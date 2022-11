En Chine, un adolescent opéré d’une maladie provoquant la croissance de poils épais dans le bas du dos

Une adolescente de 17 ans en Chine a subi une opération de la colonne vertébrale pour une maladie qui a causé une pilosité épaisse dans le bas du dos, entraînant une faible estime de soi.

La jeune fille, originaire de Pékin, surnommée Wu, a déclaré qu’il y avait des poils dans le bas de son dos depuis sa petite enfance qui poussaient à mesure qu’elle vieillissait, selon le South China Morning Post. Wu a déclaré: «C’est une zone de grande taille, donc je n’ai pas osé porter de vêtements révélateurs. Quand j’avais besoin de changer de vêtements ou de prendre une douche dans le dortoir à l’école, j’essayais d’éviter d’être vu par les autres.

Wu a toujours pensé qu’elle avait une maladie étrange quand elle était plus jeune. Sa mère a déclaré que la croissance des cheveux de sa fille était un «point douloureux» pour elle, car elle craignait toujours que Wu ne souffre de symptômes plus graves à l’avenir. Il y a quatre mois, ses craintes sont devenues réalité lorsque Wu a déclaré qu’elle ressentait des douleurs douloureuses et une gêne dans les jambes.

Wu a dit qu’elle ne pouvait pas contrôler ses jambes et qu’elle ressentait un engourdissement. Wu a été diagnostiquée avec une série de malformations congénitales du développement de la colonne vertébrale à l’hôpital.

Wang Zuowei, spécialiste en neurochirurgie à l’hôpital Xuanwu de Pékin, a déclaré: “La croissance excessive des cheveux n’est que le symptôme visible de cette déformation qui pourrait en fait entraîner de nombreuses maladies dangereuses.” Les médecins ont dû effectuer une intervention chirurgicale à l’aide d’un microscope pour retirer soigneusement certains petits os de la colonne vertébrale du patient.

La mère de Wu était très heureuse que l’opération se soit déroulée avec succès et a déclaré : « Son rétablissement est évident. Je crois que son état ira de mieux en mieux.

La maladie rare dont souffrait Wu a été l’une des informations les plus recherchées sur Internet en Chine continentale, avec 80 lakhs vues sur Douyin et près de 60 lakhs sur Weibo. Une personne a même révélé qu’elle avait le même problème et bien que ses cheveux ne soient pas aussi épais que ceux de Wu, elle a été opérée à 16 ans. Elle a ajouté : « J’ai été opérée à 16 ans à Pékin. Les médecins de ma ville natale, une petite ville, ne reconnaissaient pas cette condition. Sept ans se sont écoulés, mais je ressens toujours des douleurs dans mon coccyx si je reste assis ou debout pendant longtemps.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici