En chiffres : les sangs bleus du basket-ball universitaire entrent dans l’histoire du Top 25 de l’AP – dans le football

Il y a une période dans le calendrier sportif qui arrive chaque année au mois de novembre où les deux sports les plus populaires du paysage universitaire, le football et le basket-ball, se chevauchent.

Lorsque ce moment arrive, les fans des deux sports sont souvent confrontés à une décision : se concentrer sur le football puis passer au basket-ball, investir pleinement dans le basket-ball et laisser le football de côté, ou tenter de consacrer son temps aux deux sports.

Pour des écoles comme l’UCLA, la Caroline du Nord, le Kentucky, Duke et le Kansas, la réponse est souvent la suivante : All Basketball. Tout le temps.

Cependant, à mesure que le paysage du football universitaire continue d’évoluer et que davantage de parité entre en jeu, les fans de ces programmes traditionnels de basket-ball universitaire pourraient se retrouver un peu en conflit cet automne.

Pour la première fois à l’ère du sondage AP sur le football universitaire, les cinq sangs bleus du basket-ball universitaire – UCLA, Caroline du Nord, Kentucky, Duke et Kansas – sont classés en même temps dans le sondage AP Top 25 du football universitaire.

L’UNC est l’équipe la mieux classée du groupe, avec une fiche de 5-0 et se classant au 12e rang dans le dernier sondage AP, mais les quatre autres programmes ont également pris un bon départ sur le terrain. Duke occupe une fiche de 4-1 et occupe le 17e rang, avec sa seule défaite contre Notre-Dame au cours de la semaine 5. UCLA est juste derrière, au 18e rang avec une fiche de 4-1 après avoir bouleversé l’État de Washington lors de la semaine 6.

Le Kansas et le Kentucky sont tous deux classés en bas du classement, mais les deux programmes ont été impressionnants cette saison. Les Jayhawks ont une fiche de 5-1 et sont remontés dans le top 25 au 23e rang après leur défaite 51-22 contre l’UCF au cours de la semaine 6. Les Wildcats ont chuté au 24e rang cette semaine après leur chute contre la Géorgie, 51-13, ce qui était leur première défaite de la saison.

Alors, à mi-chemin de la saison de football universitaire 2023, est-il possible que ces cinq programmes de sang bleu puissent maintenir leur succès une fois que les cerceaux universitaires commenceront début novembre ?

Voici un aperçu de la saison de chaque équipe et de la probabilité que chacune termine dans le top 25 en football et en basket-ball.

Talons de goudron de Caroline du Nord

Classement AP : 12

Enregistrer: 5-0

Classements des unités : 500 yards par match (neuvième en FBS), 36,6 points par match (T-18e) ; 334,6 yards alloués par match (35e), 19 points alloués par match (T-31e)

Chances de gagner ACC/championnat national: +500/+10000

Comme mentionné précédemment, la Caroline du Nord a connu la saison de football la plus forte des cinq sangs bleus du basket-ball universitaire.

Drake Maye a ouvert la voie à l’offensive des Tar Heels cette saison, avec 1 629 verges au sol, huit touchés et quatre interceptions, avec 174 verges au sol et quatre scores au sol. Maye n’est pas le seul à faire disparaître l’offensive. Omarion Hampton a été exceptionnel dans le jeu de course, totalisant 461 verges sur 5,2 verges par course et sept touchés. Nate McCollum (28 réceptions pour 355 yards et un touchdown) et Kobe Paysour (22 réceptions pour 282 yards et trois touchdowns) ont formé un solide tandem de receveurs larges, et les Tar Heels viennent d’ajouter du talent à ce groupe puisque Tez Walker a obtenu un accord immédiat. éligibilité, inversant le cap après que la NCAA ait initialement décidé qu’il devrait s’absenter cette saison en raison d’un transfert à deux reprises. Walker a capté six passes pour 43 verges lors de la victoire de l’UNC contre Syracuse.

Défensivement, UNC a connu des résultats mitigés cette saison. Les Tar Heels limitent leurs adversaires à 19 points par match, ce qui les classe au quatrième rang de l’ACC, mais ils ont cédé 34 points à Appalachian State lors d’une victoire serrée de la deuxième semaine. Kaimon Rucker mène l’équipe avec quatre sacs, tandis qu’Alijah Huzzie compte déjà trois interceptions en cinq matchs.

Le succès de la Caroline du Nord sur le terrain de football cette saison n’était pas inattendu. Le programme a connu un solide redressement après le retour de Mack Brown en tant qu’entraîneur en 2019, étant classé 31 fois dans le sondage AP Top 25 depuis son retour à Chapel Hill.

Les Tar Heels ont actuellement deux adversaires classés restant à leur calendrier, les deux matchs se déroulant à domicile (14 octobre contre le n°25 Miami, 11 novembre contre le n°17 ​​Duke). Ils clôturent leur saison avec des matchs sur la route contre Clemson et North Carolina State.

Histoire du football universitaire de Caroline du Nord :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 276

Record de bol : 15-22

Titres des conférences : 7

Titres nationaux : 0

Histoire du basket-ball universitaire de Caroline du Nord :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 936

Apparitions au tournoi NCAA : 52

Titres des conférences : 39 saison régulière, 26 tournoi

Titres nationaux: 6

Victoires combinées du football universitaire et du basket-ball : 3 025 (682 en football universitaire, 2 343 en basket-ball universitaire)

Duc Diables Bleus

Classement AP : 17

Enregistrer: 4-1

Classements des unités : 404,2 yards par match (60e), 32,6 points par match (45e) ; 297,2 yards alloués par match (18e), 11,2 points alloués par match (quatrième)

Chances de remporter le championnat ACC/national : +1700/+50000

Alors que la Caroline du Nord a réussi en attaque, Duke a connu du succès du côté défensif du ballon cette saison.

Les Blue Devils ont été solides défensivement, n’accordant que sept touchés au cours de leurs cinq premiers matchs. Ils ont également enregistré huit revirements (quatre interceptions, quatre échappés forcés), dont trois lors d’une victoire d’ouverture de la saison contre Clemson. L’équipe de Mike Elko a limité ses cinq adversaires à 21 points ou moins cette saison.

Le quart-arrière Riley Leonard a été le catalyseur de l’offensive de Duke. Le QB junior a totalisé 912 verges au sol, trois touchés et une interception, tout en ajoutant 326 verges au sol et quatre touchés au sol. Riley a subi une entorse à la cheville lors de la défaite de Duke contre Notre Dame et est répertorié comme un joueur quotidien avant un match contre NC State samedi.

Les Blue Devils contrôlent leur propre destin pour participer au match pour le titre de l’ACC car ils n’ont pas de défaite en conférence. Cependant, leurs trois affrontements classés restants auront lieu sur la route (21 octobre @ n°3 de l’État de Floride, 14 octobre @ Louisville, 11 novembre @ n°12 de Caroline du Nord).

Histoire du football universitaire de Duke :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 178

Record de bol : 7-8

Titres des conférences : 17

Titres nationaux : 0

Histoire du basket-ball universitaire Duke :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 872

Apparitions au tournoi NCAA : 45

Titres des conférences : 23 saison régulière, 27 tournoi

Titres nationaux : 5

Victoires combinées du football universitaire et du basket-ball : 2 786 (513 en football universitaire, 2 273 en basket-ball universitaire)

Bruins de l’UCLA

Classement AP : 18

Enregistrer: 4-1

Classements des unités : 458,8 yards par match (26e), 30,6 points par match (63e) ; 254,2 yards alloués par match (cinquième), 12,2 points alloués par match (T-huitième)

Chances de gagner Pac-12/championnat national: +2000/+50000

Chip Kelly est sur la bonne voie pour une autre saison gagnante, mais il ne gagne pas de la même manière que de nombreux fans de football universitaire sont habitués à le voir gagner.

La défense des Bruins a été l’une des meilleures au pays cette année, et ils ont été à leur meilleur lors de leurs deux plus gros matchs. La défense de l’UCLA n’a accordé que 14 points lors d’une défaite contre le numéro 16 de l’Utah au cours de la semaine 4. Après un laissez-passer au cours de la semaine 5, la défense des Bruins a de nouveau intensifié sa victoire contre le numéro 16 de l’époque. 13 État de Washington. Ils ont forcé le quart-arrière Cameron Ward à lancer ses deux premières interceptions de la saison et n’ont accordé que 12 verges au sol dans une victoire de 25-17. En cinq matchs, les Bruins totalisent 18 sacs et 13 retraits. Joueur de ligne défensive Laiatu Latu a cinq sacs, tandis que le demi défensif Alex Johnson a trois interceptions.

Le quart-arrière de première année Dante Moore a le look d’une future star. Il a totalisé 1 139 verges, neuf touchés et quatre interceptions en cinq matchs. Les porteurs de ballon Carson Steele et TJ Harden ont totalisé respectivement 412 et 286 verges, avec quatre touchés au total.

Alors que le Pac-12 est un défi à relever cette année, l’UCLA n’a plus que deux matchs classés à son calendrier (14 octobre au n°15 de l’Oregon State et 18 novembre au n°10 de l’USC).

Histoire du football universitaire de l’UCLA :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 550

Record de bol : 16-20-1

Titres des conférences : 17

Titres nationaux : 1

Histoire du basket-ball universitaire de l’UCLA :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 737

Apparitions au tournoi NCAA : 52

Titres des conférences : 32 saison régulière, quatre tournois

Titres nationaux : 11

Victoires combinées du football universitaire et du basket-ball : 2 600 (611 en football universitaire, 1 989 en basket-ball universitaire)

Le Pac-12 peut-il envoyer une équipe aux Playoffs après la victoire de l’UCLA contre l’État de Washington ?

Jayhawks du Kansas

Classement AP : 23

Enregistrer: 5-1

Classements des unités : 433,7 yards par match (39e), 36 points par match (T-24e) ; 369,8 yards alloués par match (69e), 25,5 points alloués par match (T-70e)

Chances de gagner Grand 12/championnat national: +2500/+50000

Lance Leipold a une autre attaque solide à Lawrence cet automne.

Jalon Daniels, joueur offensif de l’année de pré-saison Big 12, a commencé là où il s’était arrêté la saison dernière. Il a lancé 705 verges, cinq touchés et une interception en trois matchs cette saison alors que les Jayhawks ont une fiche de 3-0 à ses départs. Mais Daniels n’a pas été un modèle de santé cette saison, manquant les deux derniers matchs du Kansas en raison d’une blessure au dos.

Jason Bean a été solide en l’absence de Daniels. Le signaleur senior a totalisé 503 verges et quatre touchés sans interception cette saison. Les Jayhawks ont également reçu une aide majeure du champ arrière. Devin Neal a totalisé 593 verges sur 7,7 verges par course avec six touchés, tandis que Daniel Hishaw a totalisé 413 verges sur 6,9 verges par course et six touchés.

Semblable à Elko chez Duke, Leipold a supervisé un redressement rapide au Kansas. Après que le Kansas n’ait remporté que 20 matchs entre 2010 et 2020, Leipold a placé les Jayhawks dans le top 25 à quatre reprises au cours de ses trois saisons à la barre.

Le Kansas a un match restant à son calendrier contre un adversaire classé, accueillant l’Oklahoma n°5 le 28 octobre.

Histoire du football universitaire du Kansas :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 113

Record de bol : 6-7

Titres des conférences : 5

Titres nationaux : 0

Histoire du basket-ball universitaire du Kansas :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 839

Apparitions au tournoi NCAA : 51

Titres des conférences : 64 saison régulière, 16 tournoi

Titres nationaux : 4

Victoires combinées du football universitaire et du basket-ball : 2 928 (543 en football universitaire, 2 385 en basket-ball universitaire)

Chats sauvages du Kentucky

Classement AP : 24

Enregistrer: 5-1

Classements des unités : 360,7 yards par match (87e), 33 points par match (T-41e) ; 349 yards alloués par match (46e), 21,2 points alloués par match (43e)

Chances de gagner SECONDE/ championnat national: +8500/+30000

Le Kentucky a été frappé par une forte dose de réalité au cours de la semaine 6, perdant 51-13 contre la Géorgie.

Mais Mark Stoops dispose d’une autre équipe solide à Lexington cette saison. Les Wildcats ont connu de bonnes cinq premières semaines de la saison, avec le quart-arrière Devin Leary, le porteur de ballon Ray Davis et le receveur Tayvion Robinson formant un trio compétent en attaque. Leary a totalisé 1 257 verges, 12 touchés et cinq interceptions cette saison. Davis a totalisé 653 verges et huit touchés, ajoutant quatre scores sur réception. Robinson compte 21 réceptions pour 317 verges et trois touchés.

Parmi les cinq sangs bleus du basket-ball universitaire, le Kentucky est celui qui a connu le plus de succès dans le football au cours des cinq dernières saisons. Stoops a mené les Wildcats à une saison gagnante au cours de six des sept dernières années et son équipe a été classée dans le sondage AP Top 25 33 semaines depuis 2018. Le succès remporté par Stoops au Kentucky a même conduit à un débat interne sur la question de savoir si l’université est une école de basket ou de football l’année dernière.

L’équipe de football du Kentucky a un chemin difficile à parcourir si elle veut terminer la saison au classement. Les Wildcats ont encore trois matchs classés à leur calendrier, en organisant deux (28 octobre contre le Tennessee, 11 novembre contre l’Alabama) avant de clôturer leur saison au n°14 de Louisville.

Histoire du football universitaire du Kentucky :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 111

Record de bol : 12-10

Titres des conférences : 2

Titres nationaux : 0

Histoire du basket-ball universitaire du Kentucky :

Semaines passées classées dans le sondage AP Top 25 : 949

Apparitions au tournoi NCAA : 61

Titres des conférences : 56 saison régulière, 33 tournoi

Titres nationaux : 8

Victoires combinées du football universitaire et du basket-ball : 2 903 (526 en football universitaire, 2 377 en basket-ball universitaire)

