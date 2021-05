En choisissant un projet, je choisis des choses qui ne me laisseront pas dormir: Sunil Grover | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Sunil Grover a perdu près de 8,1 kilos pour son rôle dans « Sunflower », une série à suspense qui sortira bientôt.

«Ce sera très différent de ce que j’ai fait avec ‘Tandav’ ou quoi que ce soit avant», promet-il à propos de son nouveau projet, ajoutant: «En choisissant un projet, je me fais un devoir de choisir des trucs qui me souffleront et ne le laisseront pas je dors quelques jours avant le tournage, et c’est parfait. «

Décrivant son personnage Sonu comme « excitant », Sunil a déclaré à propos du reste de la distribution: « Nous avons des acteurs formidables dans la distribution comme Ranvir Shorey, Girish Kulkarni, Ashish Vidyarthi, Mukul Chadha et Shonali Nagrani – tous de la distribution, en fait. Vikas Bahl, mon directeur, a fait un travail absolument formidable. «

L’émission présente également Radha Bhatt, Ashish Kaushal, Shonali Nagrani et Saloni Khanna, entre autres. La série raconte l’histoire d’une société de logement de classe moyenne à Mumbai appelée Sunflower, qui abrite des personnages originaux.

Produit par Reliance Entertainment et Good Co., la série est écrite par Vikas Bahl et co-dirigée par Rahul Sengupta et Bahl. Il diffuse à partir du 11 juin sur Zee5.