Quoi de plus attachant qu’une salle remplie de chats vêtus de costumes de Père Noël rouge et blanc, chacun complet jusqu’à une capuche avec un pompon blanc et une ceinture?

En cette saison des fêtes, rentrez chez vous au café pour chats de Séoul où vous pourrez câliner jusqu’à environ 130 amis félins à des tables ornées de minuscules arbres de Noël.

« Surtout cette année, il est difficile de ressentir l’atmosphère festive, mais c’était génial de voir des chats mignons porter des costumes du Père Noël et avoir l’impression que Noël approche », a déclaré Cha Seung-Ju, une visiteuse de 22 ans.

Park Seo-young a ouvert le café Catgarden en 2016 pour accueillir des chats sauvés de la rue ou qui ont fait l’objet d’adoptions ratées, une situation qui s’est aggravée cette année.

Le nombre d’animaux abandonnés a augmenté d’environ 3,7% au premier semestre 2020 par rapport à la même période l’année dernière, selon le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

«De nombreuses personnes restant à la maison, de plus en plus de personnes adoptent des chats. Mais en même temps, de plus en plus de coronavirus la situation empire », a déclaré Park.

«Chaque fois que j’entends parler de telles nouvelles, cela me fait vraiment mal», a ajouté Park, exhortant ceux qui adoptent des chats à en assumer la responsabilité pour toute leur vie.

Le café Catgarden lui-même a été frappé cette année par le coronavirus pandémie. Le café avait environ 100 visiteurs par jour, mais cela a récemment diminué d’environ un tiers.

Les visiteurs assez chanceux pour passer à l’heure du goûter peuvent interagir avec une longue file de chats qui se nourrissent dans la cour avant, et certains ont dit que les animaux à fourrure les avaient aidés à se débarrasser du « corona blues ».

Une fête spéciale est prévue pour les pères Noël félins pendant la période des fêtes.

«Le jour de Noël, j’organise une fête de poitrine de poulet pour mes chats», a déclaré Park.