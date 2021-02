Les conséquences du procès de destitution du Sénat qui s’ouvre mardi pourraient être considérables pour l’ancien président Donald Trump.

Et pour presque tout le monde.

Trump, habitué à gagner le mot «sans précédent» alors qu’il était en fonction au cours des quatre dernières années, le fera à nouveau hors de ses fonctions – le premier président à être destitué deux fois, et le premier à faire face à cette réprimande historique même après son déménagement. hors de la Maison Blanche. Ce n’est pas le genre de distinction que les présidents aspirent généralement à avoir.

Mais les enjeux ont le potentiel d’être encore plus élevés pour d’autres, en particulier le Parti républicain. À la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole – l’insurrection qui a déclenché ces procédures de destitution – une guerre civile du GOP a été déclenchée à cause de la direction du parti et de sa tolérance envers les théoriciens marginaux du complot.

Pour les démocrates, le procès sera un premier test du nouveau chef de la majorité, Chuck Schumer de New York, et des membres de son caucus. Le mois dernier, ils ont pris le contrôle du Sénat pour la première fois en six ans, mais seulement grâce au vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris.

Même Biden, bien qu’il fasse de son mieux pour ignorer les affaires risquées à l’autre bout de Pennsylvania Avenue, n’est pas susceptible d’échapper à ses effets sur ses priorités et le paysage politique de la capitale.

Une chose que le procès de destitution ne peut pas faire: expulser Trump du bureau ovale. Les électeurs l’ont déjà fait en le battant pour sa réélection en novembre.

Cela dit, il peut faire beaucoup pour définir la direction de la politique nationale. Cela créera un précédent pour le comportement politique (quelles actions des présidents sont considérées comme acceptables?) Et pour la séparation des pouvoirs (comment et quand le Congrès peut-il les tenir responsables?).

Pour Trump, durcir le jugement de l’histoire

Une condamnation au Sénat serait une autre première: la première fois que le Sénat avait déclaré un président coupable dans un procès en destitution. La mise en accusation à la Chambre d’Andrew Johnson au 19e siècle et de Bill Clinton au 20e s’est terminée par des acquittements au Sénat. Richard Nixon a démissionné en 1974 lorsque sa destitution et sa condamnation sont devenues presque inévitables.

Si Trump était reconnu coupable, une majorité simple du Sénat pourrait alors voter pour l’empêcher d’occuper à nouveau une fonction fédérale, bloquant la perspective d’une offre 2024 pour regagner la Maison Blanche.

Mais une condamnation serait une surprise, quels que soient les arguments avancés par les neuf responsables de la destitution démocrate de la Chambre dirigés par le représentant du Maryland Jamie Raskin. Il y a fort à parier que Trump sera acquitté.

Plus:Comment les deux procès de destitution de Trump se comparent

La condamnation nécessite une majorité des deux tiers – les 50 démocrates, par exemple, plus 17 républicains. Lors d’un vote précédent, 45 des 50 républicains du Sénat ont approuvé la défense de Trump, affirmant qu’un président ne peut pas être destitué une fois hors de ses fonctions. (Les érudits constitutionnels sont divisés sur la question, bien que la plupart citent des précédents qui indiquent qu’un ancien président peut être destitué.)

Pour ces sénateurs, cet argument de processus rend inutile tout débat de fond sur ce que l’ancien président a réellement fait.

Pour Trump, son deuxième procès en destitution est plus susceptible de renforcer ses opinions que de les changer. Ses fidèles le citent comme une preuve étayant ses plaintes selon lesquelles il a été victime d’attaques partisanes inflexibles depuis son investiture en 2017. Il soutiendra vraisemblablement que l’acquittement est une justification, comme il l’a fait après son premier procès en destitution.

Cependant, le procès mettra en lumière et détaillera le cas de l’accusation selon lequel Trump a violé son serment – de « préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis » – quand il a refusé d’accepter les résultats certifiés de l’élection de 2020, puis a incité sa adeptes pour prendre d’assaut le Capitole.

Le point de vue des Américains sur le 45e président et le jugement de l’histoire risquent de se durcir en conséquence.

Sondage USA TODAY / Suffolk: Les Américains voient la démocratie endommagée après Trump

« L’évaluation de la présidence de Trump est déjà en cours et a peu de chances de changer, et c’est: sa présidence a été un échec », a déclaré Jeffrey Engel, directeur fondateur du Center for Presidential History de la Southern Methodist University et co-auteur d’un livre sur mise en accusation. « La seule question intéressante que les historiens vont débattre dans les années à venir est la suivante: le mettons-nous au-dessus ou au-dessous de Buchanan, ou créons-nous une catégorie distincte? »

James Buchanan, un démocrate élu 15e président du pays en 1856, est régulièrement classé par les universitaires comme le pire ou l’un des pires présidents de l’histoire pour ne pas avoir abordé la question de l’esclavage ou évité la sécession des États du Sud.

« Buchanan est généralement considéré comme le plus bas parce qu’il n’a rien fait pour arrêter la guerre civile », a déclaré Engel dans une interview. « Trump est dans la catégorie unique d’être un président qui a délibérément attaqué la Constitution qu’il a juré de défendre. »

Pour les républicains, qu’est-ce qui vient ensuite?

Les républicains qui attendaient avec impatience une ère post-Trump, avec moins de conflits et de chaos, devront attendre.

L’ancien président a quitté Washington mais pas sur le devant de la scène, et son procès le mettra à nouveau sous les projecteurs politiques. Le soutien qu’il est susceptible d’obtenir de tous sauf une poignée de sénateurs républicains contre condamnation – des semaines après avoir obtenu le soutien de tous, sauf une poignée de représentants républicains contre la destitution elle-même – envoie le message qu’il reste la seule voix la plus puissante du GOP.

Au cours des cinq dernières années, il a redéfini le parti à son image. Contrairement à tout autre président moderne, en particulier ceux qui ont été vaincus pour leur réélection, il a clairement indiqué qu’il avait l’intention de continuer à être le visage de son parti même après la fin de son mandat.

« Le parti est à lui », a déclaré vendredi la représentante géorgienne Marjorie Taylor Greene aux journalistes. « Cela n’appartient à personne d’autre. »

De l’autre côté de cette ligne de faille du GOP se trouve la représentante du Wyoming Liz Cheney, n ° 3 à la direction de la Chambre. Le Parti républicain « ne devrait pas embrasser l’ancien président », a-t-elle déclaré à l’émission « Fox News Sunday ». « Nous sommes le parti (d’Abraham) Lincoln. Nous ne sommes pas le parti de QAnon ou de l’antisémitisme ou des négationnistes de l’Holocauste, ni de la suprématie blanche ou des théories du complot. Ce n’est pas qui nous sommes. »

Les deux femmes du Congrès incarnent le débat houleux sur la direction que le Parti républicain devrait prendre. Jeudi, 61 républicains de la Chambre ont voté pour évincer Cheney de son poste de direction parce qu’elle avait voté pour destituer Trump. Seuls 11 républicains de la Chambre ont voté pour dépouiller Greene de ses attributions au comité afin de la réprimander pour les remarques extrémistes qu’elle a faites dans le passé sur QAnon, l’antisémitisme et la violence contre les responsables démocrates.

La semaine dernière, Greene a répudié certains des commentaires controversés qu’elle avait faits dans le passé, y compris ses faux démentis selon lesquels l’attaque du 11 septembre contre le Pentagone ou la fusillade de l’école de Parkland avait effectivement eu lieu.

L’enjeu pour le GOP est ses perspectives électorales à venir et même la possibilité, discutée par certains, que les républicains désenchantés se séparent pour former un tiers.

Pendant le mandat de Trump, les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre, puis de la Maison Blanche et maintenant du Sénat. Alors qu’il commande la loyauté d’un noyau de partisans inébranlable, la consternation face à sa rhétorique provocatrice et à son leadership erratique a coûté à son parti l’allégeance de millions de républicains modérés et de l’establishment.

« Toute l’ère Trump a été assez mauvaise pour les républicains », a déclaré Charlie Dent, un membre du Congrès républicain de Pennsylvanie qui a pris sa retraite en 2018, dans une interview. « Les gens disent que la base est si dévouée à Donald Trump, mais cela semble être une base réduite. Vous allez dans les banlieues et ne voyez rien d’autre qu’un désastre pour le Parti républicain. »

Sur la base de ses conversations privées avec des responsables du GOP, Dent a déclaré que si le vote de destitution était secret, 80 ou 90 sénateurs voteraient pour condamner Trump, un nombre qui inclurait une majorité de républicains.

Mais bien sûr, le vote n’est pas secret. Le fait que presque tous les républicains du Sénat devraient rester avec Trump, quelles que soient leurs opinions privées, est la preuve de son influence continue.

Pour Biden, le bipartisme peut-il survivre?

Biden a fait de son mieux pour ignorer simplement la destitution de son prédécesseur.

« J’ai couru comme un diable pour le vaincre parce que je pensais qu’il était inapte à être président », a déclaré Biden à Norah O’Donnell de CBS dans une interview diffusée vendredi. Même ainsi, il a refusé de dire s’il pensait que le Sénat devrait condamner Trump. «Je ne suis pas au Sénat maintenant», a-t-il déclaré. « Je vais laisser le Sénat prendre cette décision. »

La destitution de Trump a été un casse-tête à la fois logistique et politique pour Biden – un rappel que les élections de 2020 ne sont pas tout à fait terminées. Le procès consomme du temps et de l’attention que la nouvelle administration souhaiterait utiliser à la place pour confirmer ses candidats à des postes de responsabilité.

Et cela aggravera une fois de plus la division partisane que Biden s’est engagée à guérir.

Les démocrates du Congrès n’ont pas été influencés par les craintes que le procès ne complique le début de Biden à la Maison Blanche.

« Il ne s’agit pas de conséquences politiques », a déclaré Steve Israel, un ancien membre du Congrès démocrate qui est maintenant directeur de l’Institut de la politique et des affaires mondiales de l’Université Cornell. Dans une interview, le représentant de New York pour huit mandats l’a qualifié de « moment de vérité » pour les démocrates de la Chambre et du Sénat. « Il s’agit d’établir un record historique du rôle de Donald Trump dans une attaque contre la démocratie et de forcer les républicains à dire de quel côté de l’histoire ils se trouvent ».

Quelles qu’en soient les conséquences.