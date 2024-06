À l’approche du 30e anniversaire de la mort de Nicole Brown Simpson, sa famille et ses amis partagent les histoires de la femme qui fait la une des journaux dans une série documentaire à vie.

La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson, diffusé les 1er et 2 juin, dépeint l’ex-femme d’OJ Simpson comme une femme née dans une famille idyllique et élevée dans une « bulle ». Nicole venait d’avoir 18 ans lorsqu’elle a emménagé dans l’appartement d’un ami à Hollywood et a décroché un emploi d’hôtesse au Daisy, un restaurant et discothèque fréquenté par des célébrités. OJ, qui était de 12 ans son aîné et marié, l’y aperçut en juin 1977 et la poursuivit.

Les sœurs de Nicole — Denise, Dominique et Tanya Brown — prêtent leur voix et des vidéos personnelles inédites pour raconter son histoire. Les amis de la famille disent que la star de la NFL l’a courtisée avec sa vie somptueuse, l’a transférée dans son domaine de Brentwood et a fait d’elle une épouse trophée d’Hollywood. Ils disent également que les abus ont commencé immédiatement – ​​et les journaux de Nicole, qu’elle a conservés dans un coffre-fort avec des photos de ses bleus, contribuent à raconter cette histoire. Après leur divorce, les amis et la famille de Brown affirment qu’il l’a traquée et s’est caché devant sa maison.

Les amis de Nicole, Kris Jenner, Faye Resnick, Robin Greer et Kato Kaelin, font partie des 50 participants. Il en va de même pour les anciens policiers qui ont répondu aux appels de Nicole au 911 et les détectives enquêtant sur les agressions mortelles au couteau de Nicole et Ron Goldman, le 12 juin 1994.

Voici ce que nous avons appris lors des deux premiers épisodes.

Nicole a subi des violences lors de son premier rendez-vous avec OJ Son colocataire, David LeBon, se souvient qu’elle rentrait du travail en disant qu’elle avait rencontré « un joueur de football » qui « n’arrêtait pas de venir ». Elle a accepté un rendez-vous avec le Pistolet nu acteur, Ignorant initialement qu’il était marié et qu’il attendait son troisième enfant. OJ est allé chercher l’adolescent dans sa Rolls-Royce. Quand Nicole est rentrée à la maison ce soir-là, la fermeture éclair de son jean avait été arrachée. Elle a déclaré à LeBon qu’OJ avait été « un peu énergique ». LeBon voulait le confronter, mais Nicole l’en a dissuadé. C’était trop tard, dit Dominique. Pour Nicole, ce fut le « coup de foudre ».

L’amie de Nicole a comparé Rockingham au manoir Playboy. L’amie de Nicole, D’Anne Purcilly, a déclaré qu’OJ avait essayé de faire de sa nouvelle petite amie une starlette. Un autre ami, Robin Greer, a déclaré que la fête avait toujours lieu dans la propriété du couple – après le départ de la première femme d’OJ, Marguerite, et de ses enfants – comparant Rockingham à une « version légèrement plus propre du manoir Playboy », avec des célébrités et de belles femmes se pressant autour. . Nicole était « la dame du manoir » qui dirigeait le spectacle, mais laissons OJ être le spectacle.

JO et Nicole au Daisy vers 1977 à Los Angeles. (Brad Elterman/FilmMagic)

Denise a été témoin d’abus, a photographié les bleus de Nicole. L’infidélité d’OJ a conduit à de fréquentes explosions. Denise a rappelé un incident avant le mariage du couple alors qu’elle était ivre et a dit à OJ qu’il prenait sa sœur pour acquise. Un JO enragé a attrapé Nicole à la gorge et l’a plaquée contre un mur, a déclaré Denise. Denise n’était pas au courant d’autres abus jusqu’à ce qu’OJ soit arrêté pour violences conjugales en 1989, pour lesquelles il n’a plaidé aucune contestation. Nicole a demandé à Denise de photographier ses blessures, qui comprenaient une lèvre fendue et un œil au beurre noir. Denise n’a su ce qu’il était advenu des photos qu’après la mort de Nicole. Ils ont été retrouvés – avec le testament de sa sœur, un journal documentant les abus et des lettres écrites par OJ pour s’excuser de certaines violences – dans un coffre-fort.

OJ a proposé à Nicole après l’avoir surpris avec une autre femme. Sept ans après avoir commencé à sortir ensemble, Nicole a quitté leur domicile après avoir vu OJ avec une autre femme. Pour la reconquérir, JO a proposé le lendemain. « Tout [would] changement »après leur mariage en février 1985, a déclaré Denise, pensa Nicole. « Il va devenir une nouvelle personne. Elle voulait le croire.

Nicole a dit qu’OJ ne lui permettrait pas d’accoucher par voie vaginale ni d’allaiter. Leur fille, Sydney, est née en octobre 1985. Denise a déclaré qu’OJ avait été horrible avec sa sœur pendant sa grossesse, la traitant de « gros cul » et lui disant de suivre un régime. Il a également pris des décisions déterminantes, notamment que Nicole devait subir une césarienne et ne pouvait pas allaiter. En 1988, Nicole a donné naissance à leur deuxième enfant, Justin, alors qu’OJ avait un rendez-vous amoureux dans leur domicile conjugal, a déclaré l’amie de la famille Judie Manto. Dans le procès pour mort injustifiée intenté contre OJ par les familles Brown et Goldman, il a admis avoir eu une liaison d’un an avec Tawny Kitaen.

Brown Simpson avec sa famille : Dominique, Denise, maman Juditha, papa Lou et Tanya. (La famille Brown/Vie)

OJ s’est lancé dans une tirade homophobe lorsque Nicole a laissé un homme gay tenir Justin dans ses bras. En vacances à Noël 1988, un autre client du restaurant a été séduit par le bébé et l’a tenu dans ses bras. En rendant l’enfant à Nicole, il lui a donné un baiser sur la tête et « l’enfer s’est déchaîné », selon Denise. Dans une vidéo de l’ami d’OJ, Al Cowlings, discutant de l’incident lors d’une déposition, il a déclaré que Nicole avait répondu à OJ : « Pourquoi vous inquiétez-vous qu’il soit gay ? Votre père est gay.’ » (Le JO : Fabriqué en Amérique Le documentaire insinuait que le père d’OJ était gay et qu’ils entretenaient une relation compliquée.) Denise a déclaré qu’OJ était devenu « fou » de Nicole. Nicole a écrit dans son journal qu’OJ l’avait emmenée « sur le balcon » cette nuit-là et qu’elle craignait qu’il ne la tue.

La mère de Nicole ne voulait pas qu’elle quitte OJ Le vainqueur de Heisman était très proche de Juditha, appelant fréquemment sa belle-mère pour lui raconter sa version de l’histoire au milieu de disputes avec Nicole. Lorsque OJ a été arrêté pour coups et blessures conjugales, Purcilly a appelé Juditha et a été surprise lorsqu’elle a pointé du doigt Nicole. « Eh bien, vous savez à quel point elle peut avoir une bouche pointue », se souvient Purcilly. « Je pense: Hein? » Manto se souvient avoir dit à Juditha, décédée en 2020, que Nicole devrait se séparer d’OJ tout en déterminant sa prochaine étape. Elle a déclaré que Juditha n’était pas d’accord, affirmant que parce qu’OJ était souvent absent, Nicole devrait essayer de « l’éviter et de mener sa propre vie » tout en gardant « sa famille intacte ».

Nicole a quitté OJ en 1992 – et a connu « l’indépendance » pour la première fois. Greer a aidé Nicole à trouver une location et à dire à OJ qu’elle le quittait. L’ami de Nicole, Ron Hardy, a déclaré que Nicole, à 32 ans, avait fait l’expérience de « l’indépendance pour la première fois dans la vie adulte ». Elle s’est fait de nouveaux amis, a fréquenté Brentwood dans sa Ferrari et est sortie avec elle. Elle s’est également plainte à Resnick qu’OJ la « traquait » et se cachait dans ses buissons. Kaelin, qui vivait dans la maison d’hôtes de Nicole, était là après qu’OJ ait cassé les portes d’entrée des gonds après avoir vu Nicole, à travers sa fenêtre, embrasser son petit ami Keith Zlomsowitch. Les enfants étaient à la maison et « terrifiés », a déclaré Purcilly. Un policier a déclaré qu’il était assez courant de répondre aux appels de Nicole concernant OJ depuis la location.

Tanya, Dominique et Denise ont participé au documentaire. (Durée de vie)

Les amis de Nicole affirment qu’elle avait une relation avec l’ami d’OJ, Marcus Allen. Resnick a déclaré que Nicole avait été réconfortée par Allen, également une star de la NFL, au milieu de son divorce et que les choses étaient devenues romantiques. Greer a déclaré que Nicole considérait Allen comme « le nouveau JO amélioré », mais « ne voulait pas que quiconque sache qu’ils menaient cette affaire ». Nicole a écrit à propos d’Allen dans son journal, disant qu’il la faisait se sentir spéciale – mais notant qu’elle aurait dû être attentive à ses fiançailles. Une interview d’archives a vu OJ dire que Nicole lui avait dit qu’elle avait couché avec Allen. Dans la séquence de déposition, il a parlé d’avoir averti Allen de rester à l’écart de Nicole. Allen a nié avoir eu une relation sexuelle avec Nicole.

Nicole s’est brièvement remise avec OJ avant de se séparer définitivement en mai 1994. Nicole avait l’impression qu’OJ ne la laisserait jamais seule, a déclaré Denise, alors elle a donné une dernière tentative à leur mariage à la fin de 1993. Resnick et Greer ont déclaré que Nicole le trouvait à nouveau trop contrôlant et a officiellement déclaré la relation terminée. Elle a reçu l’argent du règlement suite au divorce et a acheté sa maison à Bundy Drive en janvier 1994. Purcilly a déclaré qu’OJ avait envoyé à Nicole une lettre de son avocat disant qu’il allait la dénoncer à l’IRS et qu’elle était « en colère qu’il la menace, elle et les enfants ». .» Nicole a dit à Juditha qu’un jeu de clés de sa maison et de son portail d’entrée avait disparu et qu’elle craignait qu’OJ les ait pris, selon l’ancien détective du LAPD Tom Lange.

OJ aurait bouillonné à cause de la tenue de récital de Nicole. Les Browns sont allés au récital de danse de Sydney et Denise se souvient que c’était la première fois qu’OJ n’était pas invité à s’asseoir avec la famille. Il n’a pas été invité à Mezzaluna, où les Brown ont dîné, mais il est passé devant le restaurant en voiture. Nicole a dit à Denise qu’il la suivait « tout le temps ». De retour à Rockingham, OJ s’est plaint à Kaelin de la mini-jupe que portait Nicole, la jugeant inappropriée. Il a également dit qu’il allait jouer au « hardball » avec elle en la dénonçant à l’IRS.

Vers 22 heures ce soir-là, Nicole a été presque décapitée après avoir été poignardée devant sa nouvelle maison. Goldman, le serveur Mezzaluna déposant les verres oubliés de Juditha, a également été mortellement poignardé. OJ a été acquitté des accusations de double meurtre en 1995. En 1997, il a été reconnu responsable de leur mort dans le cadre d’une action civile intentée par les familles Brown et Goldman.

Pour toute personne touchée par des abus et ayant besoin de soutien, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233, ou si vous ne parvenez pas à parler en toute sécurité, vous pouvez vous connecter à thehotline.org ou envoyez LOVEIS par SMS au 22522.

La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson diffusé les 1er et 2 juin sur Lifetime.