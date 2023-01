En chiffres : Donovan Mitchell et la saison des fêtes historique de la NBA

Statistiquement, la NBA est sur une lancée jamais vue dans l’histoire de la ligue.

Luka Dončić, LeBron James et d’autres ont réorganisé le livre des records pendant la saison des fêtes, et mardi soir, Donovan Mitchell a décidé de faire l’histoire.

Voici les chiffres clés de la performance légendaire de Mitchell.

70 et 10 : Mitchell est le premier joueur de l’histoire de la NBA avec plus de 70 points et plus de 10 passes décisives dans un match.

7: Mitchell est le septième joueur à marquer plus de 70 points dans un match NBA.

81 : Les 71 points de Mitchell sont le plus grand nombre de points dans un match par n’importe quel joueur depuis que Kobe Bryant en avait 81 contre Toronto le 22 janvier 2006.

11 : Mitchell a égalé un sommet en carrière avec 11 passes décisives.

20: Les 20 lancers francs de Mitchell étaient également un sommet en carrière, et il est le premier joueur à effectuer plus de 20 lancers francs dans un match depuis que Jerami Grant en a réalisé 21 pour Portland le 25 novembre contre les Knicks.

25 : Les 25 tentatives de lancers francs de Mitchell représentent un sommet en carrière et sont le même nombre que Dončić a tenté contre les Rockets lundi soir.

55 : Les 55 points de Mitchell après la mi-temps ont égalé Bryant pour le plus en une mi-temps par n’importe quel joueur au cours des 25 dernières saisons.

57: Mitchell a battu le record de pointage des Cavs en un seul match détenu par Kyrie Irving et James.

99 : Mitchell a marqué ou aidé sur 99 points pour les Cavs, le deuxième de tous les temps derrière les 104 points que Wilt Chamberlain a marqués ou aidés lors de son effort historique de 100 points.

68: Mitchell a dépassé le record précédent de la plupart des points marqués contre les Bulls, détenu par Wilt Chamberlain, qui a marqué 68 points contre les Bulls en 1967.

6 pieds 1 : À 6 pieds 1 pouce, Mitchell est maintenant le joueur le plus court à avoir marqué plus de 70 points dans l’histoire de la NBA, dépassant l’ancien détenteur du record David Thompson, qui mesurait 6 pieds 4 pouces.

22: Les 22 buts sur le terrain réalisés par Mitchell sont les plus marqués par un joueur des Cavaliers depuis que James en a marqué 23 contre les Wizards le 3 novembre 2017. Mitchell n’est que le deuxième joueur des Cavs à marquer plus de 20 buts sur le terrain dans un match.

Mitchell n’est pas la seule star de la NBA à être super ces derniers temps.

Découvrez ces chiffres de Dončić, James et Nikola Jokić, entre autres.

20 décembre : voir les choses en grand

Le 20 décembre, Jokić est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer plus de 40 points, plus de 25 rebonds et plus de 10 passes décisives en un seul match, rejoignant Wilt Chamberlain et Elgin Baylor.

23 décembre : James Durcir prouve que partager est bienveillant

Harden a délivré 21 passes décisives lors de la victoire des 76ers contre les Clippers, égalant Wilt Chamberlain (1968) et Mo Cheeks (1982) pour un record de franchise à Philadelphie.

23 décembre : 43 points pour tous

Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, cinq joueurs ont marqué 43 points ou plus le même jour : Dončić (50 points), RJ Barrett (44 points), Joel Embiid (44 points), Shai Gilgeous-Alexander (43 points) et Tyrese Haliburton (43 points).

25 décembre : Un Noël LeBron

LeBron a établi un record de la NBA et a montré sa durabilité en disputant son 17e match du jour de Noël, celui que les Lakers ont perdu contre les Mavericks, 124-115.

25 décembre : Le cadeau des seaux

Le 25 décembre, 10 joueurs ont marqué 30 points ou plus, un record le jour de Noël : Jayson Tatum (41 points), Jokić (41 points), James (38 points), Ja Morant (36 points), Embiid (35 points), Julius Randle (35 points), Dončić (32 points), Jordan Poole (32 points), Landry Shamet (31 points) et Christian Wood (30 points).

25 décembre : Ja s’allume

Morant est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à totaliser plus de 35 points, plus de 5 rebonds et plus de 5 passes décisives lors de ses débuts à Noël en NBA (Kareem Abdul-Jabbar).

26 décembre: Duncan est tout en espèces

Contre les Timberwolves, Duncan Robinson est allé 3 pour 5 à partir de 3 points et, ce faisant, est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la NBA avec 800 3 points. Robinson n’a eu besoin que de 263 matchs en carrière, 25 de moins que l’ancien détenteur du record Dončić, qui l’a fait en 288 matchs. Robinson a également été le plus rapide à 200, 300, 400, 500, 600 et 700 à 3 points

27 décembre : Légende de Luka

Dončić est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer plus de 60 points, plus de 20 rebonds et plus de 10 passes décisives dans un match lors de la victoire des Mavericks sur les Knicks. Les 60 points ont également établi un record de franchise Mavericks, et il est devenu le premier joueur depuis Wilt Chamberlain en 1968 avec un match 50/10/10 et le plus jeune joueur à enregistrer un triple-double de 50 points dans l’histoire de la NBA. Enfin, le triple-double était à égalité pour le triple-double le plus performant de l’histoire de la NBA avec Harden, qui l’a fait en 2018 contre le Magic avec 60 points, 10 rebonds et 11 passes décisives.

29 décembre : Buddy ne perd pas de temps

Le 3 points de Buddy Hield à peine trois secondes après le début d’un match contre les Cavaliers était le premier à 3 points de l’ère play-by-play, battant le record de quatre secondes de son compatriote Pacer Reggie Miller.

29 décembre : Coup double des Knicks

Contre les Spurs, Randle (41 points) et Immanuel Quickley (36 points) sont devenus la première paire de coéquipiers des Knicks à enregistrer plus de 35 points dans le même match depuis David Lee (37) et Al Harrington (36) le 29 novembre. 2008.

29 décembre : Machine à marquer

Avec son troisième match de plus de 50 points de la saison, Dončić est devenu le huitième joueur de l’histoire de la NBA à avoir trois matchs de plus de 50 points en une seule saison avant l’âge de 25 ans, rejoignant James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Kareem Abdul. -Jabbar, Rick Barry, Nate Archibald et Wilt Chamberlain.

30 décembre : Éteindre les lumières

CJ McCollum a établi un record de franchise Pelicans en réalisant 11 3 points dans une victoire contre les 76ers. C’était la deuxième fois cette saison qu’un joueur frappait plus de 10 3 points, rejoignant Damian Lillard, qui en avait frappé 11 contre les Timberwolves le 12 décembre. McCollum n’est également que le 17e joueur à frapper plus de 10 3 points dans un match. dans l’histoire de la NBA.

31 décembre : Une autre première en NBA pour Luka

En cinq matchs, Dončić est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir 225 points, 50 rebonds et 50 passes décisives.

3 janvier : Toujours roi de la cour

Sur ses deux derniers matchs, James a compilé 90 points, 21 rebonds et 15 passes décisives. Il n’est que le sixième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer 90 points, 20 rebonds et 15 passes décisives sur une période de deux matchs, rejoignant Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Russell Westbrook, Embiid et Dončić.

3 janvier : L’âge n’est qu’un chiffre

James rejoint Michael Jordan en tant que deux seuls joueurs de l’histoire de la NBA à avoir enregistré des matchs consécutifs de plus de 40 points à 35 ans ou plus.