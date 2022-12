En Chine, une femme vend des boulettes pour aider à régler les factures médicales de son mari dans le coma

Nous rencontrons souvent des histoires d’amour où les gens vont au-delà de leurs limites et se mettent en quatre pour montrer leur amour et leur soutien à leur partenaire. Une de ces histoires d’amour a été mise à l’honneur en Chine, où une jeune femme vend des boulettes maison pour collecter des fonds pour prendre soin de sa famille et de son mari. Le mari est dans le coma depuis trois mois après un tragique accident de voiture.

Selon le South China Morning Post, la mère de deux enfants a été saluée par d’innombrables personnes sur Internet. Surnommée Nie, la femme est originaire du comté d’Anyi, dans la province sud-ouest du Jiangxi. Selon une vidéo publiée par Nie sur Douyin, la version chinoise de TikTok, son mari, surnommé Ding, a subi une fracture du crâne et est inconscient depuis début septembre. Le message a plus de 2,7 lakh likes, et les gens ont félicité Nie pour avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour aider sa famille et Ding à survivre.

Ding a subi trois interventions chirurgicales et les frais médicaux continuent d’augmenter depuis l’accident. Cela a obligé la famille à vendre un appartement. Depuis, Nie essaie de joindre les deux bouts en dirigeant une petite entreprise de raviolis.

Dans un message partagé par Nie le 7 décembre, elle a écrit : “Même s’il y a tant de difficultés, j’obtiendrai ce dont j’ai besoin et je protégerai qui j’aime en travaillant dur.” Nie et Ding sont mariés depuis 2016 et le couple gagne sa vie en fabriquant des nouilles et des boulettes maison depuis 2020. Cependant, les choses ont empiré lorsque le tricycle de Ding est entré en collision avec une voiture alors qu’il était en livraison.

Les médecins craignent que les lésions cérébrales causées par l’accident ne le laissent dans un état végétatif pour le reste de sa vie. Nie a dit : « Je l’attends. Un an, deux ans, trois ans ou plus. Je continuerai d’attendre. Elle a également révélé que l’état de Ding s’est amélioré et qu’il est maintenant dans un état de conscience minimale.

