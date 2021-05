En ce qui concerne les OVNIS, les États-Unis ont un «  échec massif du renseignement  », déclare un ancien responsable de la défense

En ce qui concerne les OVNIS, ou ce que le Pentagone appelle des «phénomènes aériens non identifiés», les États-Unis ont «une énorme défaillance du renseignement entre les mains», a déclaré Christopher Mellon, ancien sous-secrétaire adjoint à la défense pour le renseignement.

«Il est extrêmement troublant de penser qu’après avoir dépensé des centaines de milliards de dollars pendant tant d’années et avoir cru que notre espace aérien était sûr, en fait, nous avons eu des véhicules exploitant un espace aérien militaire restreint en toute impunité sur une base récurrente et soutenue pour de nombreuses personnes. ans », a déclaré Mellon, qui a servi sous les présidents Bill Clinton et George W. Bush.

Le Pentagone a déclassifié trois vidéos prises par des pilotes de l’US Navy en avril dernier, qui montrent des objets non identifiés volant à grande vitesse dans l’atmosphère terrestre ainsi que des sons de pilotes de la Marine exprimant leur choc et leur admiration.

La marine américaine officialisé un processus de reporting en 2019 pour que les pilotes rapportent des incidents d’observations d’OVNIS, déclarant dans un communiqué qu’il y a eu « un certain nombre de rapports d’aéronefs non autorisés et / ou non identifiés entrant dans diverses distances contrôlées par l’armée et dans un espace aérien désigné ces dernières années. »