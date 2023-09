En Cisjordanie, Israël continue de freiner le développement palestinien | Conflit israélo-palestinien

Khirbet al-Ras al-Ahmar, Cisjordanie occupée – Thaer Bsharat est l’un des 130 Palestiniens vivant dans ce village isolé du nord de la vallée du Jourdain. Ils ont peu de moyens, mais beaucoup de détermination.

Bsharat est né et a grandi dans le village occupé de Cisjordanie, entouré de deux colonies israéliennes illégales et de deux bases militaires israéliennes. Elle a été déclarée zone militaire fermée il y a plus de vingt ans.

La présence même des Palestiniens, sans parler de toute structure qu’ils érigent, est considérée comme « illégale » selon la loi israélienne.

La plupart des habitants de Khirbet al-Ras al-Ahmar cultivent des terres et élèvent du bétail.

« Je peux prêcher pendant des heures sur la nécessité de rester ferme, mais je n’ai nulle part où aller avec mes moutons », a déclaré Bsharat à Al Jazeera, expliquant pourquoi il n’a jamais quitté le village pour vivre ailleurs.

En avril, les forces israéliennes ont attaqué Khirbet al-Ras al-Ahmar et confisqué plusieurs tracteurs, chariots et voitures. Des réservoirs d’eau avaient été confisqués quelques mois auparavant, tout cela sous prétexte qu’ils étaient entrés dans la zone de tir 901 – une zone d’entraînement militaire israélienne désignée – laissant la plupart des habitants sans accès à l’eau ni moyen de transport.

Bsharat, 30 ans, a dû se tourner vers son fidèle Hanan – son âne, dont le nom signifie « compassion » – pour transporter des barils de lait à travers les collines boueuses à l’extérieur du village afin de pouvoir les vendre.

« Au lieu d’avancer, nous sommes repoussés », a-t-il déclaré à propos de l’empiétement israélien.

Israël a déclaré depuis longtemps qu’il avait l’intention de maintenir son contrôle militaire sur la vallée du Jourdain, d’une superficie de 2 400 kilomètres carrés (927 milles carrés), pour des raisons de sécurité, même si les Palestiniens la recherchent pour le périmètre oriental d’un futur État palestinien en Cisjordanie et font l’objet d’un blocus. Bande de Gaza.

Résilience basée sur la résistance

Cet État n’existe toujours pas. Au lieu de cela, l’Autorité palestinienne (AP) a limité la gouvernance en Cisjordanie.

Depuis sa création en 1994, l’Autorité palestinienne a publié plusieurs plans de développement.

La mission du gouvernement est de promouvoir la résilience basée sur la résistance et de construire des institutions nationales, indique le dernier plan de l’Autorité palestinienne, publié en 2019. Si ces plans sont censés servir de feuilles de route aux décideurs politiques, ils sont également présentés à la communauté internationale des donateurs pour attirer l’aide.

« Les donateurs ont leurs propres programmes et nous avons nos propres priorités. L’alignement est difficile à réaliser, mais ces dernières années, nos priorités sont devenues plus claires », a déclaré à Al Jazeera Estephan Salameh, conseiller du Premier ministre palestinien pour la planification et la coordination de l’aide.

Israël, cependant, a des priorités différentes et le développement palestinien ne semble pas en être une.

« Israël est déterminé à ne pas permettre aux Palestiniens de se développer économiquement et socialement parce que cela fait partie de l’autodétermination palestinienne, ce qu’Israël a toujours nié », a déclaré Tariq Dana, professeur d’études humanitaires et de conflits à l’Institut d’études supérieures de Doha. Al Jazeera.

Israël contrôle totalement plus de 60 % de la Cisjordanie occupée – désignée par les accords d’Oslo comme zone C – en plus de ses ressources naturelles et de ses frontières, et a le pouvoir de confisquer des terres, d’empêcher l’industrialisation et de contrôler les politiques monétaires.

Essentiellement, affirment les analystes, Israël a « dé-développé » le territoire palestinien occupé en éradiquant toutes les conditions nécessaires au développement.

« Israël a contraint les Palestiniens à une situation de dépendance structurelle à l’égard de son économie », a déclaré Dana.

« Stabiliser la situation »

Au total, les donateurs ont dépensé plus de 40 milliards de dollars pour les Palestiniens depuis la signature des accords d’Oslo en 1993, faisant des Palestiniens l’un des principaux bénéficiaires d’aide non militaire par habitant au monde.

L’argent est réparti dans trois paniers différents, a expliqué Salameh : le soutien budgétaire, l’aide humanitaire et le développement.

Les chiffres et les ratios varient, mais l’aide au développement n’a jamais représenté, au mieux, plus de 30 pour cent de l’argent entrant, a-t-il ajouté.

Selon Salameh, les dons à l’Autorité palestinienne sont en baisse constante depuis 2011, 2021 étant la pire année jamais enregistrée en termes de soutien budgétaire. Les chiffres de l’Autorité palestinienne pour 2022 font état d’une aide de 231 millions de dollars destinée au budget, l’avant-dernière plus basse depuis 2004. L’aide internationale initialement destinée à favoriser le processus de paix n’a pas pu le maintenir en vie. Les priorités de tous les acteurs concernés ont changé à plusieurs reprises, tout comme les montants accordés.

Au cours des premières années de l’AP, l’argent a été injecté pour créer une atmosphère favorable à la solution à deux États, puis pour favoriser le renforcement des institutions et la mise en œuvre des réformes.

Ces dernières années, la stabilisation a fait son apparition dans le vocabulaire de la communauté internationale des donateurs.

« Ils savent qu’ils ne font que stabiliser la situation jusqu’à ce que quelque chose de politique se produise », a déclaré Salameh.

Cependant, à la question de savoir si le statu quo doit être maintenu, on répond souvent par une autre : quelle est l’alternative ?

Loin de tout processus politique, l’apport continu de l’aide par les donateurs est excusé en invoquant la « nécessité de protéger la viabilité de la solution à deux États ».

Mais à huis clos, les diplomates qui ont parlé à Al Jazeera se demandent dans quoi ils investissent.

Du point de vue du public et des donateurs, l’aide dans le climat actuel ne constitue pas une approche globale permettant de s’attaquer aux problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés les Palestiniens.

« Nous essayons d’aborder au niveau micro les choses que nous devons aborder au niveau macro », a déclaré à Al Jazeera l’ancien chef de la mission de l’Union européenne auprès de l’Autorité palestinienne, Sven Kuhn von Burgsdorff. « Cela peut sembler futile à court terme… Nous entretenons en réalité l’espoir du peuple palestinien. »

« Dynamique coloniale israélienne »

Cependant, le désespoir et non l’espoir est le sentiment qu’éprouvent la plupart des Palestiniens, en particulier dans des endroits comme la vallée du Jourdain.

L’AP a peu de juridiction sur la zone qui représente environ un tiers de la Cisjordanie occupée et est considérée comme son grenier.

Les responsables palestiniens ont déclaré qu’ils optaient pour le soutien de donateurs étrangers pour protéger les petits projets qu’ils peuvent construire dans la vallée du Jourdain, mais même cela ne fonctionne pas toujours.

Israël a démoli l’année dernière plus de 950 structures appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie occupée, dont 177 dans la vallée du Jourdain.

Depuis 2016, Israël a démoli des structures financées par l’Union européenne d’une valeur de plus de 2,3 millions de dollars.

Même si cela peut paraître contre-intuitif, Israël a déjà demandé à la communauté internationale de fournir une aide à l’Autorité palestinienne.

En fait, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait demandé en 2019 à l’ancien président Donald Trump d’autoriser le transfert de l’aide américaine aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, à un moment où Washington avait supprimé tous les fonds destinés aux Palestiniens.

« L’aide à l’Autorité palestinienne est soumise à des considérations géopolitiques… Elle vise à atteindre des niveaux de stabilité et à pacifier les Palestiniens tout en ne décourageant pas la dynamique coloniale israélienne », a déclaré Dana.

Aucun chiffre officiel n’est disponible sur le montant de l’aide internationale consacrée à la sécurité, mais on estime que près d’un tiers est alloué au secteur.

Dépenses de sécurité de l’AP en 2022, selon à l’équipe de la société civile pour le renforcement de la transparence du budget public, sont estimés à 1 milliard de dollars, la plupart étant destinés aux salaires.

Les dépenses des secteurs de l’éducation et de la santé suivent avec respectivement 20 pour cent et 14 pour cent du budget total de 4,7 milliards de dollars.

Selon le budget de l’AP 2022, la part du secteur agricole est inférieure à 67 millions de dollars.

À Khirbet al-Ras al-Ahmar, Bsharat a déclaré que les responsables locaux se sont rendus dans le village en signe de solidarité et ont promis de les aider.

Lorsqu’il a demandé un tracteur quelques jours plus tard, a-t-il déclaré, ils lui ont suggéré d’en emprunter un à ses voisins – mais le leur a également été confisqué.

Hanan l’âne était tout ce qu’il avait jusqu’à ce qu’il puisse trouver 1 500 dollars pour récupérer son tracteur, qui vaut moins de 3 000 dollars, aux Israéliens.

Deux mois plus tard, il avait payé l’amende et le tracteur était de retour, même s’il manquait certaines pièces du moteur.

« Nous perdons notre santé et notre richesse, nous perdons notre dignité… pour rester là où nous sommes », a-t-il déclaré.