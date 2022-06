En cette fête des pères en sourdine, je me souviens des enfants tués à Uvalde, Texas

La fête des pères est l’un des jours les plus heureux de mon calendrier. Je n’ai pas besoin de cadeaux de mes deux filles adultes ou de ma petite-fille adolescente. Ce sont des cadeaux suffisants.

Mais au cours des 26 derniers jours, mes pensées sur la paternité ont été assombries par des images d’un endroit où je n’ai jamais été. En fait, je n’en avais jamais entendu parler avant cette année : Uvalde, Texas.

Le 24 mai, un adolescent armé a tué 19 enfants dans une école d’Uvalde. Je n’oublie pas les deux professeurs qu’il a tués. Mes filles sont toutes les deux enseignantes. Mais les enfants, dans une école — ce n’est pas seulement un crime, c’est un affront à la décence humaine.

Il y a eu suffisamment de colère, d’incrédulité et oui, de dissimulation exprimées depuis lors, il n’y a donc aucune raison d’en accumuler davantage ici.

Mais c’est vraiment une fête des pères en sourdine.

Il y a une infime partie de moi qui dit que je ne devrais pas m’en soucier. Je vis dans un pays qui ne fétichise pas les armes. Nous n’avons pas de meurtres de masse tous les deux jours. Nous ne traitons pas les mots écrits en 1791 au sujet d’une « Milice bien réglementée » comme un texte sacré. Nous ne sommes pas un pays parfait, et même si quelque chose comme ce qui s’est passé à Uvalde pourrait se produire ici, c’est loin d’être aussi probable. Alors pourquoi devrais-je m’en soucier ? D’autant plus que les Américains ne semblent pas s’en soucier suffisamment pour faire quoi que ce soit à ce sujet.

Mais je m’en fous.

Je ne peux tout simplement pas dépasser ces enfants de 9 et 10 ans. Je suis hanté par les photos que les médias ont publiées d’eux. La plupart semblaient être des photos d’école, prises un jour où ils portaient probablement leurs plus beaux vêtements et souriaient de leurs plus grands sourires. À quel point ils ont dû être terrifiés avant d’être assassinés. Quel contraste dégrisant et décourageant entre ces images et la triste réalité.

Je suis écœuré par ce qui s’est passé à Uvalde. Et en colère. J’ai écouté les parents de certains des enfants assassinés, et un enseignant qui a essayé de mettre les enfants à l’abri, pleurer parce qu’il ne pouvait pas. Même à une petite fille qui s’est couverte du sang de camarades de classe assassinés pour prétendre qu’elle était morte aussi.

J’ai grandi en pensant que les États-Unis étaient un grand pays. Aujourd’hui, c’est un pays tragique qui s’est égaré. C’est un géant pitoyable et impuissant qui ne peut pas protéger ses propres enfants. Quelle condamnation accablante du leadership politique et moral. Comment ceux qui ne font rien dorment-ils la nuit ou se regardent-ils dans un miroir ?

L’un des plus grands plaisirs de ma vie est d’accompagner ma petite-fille à son école tous les matins. J’ai commencé à le faire quand elle était à la maternelle et maintenant elle est en 7e année. J’espère continuer à marcher avec elle aussi longtemps qu’elle me le permettra. Quand je la serre dans mes bras, que je l’embrasse et que je jette un coup d’œil en arrière alors que je pars pour continuer ma journée, sa sécurité à l’école ne me vient jamais à l’esprit.

J’essaierai de m’en souvenir, en cette fête des pères.

Mark Bulgutch est l’ancien producteur exécutif principal de CBC News. Son dernier livre est «Inspiring Canadians».

