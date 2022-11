En ce qui concerne l’expérience sur votre CV, assurez-vous qu’elle est pertinente

En ce qui concerne votre CV, il existe diverses règles qu’il est essentiel de suivre. Assurez-vous de lire la description de poste et de refléter une partie de la langue en ce qui concerne votre propre expérience. Quantifiez vos réalisations en utilisant des chiffres spécifiques pour illustrer ce que vous avez accompli. Rédigez un résumé qui explique pourquoi vous êtes le bon candidat pour le poste.

En ce qui concerne la quantité d’expérience que vous devez inclure, y a-t-il une meilleure politique ? Les experts débattent vivement de la longueur idéale d’un CV – certains disent une page, d’autres sont catégoriques sur deux. En fin de compte, tous sont d’accord sur une chose : restez pertinent.

“Vous voulez vous assurer que ce que vous montrez sur votre CV correspond exactement à ce que l’employeur recherche”, explique Octavia Goredema, coach de carrière et auteur de “Préparer, pousser, pivoter.”

Avant de rédiger ou de modifier votre CV, lisez attentivement la description du poste, même plusieurs fois si cela vous aide. Prenez des notes sur les modèles que vous voyez en termes de compétences souhaitées, mettez en évidence les priorités de l’employeur et dressez une liste de vos expériences qui correspondent directement aux besoins de ce rôle.

Ensuite, lors de la rédaction de votre CV, commencez par les rôles que vous avez occupés le plus récemment et qui incluent des tâches comme celles que vous pourriez effectuer pour ce rôle.

“Pensez-y comme à un entonnoir”, déclare Julie Bauke, fondatrice et stratège en chef de carrière chez Le Groupe Bauke. Développez en haut parce que “votre expérience la plus récente est la plus pertinente”, dit-elle. “Et puis vous commencez à le réduire au fur et à mesure que vous descendez.”

Donnez à ces rôles récents le plus grand nombre de puces, puis soustrayez les puces en conséquence au fur et à mesure que vous progressez dans votre ligne d’expérience.

Si vous décidez que vous souhaitez garder votre CV sur une seule page et que vous avez eu une longue carrière, vous pouvez inclure des titres sans puces pour montrer ce que vous faisiez pendant ces années ; vous pouvez les supprimer complètement et vous assurer que votre résumé donne une bonne idée de votre carrière dans son ensemble ; ou vous pouvez les aborder dans votre lettre de motivation.

“Un recruteur saura que ce n’est peut-être pas la totalité de tout ce que vous avez fait”, déclare Goredema à propos de l’expérience indiquée sur votre CV. “Ils comprennent ça, mais ils veulent voir ce que vous faites maintenant.”

Si vous décidez de rendre votre CV un peu plus long, vous pouvez inclure davantage de vos rôles et réalisations. “Si vous avez fait quelque chose au début de votre carrière qui est lié à ce que vous voulez faire pour aller de l’avant”, dit Bauke à titre d’exemple, “alors vous devriez l’inclure car cela fait partie de votre histoire pertinente.”

“Mais ne dépassez pas deux pages et assurez-vous qu’il est lisible et que vous avez beaucoup d’espace blanc”, dit-elle.

En fin de compte, que vous envoyiez un CV d’une page, un CV de deux pages ou quelque chose entre les deux, le plus important est qu’il prouve que vous avez les compétences nécessaires pour exceller dans le poste pour lequel vous postulez.

En fin de compte, lorsqu’il s’agit de la quantité d’expérience à inclure dans votre CV, “tout est une question de pertinence”, déclare Goredema.

