En chiffres : voici ce qu’il faudrait pour faire tomber les libéraux lors d’un vote de confiance

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a survécu à un vote de confiance cette semaine avec l’aide du NPD et du Bloc québécois, mais les libéraux en affronteront un autre très bientôt.

Les conservateurs ont répété à plusieurs reprises qu’ils voulaient renverser le gouvernement le plus rapidement possible et ont déjà présenté une autre motion de censure. Il devrait être soumis au vote la semaine prochaine.

Ils disposent également de trois jours d’opposition supplémentaires – au cours desquels les motions de l’opposition ont priorité sur les affaires du gouvernement – ​​d’ici Noël. Ils peuvent profiter de ces journées pour obtenir davantage de votes de confiance.

Le NPD et le Bloc auront également une journée d’opposition chacun cet automne, ce qui leur donnera l’occasion de présenter leurs propres motions de censure.

Le Bloc a transmis au gouvernement une liste de revendications. Il dit que s’ils ne le sont pas rencontré fin octobre ils chercheront à faire tomber le gouvernement lors d’un vote de confiance.

Les libéraux pourraient également faire face à des votes de confiance sur des projets de loi de finances, comme le Budget supplémentaire des dépenses ou l’énoncé économique de l’automne (si celui-ci inclut de nouvelles dépenses).

Voici un aperçu de la manière dont les principaux partis devraient s’aligner afin de déclencher des élections anticipées.

REGARDER | Le vote de censure du Canada explique : Le vote de censure du Canada, expliqué Le chef conservateur Pierre Poilievre vient de déposer une motion de censure à la Chambre des communes. Voici ce que cela signifie et ce qui se passe ensuite.

Si le NPD et le Bloc votent avec les conservateurs

Si le Bloc et le NPD décident à un moment donné de voter avec les conservateurs et de renverser le gouvernement libéral, le résultat serait acquis d’avance.

À l’heure actuelle, les libéraux disposent de 152 sièges à la Chambre des communes, sans compter le président de la Chambre, Greg Fergus, qui ne voterait que pour briser une égalité.

Les conservateurs ont 119 sièges, le Bloc 32 et le NPD 24. Ensemble, les trois caucus des partis voteraient moins que les libéraux 175 contre 152 et le gouvernement tomberait.

Le Bloc et le NPD ont tous deux des candidats qui ont récemment remporté des élections partielles, mais qui n’ont pas encore prêté serment comme députés. Une fois ces candidats élus, chaque parti disposera d’une voix supplémentaire.

Si le Bloc ou le NPD vote contre une motion de censure, les libéraux continueront de gouverner.

Si le NPD s’abstient et que le Bloc vote la défiance

Les députés ne sont pas obligés de voter sur chaque motion. Ils peuvent s’abstenir.

Si l’ensemble du caucus du NPD s’abstient lors d’un vote de confiance alors que le Bloc se range du côté des conservateurs, cela pourrait suffire à déclencher des élections. Cela dépendra du vote des députés verts et indépendants.

Il manque une voix aux 151 sièges détenus par les conservateurs et le Bloc pour vaincre les libéraux.

Les deux députés verts décideraient alors si le gouvernement libéral reste debout ou s’effondre.

Une combinaison de députés verts, bloquistes et conservateurs pourrait surpasser les libéraux et déclencher des élections. Mais si les Verts choisissent de soutenir le gouvernement – ​​comme ils l’ont fait lors du vote de confiance de mercredi – les libéraux continueront de gouverner.

Les quatre députés indépendants pourraient également jouer un rôle.

Deux des indépendants – Pablo Rodriguez et Han Dong – sont d’anciens libéraux qui ont voté contre la motion conservatrice mercredi.

Les deux autres députés indépendants sont Alain Rayes, ancien conservateur, et Kevin Vuong, qui vote généralement avec les conservateurs et a a exprimé son intérêt à se joindre au caucus conservateur . Tous deux ont voté en faveur de la motion de censure de mercredi.

En supposant que les députés indépendants continuent de voter comme ils l’ont fait cette semaine, les Verts continueraient de détenir la balance du pouvoir dans ce scénario.

Louis-Philippe Sauvé, qui a récemment remporté une élection partielle à Montréal, occupera éventuellement son siège et donnera un autre vote au Bloc. Cela ne suffirait toujours pas à faire tomber le gouvernement sans le soutien des Verts.

Si les Verts et le NPD s’abstiennent tous deux lors d’un vote de confiance après l’assermentation de Sauvé, les Conservateurs et le Bloc pourraient forcer une égalité. Dans ce cas, le Président Fergus, qui a été élu député libéral, briserait l’égalité.

Conformément aux conventions parlementaires, Fergus voterait probablement pour maintenir le gouvernement. Selon le guide officiel des pratiques et de la procédure de la Chambre, le Président « vote normalement pour maintenir le statu quo », notamment « en préservant la possibilité que la question soit ramenée d’une manière ou d’une autre à l’avenir et tranchée par une majorité de la Chambre ».

Un Président a déjà dû voter sur une question de confiance au moins une fois auparavant. En 2005, Le président Peter Milliken a voté pour briser l’égalité sur un amendement au budget du gouvernement libéral, permettant l’adoption du projet de loi en deuxième lecture.

Si le Bloc s’abstient et que le NPD vote la censure

Si le Bloc s’abstient de voter une motion de confiance, les libéraux survivront probablement et continueront de gouverner.

Avec un total combiné de 143 sièges, les conservateurs et le NPD ne disposent pas ensemble de suffisamment de voix pour déclencher des élections.

Même si les Verts décident de mettre leurs deux voix aux côtés des autres partis d’opposition, les libéraux pourraient quand même survivre avec leurs 152 sièges.

Dans un scénario moins probable où les conservateurs, le NPD, les Verts et les quatre députés indépendants s’opposeraient au gouvernement, ils n’obtiendraient qu’un total combiné de 150 voix.

L’ajout de Leila Dance, qui a remporté une élection partielle à Winnipeg pour le NPD plus tôt ce mois-ci, ne suffirait toujours pas à faire tomber le gouvernement dans ce cas.