Le partenariat de la Seconde Guerre mondiale entre les agences de renseignement des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande a publié ces derniers mois des déclarations officielles sur une foule de questions liées à la Chine, y compris des violations présumées des droits de l’homme contre les Ouïghours et des développements politiques. à Hong Kong.

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil chinois néo-zélandais financé par le gouvernement lundi, Mahuta a déclaré: «Nous avons soulevé avec des partenaires Five Eyes que nous ne sommes pas à l’aise d’élargir le mandat de la relation Five Eyes. Nous préférerions de loin rechercher des opportunités multilatérales pour exprimer nos intérêts sur un certain nombre de questions. »

«La Nouvelle-Zélande a été très claire de ne pas invoquer les Five Eyes comme premier point de contact pour envoyer des messages sur une série de problèmes qui existent vraiment en dehors de la compétence des Five Eyes», elle a dit plus tard aux journalistes. «Nous ne favorisons pas ce type d’approche. Ce que nous préférerions, c’est rechercher d’autres soutiens dans la région qui pourraient ou non être ces pays. »

La Chine, qui est le plus grand partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, avec un commerce bilatéral annuel évalué à environ 29,5 milliards de dollars américains, a critiqué à plusieurs reprises l’alliance d’espionnage. Le mois dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré «Les Five Eyes ont pris des mesures coordonnées pour se liguer contre la Chine», après que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont publié une déclaration conjointe sur les violations présumées des droits au Xinjiang.

À l’occasion, cependant, la Nouvelle-Zélande a choisi d’agir indépendamment de l’alliance. En janvier, par exemple, la Nouvelle-Zélande n’a pas cosigné une déclaration de ses partenaires Five Eyes suite à des informations faisant état d’arrestations massives à Hong Kong. Au lieu de cela, Mahuta a publié plus tard une déclaration distincte. Ce mois-là, la Chine et la Nouvelle-Zélande ont mis à niveau un accord de libre-échange.

Le camouflet le plus public est peut-être venu le mois dernier lorsque la Nouvelle-Zélande a refusé de se joindre à ses alliés Five Eyes et à d’autres pour signer un communiqué critiquant le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les origines de la pandémie de Covid-19.

De tels écarts par rapport à la norme ont suscité des accusations de la part d’opposants politiques nationaux, de milieux diplomatiques bellicistes et de sections des médias selon lesquelles cela compromet la solidarité de l’alliance.

Notant que le pays a cherché un «Approche prévisible, par la diplomatie et le dialogue», Mahuta a déclaré que Wellington continuerait cependant à faire part de ses préoccupations à la Chine en privé.

«Les questions telles que les droits de l’homme doivent être abordées de manière cohérente et indépendante du pays … Parfois, nous le ferons en association avec d’autres qui partagent nos points de vue et parfois nous agirons seuls». elle a ajouté.

Fait intéressant, les commentaires de Mahuta ont précédé la visite attendue de son homologue australienne Marise Payne. Lors de la première visite diplomatique entre les voisins depuis la réouverture des frontières, Payne se rendra mercredi en Nouvelle-Zélande pour des réunions avec Mahuta et la Première ministre Jacinda Ardern.

Bien qu’elle ait exprimé le désir d’une relation de travail plus confortable avec la Chine, Mahuta a également déclaré que la Nouvelle-Zélande cherchait à diversifier son commerce et à réduire sa dépendance à l’égard d’un seul pays.

Elle a également évoqué les préoccupations concernant le redressement à long terme de la région du Pacifique, exhortant la Chine à investir davantage dans les programmes de développement multilatéraux au lieu de financer des prêts pour la construction d’infrastructures.

La Chine a dépensé au moins 1,6 milliard de dollars en aide et en prêts dans la région depuis 2011, selon le Lowy Institute, un groupe de réflexion australien.

«Ce n’est un secret pour personne qu’il existe un niveau important de vulnérabilité économique dans le Pacifique» Dit Mahuta. «La certitude néo-zélandaise investit dans le Pacifique… sous forme de subventions et non de prêts.»

«Si nous nous concentrons vraiment sur la stabilité régionale et les opportunités, nous devons nous attaquer à ce défi particulier. J’espère que cette conversation pourra avoir lieu avec ceux qui cherchent à investir dans la région », elle a ajouté.

