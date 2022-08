En Chine, Xi risque un excès de confiance qui pourrait attiser les tensions à Taiwan

Le peuple chinois, et non le gouvernement, a toutes les raisons d’être fier et confiant de ses réalisations au cours des quatre dernières décennies.

Comprendre les tensions Chine-Taiwan Carte 1 sur 5 Que représente la Chine pour Taïwan ? La Chine revendique Taiwan, une démocratie insulaire autonome de 23 millions d’habitants, comme son territoire et a depuis longtemps juré de le reprendre, par la force si nécessaire. L’île, sur laquelle les forces chinoises de Chiang Kai-shek se sont retirées après la révolution communiste de 1949, n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Que veut Xi Jinping ? Le dirigeant chinois a dit plus clairement que n’importe lequel de ses prédécesseurs qu’il considère l’unification de Taiwan avec la Chine comme un objectif principal de son règne – et une clé de ce qu’il appelle le “rajeunissement national” de la Chine. M. Xi tient également à projeter une image de force avant sa confirmation attendue pour un troisième mandat sans précédent cet automne. Comment les États-Unis sont-ils impliqués ? Dans un arrangement diplomatique intentionnellement ambigu adopté en 1979, les États-Unis maintiennent une politique « d’une seule Chine » qui reconnaît, mais n’approuve pas, la revendication de Pékin sur Taiwan. Les dirigeants américains sont restés vagues sur la manière dont ils aideraient Taïwan si la Chine attaquait, mais le président Biden s’est engagé à défendre l’île. Pourquoi les tensions montent-elles maintenant ? Le récent voyage de la présidente Nancy Pelosi à Taïwan a attisé les tensions régionales. Elle est la plus haute responsable américaine à visiter l’île depuis 1997. Un chœur d’organismes officiels chinois a décrit son voyage comme faisant partie d’un effort américain pour saboter les efforts d’unification de la Chine avec Taiwan.

Ils se sont sortis de la pauvreté et ont créé certaines des entreprises les plus prospères au monde. Ils ont fait de leur pays un colosse manufacturier et le plus grand marché de consommation de voitures, de smartphones et de nombreuses marques de luxe. Ils ont construit de nouveaux gratte-ciel, des métros, des autoroutes et des chemins de fer à grande vitesse, parmi les meilleurs au monde.

Les États-Unis, en revanche, ont semblé embourbés dans leurs nombreux problèmes intérieurs et souvent trop paralysés pour régler leurs problèmes.

Avant la pandémie, je m’étais habituée aux Chinois qui revenaient de voyages aux États-Unis et me disaient à quel point ils avaient trouvé cela arriéré, minable et décevant.