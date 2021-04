La Journée internationale de la danse a été lancée en 1982 par le Comité de la danse de l’Institut international du théâtre, qui est le principal partenaire pour les arts du spectacle de l’UNESCO. La journée est célébrée chaque année le 29 avril pour commémorer l’anniversaire de Jean-Georges Noverre, le créateur du ballet moderne. La Journée internationale de la danse a été lancée pour encourager la participation et l’éducation à la danse, avec plusieurs festivals et événements de danse organisés partout dans le monde ce jour-là, pour rassembler les gens à travers le langage commun de la danse.

Le thème de la Journée internationale de la danse de cette année est le but de la danse. L’objectif principal de la Journée internationale de la danse est de célébrer l’universalité de la danse en franchissant les barrières politiques, culturelles et ethniques. En cette Journée internationale de la danse, voici quelques mouvements de danse emblématiques de Bollywood qui sont immédiatement devenus populaires.

Chaiyya Chaiyya

Ce morceau énergique du film de Mani Ratnam de 1998Dil Se…est toujours populaire auprès des masses. Chantée par Sukhwinder Singh, la chanson est représentée sur Shah Rukh Khan et Malaika Arora dansant au sommet d’un train.

Ek Pal Ka Jeena

Chaque chanson préférée des enfants des années 90 sur laquelle danser. Chanté par Lucky Ali, cette chanson du film de Rakesh Roshan en 2000Kaho Naa… Pyaar Haivoit Hrithik Roshan faire de son mieux en tant que danseur.

Hudd Hudd Dabangg

Qui ne se souvient pas que Salman Khan a tordu sa boucle de ceinture sur ce numéro populaire du blockbuster d’action de 2010Dabangg.

Danse des poumons

Chaque fête est incomplète sans effectuer un pas de crochet sur cette chanson. Le numéro de soirée de Rohit ShettyChennai Expressest chanté par le rappeur Honey Singh. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone affichent leurs mouvements sans effort sur cette chanson.

Kala Chashma

Chantée par Neha Kakkar et Badshah, cette chanson est tirée du film de 2016Baar Baar Dekho. La chanson filmée sur Katrina Kaif et Siddharth Malhotra a acquis une immense popularité et est toujours un succès dans les mariages et les fêtes. Les mouvements de danse de Katrina et Siddharth sont parfaits.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici