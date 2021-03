Dans les jours qui ont suivi la disparition de Mme Everard, un groupe se faisant appeler Reclaim These Streets a annoncé qu’une veillée aurait lieu samedi soir dans un parc du sud de Londres. L’événement serait en partie pour pleurer et en partie pour protester contre les instructions de la police aux femmes de rester à la maison pour leur propre sécurité et d’exiger des rues plus sûres à la place.

Tout est revenu à la surface lorsque Sarah Everard, 33 ans, qui a disparu alors qu’elle rentrait chez elle à Londres le 3 mars, a été retrouvée morte une semaine plus tard, après avoir fait tout ce qu’elle était censée faire. Elle a emprunté un itinéraire plus long, bien éclairé et peuplé. Elle portait des vêtements clairs et des chaussures dans lesquelles elle pouvait courir. Elle a vérifié avec son petit ami pour lui faire savoir quand elle partait. Mais cela ne suffisait pas pour lui sauver la vie.

