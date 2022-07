En Chine, l’inflation est modérée alors que les prix à la consommation mondiaux s’envolent

Commentez cette histoire Commentaire

CHENGDU, Chine – Les grains de poivre du Sichuan sont mûrs ici dans le sud-ouest de la Chine, avec un parfum épicé et mentholé émanant des rangées d’arbres broussailleux. Mais les agriculteurs sont inquiets. Les prix des gousses – qui donnent au chili croustillant et à d’autres aliments épicés chinois un coup de pouce spécial – ont chuté cette année, car les blocages de coronavirus et le refroidissement économique qui en résulte ont obligé les convives à la maison à pincer des sous.

“Il est difficile de les vendre cette année”, a déclaré Liu Cuihua, 71 ans, alors qu’elle utilisait une paire de cisailles pour couper les grappes de gousses vertes des tiges épineuses. “Les prix sont trop bas.”

Du poivre du Sichuan au coton en passant par le logement, la préoccupation cette année en Chine est la chute des prix. C’est une différence frappante par rapport à l’Occident, où les consommateurs font face à une inflation fulgurante.

“Aux États-Unis, vous avez des gens qui ont beaucoup d’argent à dépenser et pas assez de choses à acheter”, a déclaré Jacob Gunter, analyste principal au Mercator Institute for China Studies. « En Chine, vous avez le problème inverse. La demande a vraiment été dans les dépotoirs.

Les prix à la consommation en Chine ont augmenté de 2,5% en juin par rapport à l’année précédente, un sommet en deux ans, mais toujours loin derrière les États-Unis, où l’inflation est supérieure à 9%, et la zone euro, où elle dépasse 8%. Les économistes disent que l’inflation “de base” de la Chine est encore plus faible, avec des prix de nombreux biens de tous les jours stables ou en baisse. La divergence illustre comment la deuxième économie mondiale s’est éloignée de l’Occident à la suite d’une guerre commerciale et de la fermeture de ses frontières par la Chine pendant la pandémie.

Les grains de poivre du Sichuan, ou « huajiao » en chinois, sont utilisés dans la cuisine maison, mais ils apparaissent en quantités plus extravagantes dans les plats de restaurant, où ils sont appliqués à la poignée pour leur aspect festif et leur goût piquant. Ils sont souvent utilisés dans des plats de viande plus chers et des banquets élaborés de hot pot, plutôt que dans repas de légumes moins chers, ce qui en fait une petite mesure du sentiment des consommateurs chinois.

Les acheteurs ont dû économiser plus qu’une simple pincée d’épice.

La politique « zéro covid » de la Chine a largement permis au pays d’éviter le nombre de morts observé ailleurs, mais à un coût économique douloureux. Les fermetures ont interrompu à plusieurs reprises la production et le transport des usines, retardant la livraison de canapés, de voitures et de nombreux autres articles pour les consommateurs étrangers. En Chine, les restrictions ont laissé de nombreux chômeurs ou sous-employés et ont conduit les consommateurs à se serrer la ceinture.

“La tendance est susceptible de se poursuivre”, a déclaré Zhiguo He, professeur de commerce à l’Université de Chicago, qualifiant les contrôles covid de “draconiens”. De nouveaux cas de coronavirus à Shanghai ces derniers jours ont soulevé le spectre d’un verrouillage plus large dans la ville la plus peuplée du pays.

Pékin a refusé de suivre les États-Unis en fournissant des mesures de relance à grande échelle directement aux consommateurs, ce qui a aidé l’économie américaine à rebondir mais a accéléré l’inflation. Il y a eu un soutien officiel pour certains secteurs en Chine, comme le logement, mais les prix des maisons ont encore baissé depuis 10 mois.

À Chengdu, le chauffeur de taxi Yu Qibin, 48 ans, dit avoir remarqué une hausse des prix du porc, mais son coût de la vie est par ailleurs stable. Et tandis que les prix du gaz ont augmenté en Chine, la décision de Pékin de continuer à acheter du pétrole à la Russie signifie que les prix à la pompe n’ont pas autant augmenté qu’en Occident.

Mais Yu dit que ses tarifs de taxi ont beaucoup baissé cette année, car les restrictions pandémiques continuent d’entraver le tourisme. Les visiteurs de Chengdu en provenance de régions à haut risque font face à une semaine de quarantaine même s’ils sont testés négatifs pour le coronavirus.

« Je n’ai pas eu beaucoup d’affaires, dit-il.

L’administration Biden envisage de lever certains tarifs de l’ère Trump sur les produits chinois, ce qui pourrait aider à atténuer l’inflation américaine et à donner un coup de pouce à l’économie chinoise. Même si ces tarifs étaient levés, certaines restrictions commerciales resteraient en place, en particulier une récente interdiction américaine sur la majorité de l’approvisionnement en coton de la Chine, en raison du risque de travail forcé dans la région du Xinjiang.

“Vous ne gagnez presque rien”

Liu, l’agricultrice, dit qu’elle n’a pas vu le genre d’inflation des prix qui a fait des ravages sur les portefeuilles des consommateurs dans d’autres pays. Ce qu’elle a vu, c’est que ses revenus ont diminué, car les prix du poivre du Sichuan sont tombés à environ 90 cents le kilogramme cette année, contre environ le double l’année dernière.

Un après-midi récent, Liu était assis chez lui dans le village de Dongsheng, au sud de la capitale provinciale du Sichuan, Chengdu, coupant les gousses des tiges, qui sont couvertes de grosses épines comme une rose. Puis elle les étala sur une bâche au sol, à l’abri du soleil direct, et pointa un ventilateur électrique vers eux pour accélérer leur séchage.

“C’est tout ce travail et vous ne gagnez presque rien”, a-t-elle déclaré.

Cette récolte précoce de gousses vertes peut être utilisée fraîche en cuisine ou pour faire une huile infusée qui est utilisée pour ajouter du piquant aux sautés et autres plats. Mais les médias locaux ont rapporté que les usines d’huile de poivre de Sichuan avaient réduit leurs commandes d’épice cette année, car elles prévoyaient moins d’achats par les consommateurs.

Au début de l’automne, les gousses matures seront collectées et séchées, les graines noires à l’intérieur jetées et les enveloppes parfumées conservées. Ceux-ci se rendront dans les restaurants à travers le pays et dans les usines où ils sont utilisés pour fabriquer d’autres aliments.

Les habitants du Sichuan affirment que la récente chute des prix est en partie due aux vendeurs qui tentent de décharger les magasins de l’année dernière à mesure que la nouvelle récolte arrive. La semaine dernière, au marché de gros aux épices Five Rocks de Chengdu, les vendeurs étaient assis près d’un tas de grains de poivre du Sichuan de la récolte de l’année dernière dans différentes nuances de rouge, de brun et de vert. Il y avait peu d’acheteurs. Interrogés sur la marche des affaires, plusieurs vendeurs, qui ont refusé de donner leur nom, ont déclaré que les ventes étaient lentes en raison de l’impact de la pandémie sur les restaurants.

Samedi soir à Chengdu, Wang Dong, directeur du restaurant 1802 Mingzhuanghui, a versé dans les bols des invités d’épaisses tranches de poisson d’un bouillon épicé aux grains de poivre du Sichuan. Ils organisaient un dîner pour remercier les clients fidèles et promouvoir leur entreprise viticole.

“Toute l’industrie de la restauration a été touchée par la pandémie”, a déclaré Wang.

Les prix des ingrédients ont été largement stables cette année, bien qu’il y ait eu des pics dans les prix des fruits de mer transportés par avion depuis la côte pendant les fermetures périodiques, a-t-il déclaré. Pourtant, Wang a ajouté que l’idée d’augmenter les prix des menus ne lui avait pas traversé l’esprit.

“Les restaurants qui augmentent leurs prix risquent de fermer leurs portes”, a-t-il déclaré.

Dans le village de Dongsheng, Fu Deli, qui cultive le poivre du Sichuan depuis plus d’une décennie, a déploré la baisse du marché pour ses produits.

“Tout s’est bien passé jusqu’à cette année”, a-t-il déclaré.