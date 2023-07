En clin d’œil à l’héritage d’Oppenheimer, les responsables américains s’engagent à donner la priorité au nettoyage du laboratoire nucléaire

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le prix du nettoyage des déchets du projet Manhattan autrefois top secret et de la recherche nucléaire de l’époque de la guerre froide au Laboratoire national de Los Alamos a plus que doublé au cours des sept dernières années, et des enquêteurs fédéraux indépendants affirment que les responsables fédéraux devront faire mieux pour suivre les coûts et les progrès.

Le Government Accountability Office, dans un rapport publié mercredi, a déclaré que bien que certaines améliorations aient été apportées, le département américain de l’énergie n’a pas adopté une approche globale pour hiérarchiser les activités de nettoyage au laboratoire du Nouveau-Mexique.

Le rapport a été publié alors que des responsables fédéraux organisaient un forum jeudi à Los Alamos pour parler du nettoyage des sols et des eaux souterraines contaminés et de la gestion des déchets dangereux générés par des décennies de recherche qui ont commencé avec le développement de la bombe atomique dans les années 1940.

Ike White, qui dirige le Bureau de la gestion environnementale du DOE, a déclaré que la sortie cette semaine du film « Oppenheimer » en fait un bon moment pour parler de l’héritage issu de l’aube de l’ère atomique. Une partie de la mission de nettoyage de l’environnement nécessite un examen de l’histoire, a déclaré White aux personnes réunies à l’historique Fuller Lodge au cœur de Los Alamos.

Il a caractérisé le programme de nettoyage de plusieurs milliards de dollars du pays comme la troisième responsabilité en importance pour le gouvernement fédéral – derrière seulement la sécurité sociale et Medicaid.

« C’est un grand programme, c’est compliqué, c’est un programme technologiquement difficile », a déclaré White. « C’est extrêmement important pour beaucoup de gens qui vivent à travers le pays d’un océan à l’autre, et nous tous qui faisons partie de ce programme ressentons une responsabilité extraordinaire pour faire de ce programme un succès. »

Pourtant, le GAO a souligné les faiblesses de la surveillance par le Bureau de la gestion environnementale à Los Alamos. Ils ont déclaré que le fait de ne pas finaliser une référence de performance pour l’entrepreneur de nettoyage a empêché le bureau de suivre les coûts en cours, l’étendue des travaux et les progrès.

Les régulateurs environnementaux du Nouveau-Mexique ont déclaré que le rapport valide leurs préoccupations de longue date – que le nettoyage est embourbé dans des retards inutiles qui menacent la santé publique et l’environnement. Le porte-parole du Département de l’environnement du Nouveau-Mexique, Matthew Maez, a spécifiquement souligné la responsabilité du gouvernement fédéral de protéger l’eau potable.

« Les retards fréquents et le manque de transparence dans le nettoyage doivent être corrigés », a-t-il déclaré. « Nous espérons que ce rapport galvanisera le DOE-EM pour qu’il promulgue des changements à Los Alamos. »

Les responsables de la gestion de l’environnement à Los Alamos ont déclaré qu’ils s’attendaient à terminer les activités de nettoyage restantes au laboratoire d’ici 2043 pour un coût estimé à environ 7 milliards de dollars.

Michael Mikolanis, qui dirige le bureau de gestion environnementale du DOE à Los Alamos, a déclaré jeudi que son équipe élabore une vision stratégique à long terme pour le nettoyage restant qui sera basée sur les priorités identifiées lors de nombreuses réunions avec les régulateurs des États, les dirigeants des communautés amérindiennes voisines et autres.

Bien que White soit d’accord avec le GAO sur le fait qu’il est important de hiérarchiser la portée des travaux, il a déclaré qu’une efficacité optimale n’est pas toujours le facteur le plus important.

« L’une des choses que nous avons arrangées avec notre effort de vision stratégique et notre engagement des parties prenantes est d’essayer de nous assurer que nous faisons cette hiérarchisation du travail d’une manière transparente pour la communauté et qui ne reflète pas seulement une sorte d’ensemble de valeurs bureaucratiques », a-t-il déclaré.

Don Hancock, du groupe de surveillance nucléaire Southwest Research and Information Center basé à Albuquerque, a déclaré que le DOE avait publié en 2010 une feuille de route qui comprenait un objectif d’élimination de la plupart des déchets transuraniens – ceux qui contiennent des éléments artificiels plus lourds que l’uranium – d’ici la fin de 2015.

Il a demandé aux responsables du DOE lors du forum quel était le calendrier et combien de déchets restaient.

Mikolanis a déclaré que son bureau prévoyait de dévoiler une carte interactive cet automne qui comprendra des estimations des déchets à Los Alamos qui sont stockés au-dessus du sol et de ceux qui n’ont pas encore été déterrés.

White a déclaré que les estimations du projet de nettoyage à l’échelle nationale sont difficiles à calculer car le volume final de déchets peut changer en fonction de la portée d’un projet.

Le rapport du GAO comprend plusieurs recommandations pour le DOE, notamment la mise en œuvre d’un plan pour tenir compte des augmentations de coûts et de calendrier, l’instauration d’un climat de confiance avec les régulateurs de l’État et la prise en compte des risques potentiels lors de la prise de décisions.

Susan Montoya Bryan, Associated Press