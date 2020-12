La saison NBA 2020-21 commence le mardi 23 décembre, avec neuf matchs télévisés à l’échelle nationale au cours des trois premiers jours de jeu. Remplie de drames, de rivalités palpitantes et de personnalités uniques, la NBA atteindra des fans dans 215 pays et territoires dans plus de 50 langues au cours de la première moitié de la saison.

Coïncidant avec NBA Tip-Off 2020, la NBA encourage les fans du monde entier à se joindre à l’action en arborant leur maillot NBA préféré le 23 décembre dans le cadre du premier «NBA Jersey Day» – une célébration mondiale de la nouvelle saison par les fans.

Voici quelques chiffres mettant en évidence NBA Tip-Off 2020:

Soirée d’ouverture: mercredi 23 décembre

Dans le double titre de la soirée d’ouverture, les Golden State Warriors visitent les Brooklyn Nets et le champion en titre de la NBA, les Los Angeles Lakers, affronte les LA Clippers.

· 1 – La soirée d’ouverture présente quatre joueurs sélectionnés n ° 1 au classement général du repêchage de la NBA: LeBron James (2003) et Anthony Davis (2012) des Lakers, Kyrie Irving (2011) et Andrew Wiggins des Warriors ( 2014).

· 2 – Kevin Durant de Brooklyn, prêt pour son premier match de saison régulière depuis la saison 2018-19, a remporté deux championnats NBA et deux prix MVP Bill Russell Finals NBA avec Golden State.

· 3 – Le vainqueur du Sixth Man Award de la Kia NBA 2019-20, Montrezl Harrell fait ses débuts aux Lakers contre les Clippers, l’équipe avec laquelle il a passé les trois saisons précédentes.

· 5 – Steve Nash, qui a mené la NBA à cinq reprises en tant que joueur du Temple de la renommée, fait ses débuts en tant qu’entraîneur-chef de la NBA quand il mène Brooklyn contre Golden State.

· 17 – Les Lakers célébreront le 17e championnat NBA record de la saison dernière avant d’affronter les Clippers.

· 18 – James entame sa 18e saison NBA lors de la soirée d’ouverture.

· 20 – Au cours de la première moitié de la saison, 20 matchs seront diffusés aux heures de grande écoute en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique dans le cadre de l’initiative de la ligue «Les samedis NBA et dimanches NBA présentés par NBA 2K21».

· 25 – TNT présentera un doublé de la soirée d’ouverture pour la 25e saison consécutive, marquant la 37e année consécutive de couverture de la NBA par Turner Sports.

· 50 – Davis et Irving sont les deux derniers joueurs à marquer 50 points dans le premier match d’une saison pour leur équipe: Davis avec les New Orleans Pelicans en 2016 et Irving avec Brooklyn en 2019.

· 2016 – En 2016, le nouvel entraîneur-chef des Clippers, Tyronn Lue, en était à sa première saison en tant qu’entraîneur-chef des Cavaliers de Cleveland lorsqu’il a mené James et les Cavaliers au championnat NBA.

· 2 495 – Stephen Curry de Golden State a fait 2 495 trois points en carrière, cinq loin de devenir le troisième joueur de l’histoire de la NBA avec 2 500.

Jeudi 24 décembre

Les Boston Celtics accueillent les Milwaukee Bucks et les Dallas Mavericks visitent les Phoenix Suns.

· 6 – Boston s’est qualifié pour les séries éliminatoires de la NBA au cours de chacune des six dernières saisons, y compris les participations aux finales de la Conférence de l’Est dans trois des quatre dernières saisons.

· 7 – Chris Paul, qui fera ses débuts avec les Suns le 24 décembre, se classe septième de l’histoire de la NBA pour les passes décisives et les vols en carrière.

· 8 – Les Suns ont remporté les huit «matchs de classement» lors de la reprise de la saison 2019-2020, la seule des 22 équipes participantes à être invaincue.

· 17 – Luka Dončić de Dallas a mené la NBA avec 17 triples doubles la saison dernière.

· 25 – Joueur le plus précieux de la Kia NBA à deux reprises, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, est l’un des trois joueurs à remporter plusieurs prix MVP à l’âge de 25 ans, rejoignant James et Kareem Abdul-Jabbar.

Vendredi 25 décembre

La 73e édition de la NBA le jour de Noël comprend les pélicans à Miami Heat, les guerriers à Bucks, les Nets aux Celtics, les Mavericks aux Lakers et les Clippers à Denver Nuggets.

· 4 – Les quatre finalistes de la conférence de la saison dernière seront en action le jour de Noël: les Lakers et Nuggets de la Conférence Ouest et les Heat et Celtics de la Conférence Est.

· 5 – Cinq MVP Kia NBA s’affronteront le jour de Noël: les Bucks ‘Antetokounmpo, les Warriors’ Curry, les Nets ‘Durant, les Lakers’ James et l’entraîneur-chef des Nets Nash.

· 6 – Six joueurs ont enregistré un triple-double dans un match le jour de Noël: Draymond Green (2017), Russell Westbrook (2013), James (2010), Billy Cunningham (1970), John Havlicek (1967) et Oscar Robertson ( 1960, 1961, 1963, 1967).

· 7 – L’entraîneur-chef de Miami, Erik Spoelstra, a remporté ses sept matchs du jour de Noël en tant qu’entraîneur-chef de la NBA, à égalité avec Les Harrison pour le plus de victoires sans défaite.

· 10 – Dwyane Wade a remporté le plus de victoires le jour de Noël pour un joueur avec 10 – une de plus que James et Udonis Haslem de Miami, qui sont à égalité pour la deuxième place avec neuf chacun.

· 13 – La NBA présentera cinq matchs le jour de Noël pour la 13e année consécutive.

· 15 – James jouera son 15e match le jour de Noël, le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la NBA derrière Kobe Bryant (16).

· 19 – Ceci marque la 19e saison de couverture des jeux du jour de Noël d’ESPN.

· 23 – Les Lakers remportent le plus de victoires le jour de Noël avec 23.

· 25 – Dans le cadre de NBA Cares Season of Giving, la ligue met en évidence sur ses plateformes numériques les efforts de 25 organisations communautaires soutenant la santé et le bien-être, la sécurité alimentaire, l’éducation, le volontariat et la justice sociale dans les communautés du monde entier.

· 35 – Cette année marque le 35e anniversaire du jeu classique du jour de Noël 1985 lorsque la recrue Patrick Ewing (32 points, 11 rebonds) et les Knicks de New York se sont redressés après un déficit de 25 points pour vaincre les Boston Celtics 113-104 en double prolongation .

· 43,3 – Tracy McGrady, membre du Temple de la renommée, a en moyenne un record de la NBA de 43,3 points le jour de Noël, marquant au moins 40 points dans ses trois matchs.

· 60 – Bernard King a marqué un record de 60 points pour les Knicks contre les New Jersey Nets en 1984.

· 98 – Parmi les joueurs sur la liste actuelle des 10 équipes jouant le jour de Noël, 27 ont été nommés dans une équipe NBA All-Star et ils ont combiné pour 98 sélections All-Star.

· 215 – Les jeux du jour de Noël toucheront les fans de 215 pays et territoires en 56 langues.

· 361 – James occupe le troisième rang sur la liste des pointeurs en carrière le jour de Noël avec 361 points, derrière le n ° 1 Bryant (395) et le n ° 2 Robertson (377).

· 1947 – La NBA a commencé à jouer des matchs le jour de Noël en 1947 pendant la deuxième saison de la ligue.