorsque nous étions au sein de l’UE, nous échangions du poisson avec l’UE et nous échangions du poisson que nous n’utilisions pas avec du poisson qu’ils n’utilisaient pas, ce qui nous a permis d’élaborer un plan de pêche annuel», a-t-il déclaré. « Ce que nous avons maintenant est une fraction de ce que nous avons été promis par le Brexit, une fraction des poissons dont nous avons besoin pour pêcher notre plan annuel de pêche grâce au Brexit. »

Boris Johnson accusé d’avoir « mal vendu » l’accord sur le Brexit

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a rejeté les affirmations selon lesquelles la situation des pêcheurs britanniques serait pire.

« Ce processus par étapes nous donne une chance d’augmenter la taille de la flotte, d’investir dans nos communautés côtières et, bien sûr, en temps voulu, nous aurons cette opportunité d’augmenter encore davantage ce quota », a-t-il déclaré.

Samedi, le directeur général de la NFFO, Barrie Deas, a accusé M. Johnson de l’avoir «mis en bouteille» sur les quotas de pêche pour ne garantir «qu’une fraction de ce à quoi le Royaume-Uni a droit en vertu du droit international».

Regardez plus

M. Deas a déclaré que le Premier ministre avait « sacrifié » la pêche à d’autres priorités, le sujet se révélant être un point de friction durable lors des négociations.

Nicola Sturgeon, le premier ministre écossais, a également accusé les conservateurs d’avoir «vendu à nouveau la pêche écossaise» dans le traité sur le Brexit.

Un haut membre de l’équipe de négociation du Royaume-Uni a défendu l’accord, et a décrit le poisson comme « l’un des domaines dans lesquels nous devions quelque peu compromis », mais a déclaré que cela avait été fait par « les deux parties ».

Le fonctionnaire a déclaré: « La chose cruciale en matière de politique de la pêche est que bien qu’il y ait une transition, à la fin de la transition, elle revient aux arrangements normaux, et nous avons un contrôle total sur nos eaux.