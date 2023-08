En ce qui concerne les chargeurs de VE, le Canada est loin derrière les États-Unis, selon une analyse

Les provinces les plus peuplées du Canada sont en retard sur de nombreux États américains en ce qui concerne la construction de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, selon une analyse de CBC News, ce qui soulève des questions quant à savoir si l’infrastructure de ce pays est prête pour une transition vers une énergie plus propre.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les pires parmi les grandes provinces canadiennes en termes de nombre de bornes de recharge rapide accessibles au public par rapport au nombre de véhicules électriques sur la route, selon l’analyse par CBC des données de Transports Canada, de Statistique Canada et du Département américain de l’énergie .

Les quatre juridictions nord-américaines avec le meilleur rapport entre les véhicules électriques et les bornes de recharge se trouvent toutes aux États-Unis

Avec plus de 344 000 véhicules électriques, la Colombie-Britannique ne compte que 924 bornes de recharge, selon l’analyse de CBC, ce qui signifie qu’il y a 0,27 chargeurs rapides pour chaque voiture.

Le Québec s’en tire encore moins bien. Avec plus de 450 000 véhicules électriques sur la route, la province compte moins de 500 chargeurs rapides, ce qui signifie qu’il y a 0,11 chargeurs pour chaque voiture.

Les données de ces deux provinces, cependant, sont marquées par le fait qu’elles ont simplement plus de véhicules électriques que de nombreuses autres juridictions, ce qui signifie que l’offre de chargeurs n’a pas rattrapé la demande de véhicules.

Parmi les provinces et territoires canadiens, le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador s’en sortent le mieux, avec respectivement plus de cinq et trois bornes de recharge rapide pour 100 voitures, bien que les chiffres absolus pour les deux soient faibles.

« Nous avons un déficit important et croissant d’infrastructures de recharge au Canada et si nous avons le moindre espoir d’atteindre l’ambitieux objectif de vente zéro émission du gouvernement fédéral, nous devons combler rapidement cet écart et déployer davantage d’infrastructures de recharge publiques », Brian Kingston, président de la Association canadienne des constructeurs de véhicules, a déclaré lors d’une entrevue.

D’ici 2035, 100 % des voitures et camions légers neufs vendus au Canada doivent être des véhicules zéro émission, conformément aux règles fédérales. Les experts disent que le nombre de bornes de recharge devra augmenter de façon exponentielle pour répondre à ce mandat.

L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, compte 0,38 bornes de recharge pour 100 véhicules électriques, tandis que l’Alberta et la Nouvelle-Écosse en comptent chacune moins d’une pour 100.

Le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard avaient chacun plus d’un chargeur pour 100 VÉ, tandis que la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick en avaient chacun plus de trois.

Il n’y a pas de chargeurs rapides disponibles pour les automobilistes dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

« Nous n’avons pas montré de capacité à construire dans l’urgence »

Les observateurs craignent que le manque de chargeurs ne freine les engagements du Canada à réduire les changements climatiques – et cause des maux de tête majeurs aux consommateurs compte tenu de ces objectifs.

Le Canada devrait avoir besoin d’environ 444 000 chargeurs de véhicules électriques pour répondre à la demande d’ici 2035, a déclaré Kingston, contre environ 20 000 en service aujourd’hui. Cela signifie que le pays aura besoin d’environ 20 fois le nombre de chargeurs de VE en 12 ans.

« Le rythme de construction de cette infrastructure de recharge doit augmenter considérablement d’année en année et je suis inquiet [we] ne l’atteindrons pas », a déclaré Kingston. « Nous n’avons pas encore démontré notre capacité à construire avec l’urgence d’atteindre l’objectif. »

REGARDER | 4 choses à savoir sur la poussée des véhicules électriques: 4 choses à savoir sur la poussée des véhicules électriques | À propos de ça Le Canada et les États-Unis investissent des milliards de dollars pour rendre nos véhicules zéro émission au cours de la prochaine décennie. Cela signifiera plus d’emplois et moins de pollution… mais l’approvisionnement est déjà un gros problème.

Étant donné que le gouvernement fédéral a exigé que les nouveaux véhicules vendus dans ce pays produisent zéro émission d’ici 2035, Kingston pense qu’ils devraient assumer la responsabilité principale de la construction de nouvelles infrastructures de recharge, bien qu’il ait déclaré que les provinces, les constructeurs automobiles et d’autres ont également un rôle à jouer.

Pour sa part, le gouvernement fédéral dit qu’il met son argent là où il veut. Plus tôt cette annéeOttawa a annoncé un financement de plus de 1,2 milliard de dollars pour construire près de 84 500 chargeurs d’ici 2027, entre autres engagements.

Les informations sur la façon dont les provinces canadiennes se comparent à de nombreux États américains en matière d’infrastructure de recharge suivent les annonces de nouvelles subventions massives pour les constructeurs de véhicules électriques.

Malgré le manque de chargeurs, les ventes de VÉ au Canada augmentent rapidement. Le nombre de véhicules électriques sur les routes canadiennes en 2022 était le double de ce qu’il était deux ans plus tôt, selon Environnement et Changement climatique Canada . Mais des défis se profilent.

L’offre de chargeurs a un impact sur la demande de véhicules électriques, selon une enquête

Les critiques des mandats EV, y compris de nombreux républicains américains et certains conservateurs canadiens, disent qu’ils limitent le choix des consommateurs, forcent les gens à acheter des véhicules électriques plus chers et ont peu d’impact sur l’environnement.

« Un changement massif dans les ventes de véhicules électriques ne modifierait pas de manière détectable les températures mondiales », noté un commentaire de la Hoover Institution, un groupe de réflexion conservateur américain. Il a également critiqué les mandats des véhicules électriques comme irréalistes pour les personnes qui vivent dans des climats froids, affirmant qu’ils perdent généralement jusqu’à 30 % de leur autonomie et peuvent prendre deux fois plus de temps à se recharger.

Citant des études de consommation, Kingston a déclaré qu’un nombre important de consommateurs canadiens ne sont pas à l’aise d’acheter un véhicule électrique, car ils s’inquiètent de l’accès à l’infrastructure de recharge, ainsi que des craintes concernant l’autonomie.

Le Canada compte plus d’un million de kilomètres de routes à deux voies, selon Transports Canada un accès généralisé aux infrastructures de recharge est donc considéré comme particulièrement crucial pour les personnes effectuant de longs trajets.

Un chargeur de véhicule électrique ChargePoint est vu lors d’un événement de juin à Ottawa faisant la promotion du Fonds pour un gouvernement vert, qui fournit un financement aux ministères et organismes fédéraux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leurs opérations. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Certains des résultats de l’analyse de CBC sont surprenants. L’État américain peu peuplé du Wyoming, qui n’est généralement pas considéré comme un chef de file en matière de changement climatique, a obtenu les meilleurs résultats pour les bornes de recharge par nombre de véhicules électriques pour les juridictions d’Amérique du Nord, bien que le nombre des deux y soit faible.

Le Cowboy State dispose de 99 bornes de recharge pour 840 voitures électriques, ce qui signifie qu’il y a plus de 11 stations par voiture.