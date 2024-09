En ce qui concerne Trump, Sanders trouve un terrain d’entente avec les Cheney

Le sénateur Bernie Sanders a déclaré dimanche qu’il était en désaccord avec l’ancien vice-président Dick Cheney et l’ancienne représentante Liz Cheney sur de nombreux sujets, mais pas sur leur conviction que Donald Trump ne devrait plus jamais redevenir président.

Intervenant lors de l’émission « Meet the Press » sur NBC, le sénateur du Vermont a déclaré : « Je pense que ce que Dick et Liz Cheney veulent dire, c’est qu’à ce moment existentiel de l’histoire américaine, il ne s’agit pas seulement de questions. Cheney et moi ne sommes d’accord sur rien, sur aucune question. Mais nous croyons que les États-Unis doivent conserver leurs fondements démocratiques. »

Sanders a ajouté : « Je félicite les Cheney pour leur courage dans la défense de la démocratie. Évidemment, sur toutes les questions, nous avons des points de vue très différents. »

La semaine dernière, les Cheney ont tous deux déclaré qu’ils dépasseraient les clivages partisans pour voter pour la vice-présidente Kamala Harris à la présidence, plutôt que pour Trump.

« En tant que citoyens, nous avons tous le devoir de placer notre pays au-dessus des considérations partisanes pour défendre notre Constitution. C’est pourquoi je voterai pour la vice-présidente Kamala Harris », Dick Cheney a déclaré Dans une déclaration faite vendredi, l’ancienne représentante Liz Cheney (R-Wyo.) a parlé dimanche de Trump dans l’émission « This Week » sur ABC, en le qualifiant de « quelqu’un qui était prêt à utiliser la violence pour tenter de s’emparer du pouvoir ».

Sachant que Sanders devait apparaître après lui dans l’émission « Meet the Press », le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum a suggéré à l’animatrice Kristen Welker de poser des questions à Sanders sur les soutiens, étant donné que Dick Cheney en particulier avait longtemps été la cible de moqueries et de mépris de la part des libéraux. « Maintenant, du jour au lendemain, ils l’adoptent », a déclaré Burgum, un républicain qui soutient Trump.

Welker a dit qu’elle demanderait.

La semaine dernière, Trump s’est moqué des Cheney en écrivant sur Truth Social : « Dick Cheney est un RINO hors sujet, tout comme sa fille, qui a perdu avec la plus grande marge de l’histoire des élections au Congrès ! »

Bien qu’il soit officiellement considéré comme indépendant au Sénat, Sanders reste peut-être la voix la plus progressiste de cette assemblée. S’exprimant dimanche, Sanders a déclaré que même s’il avait des divergences politiques spécifiques avec Harris, il considérait toujours la candidate démocrate comme progressiste également.

Sanders a également déclaré à Welker que « la question la plus importante » reste peut-être la nécessité de réduire l’influence des Américains les plus riches sur le gouvernement.

« Vous avez une voix. L’Américain moyen a une voix », a-t-il dit. « Mais les milliardaires pourraient créer un super PAC et investir des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars pour vaincre les gens qu’ils n’aiment pas et soutenir ceux qu’ils aiment. Ce n’est pas de la démocratie. C’est de l’oligarchie. »