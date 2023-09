« En ce qui concerne les titres, Novak Djokovic est le meilleur de l’histoire »: Rafael Nadal fait l’éloge de la star serbe

La légende espagnole Rafael Nadal a fait l’éloge de la superstar serbe et rival de longue date Novak Djokovic, qui se situe au-dessus de l’Espagnol pour le nombre de titres du Grand Chelem remportés en simple messieurs.

Le joueur de 37 ans a déclaré que Djokovic est le meilleur de l’histoire et qu’il a le paramètre numérique à son actif pour le confirmer.

A LIRE AUSSI| Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 20 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

« Je crois que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques. En ce sens, je pense qu’il (Djokovic) a de meilleurs chiffres que les miens et c’est incontestable », a déclaré Nadal.

« C’est la vérité. Le reste, ce sont des goûts, des inspirations, des sensations que l’un ou l’autre peut vous transmettre, que vous pouvez aimer davantage l’un ou l’autre », a déclaré l’homme de 37 ans.

« Je pense qu’en ce qui concerne les titres, Djokovic est le meilleur de l’histoire et il n’y a rien à discuter à ce sujet. »

La carrière de l’Espagnol a été une bataille contre les blessures, mais le féroce gaucher de Manacor a refusé de voir cela comme une justification pour que Djokovic dépasse son record dans les majors.

« Comme toujours, chacun peut voir l’histoire comme il l’entend, en disant que j’ai subi de nombreuses blessures. Pas de chance pour moi ou pas de chance d’avoir mon corps de cette façon », a déclaré Nadal.

« Il en a eu un autre et, à certains égards, cela fait aussi partie du sport. Je le félicite pour tout ce qu’il accomplit et cela ne me cause aucune frustration. »

A LIRE AUSSI| Coupe AFC : Dimitri Petratos Brace aide Mohun Bagan SG à battre l’Odisha FC à 10 4-0

Nadal a également fait l’éloge de la jeune sensation Carlos Alcaraz, qui a démontré à maintes reprises pourquoi il est si bien noté sur le circuit.

« Il était jusqu’à récemment le numéro un mondial. Même s’il est très jeune en ce moment, pratiquement le seul rival que je vois pour lui est Djokovic », a déclaré Nadal.

Le joueur légendaire a conclu qu’il était satisfait de ce qu’il a fait au cours de son illustre carrière.

«Je l’ai dit quand j’étais celui avec le plus de Grands Chelems, je l’ai dit quand nous étions à égalité et je le dis maintenant que je suis derrière. Je ne vais pas être celui qui essaie, à travers un combat personnel, de vouloir être ce que je ne suis pas », a-t-il déclaré.

« Ce qui est, est et ce qui n’est pas n’est pas. Je dis cela, je suis très satisfait de tout ce que j’ai fait. »