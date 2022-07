En Chine, le visage d’un chien gonfle pour doubler de taille après avoir été mordu par un serpent

Les humains et les chiens partagent un lien très étroit. Nous avons souvent entendu des histoires de chiens mettant leur vie en danger pour sauver leur maître. De même, le propriétaire doit veiller à la santé de son animal.

Récemment, un homme vivant en Chine a été choqué de voir le visage enflé de son chien de compagnie. La personne ne pouvait pas comprendre la raison de ce qui était arrivé à son chien.

Cet homme vit à Anhui, une ville de Chine. Il a partagé une photo de son chien de compagnie sur les réseaux sociaux chinois, où son visage était enflé. L’homme a dit que lorsqu’il a vu son animal de compagnie Suebi, il a été horrifié de voir son visage. Le chien n’entrait même pas dans la maison. Il a immédiatement paniqué et a pris une photo de lui et l’a envoyée à son vétérinaire, qui a confirmé que Suebi avait été mordu par un serpent venimeux.

Le propriétaire a en outre partagé une vidéo de son chien de compagnie sur les réseaux sociaux chinois Douyin. Dans la vidéo, le visage du chien était devenu le double de la taille d’une tête humaine. Le vétérinaire de Suebi a en outre confirmé qu’il avait été mordu par Pit Viper, un serpent venimeux trouvé en Chine. Après cela, le chien a été immédiatement admis et on lui a donné un anti-venin. Puis l’effet du poison est lentement descendu et son visage est devenu normal.

La vidéo de Suebi a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que le chien avait de la chance et appréciait son maître, qui le faisait soigner à temps. Un utilisateur a écrit sur la douleur que le pauvre chien a dû endurer. Dans le même temps, beaucoup ont prié pour sa guérison prochaine.

Le propriétaire de Suebi a de nouveau fait le point sur l’état de son chien après trois jours et a écrit que maintenant le gonflement de son visage avait diminué et qu’il devenait normal.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.