En cette « Journée de l’amitié », offrez à vos amis un peu de sagesse verte | Actualités culturelles

New Delhi: La Journée de l’amitié est célébrée le 1er août et, avec le temps, s’est transformée en une opportunité de montrer un amour sincère à ceux qui nous soutiennent inconditionnellement à travers les hauts et les bas de la vie. Avec une prise de conscience croissante du changement climatique et des modes de consommation irresponsables, il semble naturel de ne pas transformer cette journée en une autre excuse pour acheter des cadeaux dénués de sens. Pourquoi ne pas plutôt montrer un peu d’amour à vos copains et à la terre mère avec ces gestes éco-sensibles ?

Voici notre sélection de cinq idées durables et écologiques :

Produits de beauté éthiques : Il existe aujourd’hui en Inde de nombreuses marques renommées et moins connues qui créent des produits de beauté éthiques et sans cruauté et vous pouvez faire votre choix en fonction de votre budget et de vos préférences. Consultez des sites où chaque produit est véritablement fait à la main avec des ingrédients biologiques certifiés. Recherchez des ingrédients pour lesquels il existe une certification biologique pour vous assurer que tout, du sol à l’eau utilisée, n’est pas adultéré. Et puis choisissez parmi des cadeaux pour le visage, les cheveux et le corps, des gâteries de spa et des cadeaux pour lui et elle, des produits écologiques pour la maison comme des barres de lessive et de vaisselle et des serviettes biologiques. Vous trouverez certainement en ligne quelque chose qui conviendra parfaitement à un ami qui s’inquiète de la préservation de l’environnement et de la biodégradabilité ou non d’un cadeau.

Un vêtement conçu avec soin : les pratiques agricoles durables sont le fondement des marques de mode lente et de vêtements écologiques. Ces marques sont sensibles au sort des agriculteurs indiens qui sont aux prises avec la dette, la pauvreté, les coûts élevés des techniques agricoles modernes, les semences génétiquement modifiées et les irrégularités météorologiques. Soutenez les entreprises qui ne jurent que par les pratiques agricoles biologiques et équitables. De nombreuses marques ne se contentent pas de devenir végétaliennes, mais également neutres en carbone. Alors, procurez-vous quelque chose de spécial pour quelqu’un de spécial et aidez la planète et un agriculteur par-dessus le marché. La mode rapide n’est plus à la mode. Les vêtements éco-responsables créés avec soin sont la voie à suivre, alors faites quelques recherches et vous trouverez de nombreuses options plus respectueuses de la planète.

Saluez avec des arbres : Pourquoi ne pas choisir un cadeau vivant et respirant qui profite considérablement à la planète ? Pourquoi ne pas offrir des arbres pour honorer une cause ou un être cher ? Surprenez un ami avec un geste vert et inspirez les autres à faire de même. Consultez Grow-Trees.com qui est un mouvement pour étendre la couverture verte, nourrir les habitats fauniques ainsi que les forêts avec des campagnes de reboisement. Il engage et profite aux communautés locales et implique également les entreprises et les particuliers. Grow-Trees.com transmettra vos salutations via un eTreeCertificate® à la personne que vous honorez pour lui faire part de votre geste sincère. Vous pouvez également offrir des arbres à plusieurs personnes à la fois. Cette initiative sociale est la pionnière d’un service Web rentable pour les particuliers et les entreprises afin qu’ils puissent facilement planter des arbres dans le monde. Allez, faites partie de cette mission tout en montrant à un ami que votre amour pour lui est toujours vert.

Utilitaires écologiques : Les grands changements commencent par de petits gestes, alors pourquoi ne pas initier un ami à un mode de vie plus durable en lui offrant un panier-cadeau rempli de friandises écologiques comme du bambou ou une brosse à dents au neem, des luffa exfoliants et autres soins personnels zéro déchet et respectueux de l’environnement des produits? Consultez des sites qui offrent des cadeaux sans culpabilité et font la promotion de la vie lente, de la conservation des ressources, des emballages biodégradables, du commerce équitable, de l’approvisionnement éthique, des produits utilitaires à base de plantes et bien plus encore.

Papeterie éco-responsable : Si votre ami aime tenir un journal, visitez des sites qui proposent des articles de papeterie originaux, durables et recyclés, des blocs-notes, des agendas, des pochettes, des stylos à journaux et des crayons. Assurez-vous que les produits sont fabriqués avec 90 % de matériaux recyclés et fabriqués à la main. Optez pour des masques réversibles, lavables et biologiques, des sacs à légumes et des accessoires pour la maison allant des meubles, des lunettes, des jardinières, des sous-verres et bien d’autres articles recyclés. Soutenez les marques respectueuses de l’environnement qui utilisent des déchets, des chutes et des tissus supplémentaires et achetez un cadeau vraiment écologique.

(Avertissement : il s’agit d’un contenu en vedette)